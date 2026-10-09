https://crimea.ria.ru/20261009/ukraintsy-delyat-otvetstvennost-s-izbrannoy-imi-prestupnoy-vlastyu--mnenie-1160090749.html
Украинцы делят ответственность с избранной ими преступной властью – мнение
Украинцы делят ответственность с избранной ими преступной властью – мнение - РИА Новости Крым, 09.10.2026
Украинцы делят ответственность с избранной ими преступной властью – мнение
Происходящее во всей Украине в целом и в Киеве в частности является не только следствием преступных действий украинской власти во главе с Владимиром Зеленским,... РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T21:49
2026-10-09T21:49
2026-10-09T21:49
киев
политика
украина
удары по украине
виталий кличко
владимир зеленский
мнения
юрий светов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Происходящее во всей Украине в целом и в Киеве в частности является не только следствием преступных действий украинской власти во главе с Владимиром Зеленским, но и выбора самих украинцев, в том числе киевлян, которые неоднократно голосовали за мэра Виталия Кличко, который учился управлять городом в США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, журналист Юрий Светов.Накануне в Киеве из-за отсутствия электричества остановились все ветки метро. Ранее в городе начались серьезные перебои со светом и водой. Мэр Виталий Кличко заявил, что на фоне ударов ВС РФ Киев переходит в режим выживания в преддверии зимы, предупредив, что киевлян ждет кризис значительного большего масштаба."Киевляне-то сколько раз его (Кличко – ред.) избирали мэром. Критика была жесткая в его адрес, но снова и снова выбирали, – отметил Светов. – Ну, а как не выберешь человека, если он два раза учился в Колумбийском университете в Соединенных Штатах. Он-то ведь знает, как надо управлять городом – его в Нью-Йорке научили всему, чему надо", – с иронией добавил он.Удары по Украине сегодня: разбит мост в Киеве и два сухогруза в Черном мореПо словам эксперта, на самом деле ярко проявившая себя сегодня в Киеве проблема Украины решается очень просто: объявлением капитуляции и подписанием мирного соглашения."И дальше страна начнет восстанавливаться. Но этот простой путь невозможен для киевской власти, поэтому киевляне должны будут уезжать", – отметил Светов.И по большому счету это следствие выбора не только киевлян, а граждан всей Украины, "раз они два с лишним года терпят, что ими руководит неизбранный, неполномочный президент", добавил он.Он подчеркнул, что Минобороны Украины накануне запросило около 175 млрд долларов на 2027 год на свои проекты, среди которых – целенаправленные удары по мирным людям и объектам гражданской инфраструктуры в регионах России, при этом киевский режим заявляет, что Украине не хватает 67 млрд долларов на военные расходы и требует у Запада больше помощи.Глава киевского режима Владимир Зеленский 9 октября раскритиковал киевские власти, обвинив в провале подготовки города к ударам по энергетике. Кличко же ранее заявлял, что на обороноспособности Украины отрицательно сказывается коррупция в рядах высшего эшелона власти.Руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров высказал мнение, что заявление Минобороны России, в котором ведомство предупредило о своих дальнейших действиях после угроз Владимира Зеленского, имеет политическую составляющую и означает, что украинцам придется сделать выбор.4 октября Министерство обороны России заявило, что ВС РФ усилят удары по объектам на Украине после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что ВСУ ужесточат удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.3 октября МИД России в очередной раз предостерег иностранных граждан и дипломатов от пребывания на Украине и поездок на ее территорию, в том числе в Киев. В ведомстве подчеркнули, что российские военные продолжают системно наносить последовательные удары по объектам военного назначения на территории Украины в ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары ВС РФ по мостам усиливают раскол в украинской элите – мнениеСВР раскрыла схему Киева по хищению средств европейцевИстория "свободной" Украины завершается: какой цели достиг майдан 2014 года
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киев, политика, украина, удары по украине, виталий кличко, владимир зеленский, мнения, юрий светов
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым
. Происходящее во всей Украине в целом и в Киеве в частности является не только следствием преступных действий украинской власти во главе с Владимиром Зеленским, но и выбора самих украинцев, в том числе киевлян, которые неоднократно голосовали за мэра Виталия Кличко, который учился управлять городом в США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, журналист Юрий Светов.
Накануне в Киеве из-за отсутствия электричества остановились все ветки метро. Ранее в городе начались серьезные перебои со светом и водой. Мэр Виталий Кличко заявил, что на фоне ударов ВС РФ Киев переходит в режим выживания в преддверии зимы, предупредив, что киевлян ждет кризис значительного большего масштаба.
"Киевляне-то сколько раз его (Кличко – ред.) избирали мэром. Критика была жесткая в его адрес, но снова и снова выбирали, – отметил Светов. – Ну, а как не выберешь человека, если он два раза учился в Колумбийском университете в Соединенных Штатах. Он-то ведь знает, как надо управлять городом – его в Нью-Йорке научили всему, чему надо", – с иронией добавил он.
По словам эксперта, на самом деле ярко проявившая себя сегодня в Киеве проблема Украины решается очень просто: объявлением капитуляции и подписанием мирного соглашения.
"И дальше страна начнет восстанавливаться. Но этот простой путь невозможен для киевской власти, поэтому киевляне должны будут уезжать", – отметил Светов.
И по большому счету это следствие выбора не только киевлян, а граждан всей Украины, "раз они два с лишним года терпят, что ими руководит неизбранный, неполномочный президент", добавил он.
"Тогда принимайте и делите с ним ответственность. Вы избрали Зеленского (Владимир, глава киевского режима - ред.). Вы избрали Кличко. Ну, так вот они как вами руководят – подчиняйтесь их призывам и другого не ждите", - считает Светов.
Он подчеркнул, что Минобороны Украины накануне запросило около 175 млрд долларов на 2027 год на свои проекты, среди которых – целенаправленные удары по мирным людям и объектам гражданской инфраструктуры в регионах России, при этом киевский режим заявляет, что Украине не хватает 67 млрд долларов на военные расходы и требует у Запада больше помощи.
"И мне понравилось в тексте одного из американских журналистов, который написал, что киевляне долго наслаждались мирной жизнью, а теперь вдруг эта мирная жизнь закончилась. "Наслаждались"! То есть, Киев руководит войной против России, а обычные люди наслаждались. Ну, вот время наслаждений ушло. Теперь вы получите то, что вы делали", – резюмировал эксперт.
Глава киевского режима Владимир Зеленский 9 октября раскритиковал
киевские власти, обвинив в провале подготовки города к ударам по энергетике. Кличко же ранее заявлял, что на обороноспособности Украины отрицательно сказывается коррупция в рядах высшего эшелона власти.
Руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров высказал мнение
, что заявление Минобороны России, в котором ведомство предупредило о своих дальнейших действиях после угроз Владимира Зеленского, имеет политическую составляющую и означает, что украинцам придется сделать выбор.
4 октября Министерство обороны России заявило
, что ВС РФ усилят удары по объектам на Украине после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что ВСУ ужесточат удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.
3 октября МИД России в очередной раз предостерег
иностранных граждан и дипломатов от пребывания на Украине и поездок на ее территорию, в том числе в Киев. В ведомстве подчеркнули, что российские военные продолжают системно наносить последовательные удары по объектам военного назначения на территории Украины в ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру РФ.
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