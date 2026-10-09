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В Азовском и Черном морях будет работать буксир "Святитель Лука" - РИА Новости Крым, 09.10.2026
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В Азовском и Черном морях будет работать буксир "Святитель Лука"
В Азовском и Черном морях будет работать буксир "Святитель Лука" - РИА Новости Крым, 09.10.2026
В Азовском и Черном морях будет работать буксир "Святитель Лука"
В Петрозаводске спустили на воду новый буксир ледового класса "Святитель Лука". Планируется, что он будет работать в Азово-Черноморском бассейне. Об этом... РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T21:13
2026-10-09T21:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Петрозаводске спустили на воду новый буксир ледового класса "Святитель Лука". Планируется, что он будет работать в Азово-Черноморском бассейне. Об этом сообщило Министерство транспорта России в своем канале в МАКС.Благодаря ледовому классу Arc4 он сможет работать в разреженных однолетних льдах толщиной до 0,6 м.Построили буксир на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе по заказу Росморпорта. Имя судну присвоено в честь архиепископа Симферопольского и Крымского Валентина Войно-Ясенецкого – выдающегося хирурга, ученого и духовного деятеля, посвятившего свою жизнь спасению людей.В Симферополе по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона состоялась церемония переноса мощей святителя Луки Крымского из Свято-Троицкого женского монастыря в Александро-Невский собор. Перенос обусловлен стартовавшей комплексной реставрацией монастыря, в котором почивали мощи святителя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что известно о создании нового музея святителя Луки в СимферополеМощи святителя Луки перенесут на время реставрации Свято-Троицкого женского монастыря150-летие со дня рождения Луки Крымского широко отметят в России и за рубежом
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россия, минтранс россии, черное море, азовское море, судостроение, новости
В Азовском и Черном морях будет работать буксир "Святитель Лука"

Новый буксир ледового класса "Святитель Лука" будет работать в Азово-Черноморском бассейне

21:13 09.10.2026
 
© Минтранс РоссииВ Петрозаводске спустили на воду новый буксир ледового класса "Святитель Лука"
В Петрозаводске спустили на воду новый буксир ледового класса Святитель Лука
© Минтранс России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Петрозаводске спустили на воду новый буксир ледового класса "Святитель Лука". Планируется, что он будет работать в Азово-Черноморском бассейне. Об этом сообщило Министерство транспорта России в своем канале в МАКС.
"Буксир предназначен для проводки и кантовки крупнотоннажных судов, морской буксировки, доставки лоцманов, снятия судов с мели, тушения пожаров и ликвидации разливов нефти... Планируется, что он пополнит флот в 2026 году и будет работать в Азово-Черноморском бассейне и на внутренних водных путях", – говорится в сообщении.
Благодаря ледовому классу Arc4 он сможет работать в разреженных однолетних льдах толщиной до 0,6 м.
Построили буксир на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе по заказу Росморпорта. Имя судну присвоено в честь архиепископа Симферопольского и Крымского Валентина Войно-Ясенецкого – выдающегося хирурга, ученого и духовного деятеля, посвятившего свою жизнь спасению людей.
В Симферополе по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона состоялась церемония переноса мощей святителя Луки Крымского из Свято-Троицкого женского монастыря в Александро-Невский собор. Перенос обусловлен стартовавшей комплексной реставрацией монастыря, в котором почивали мощи святителя.
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