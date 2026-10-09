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Угроза атаки с воздуха снята - в Севастополе выключили сирены - РИА Новости Крым, 09.10.2026
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Угроза атаки с воздуха снята - в Севастополе выключили сирены
Угроза атаки с воздуха снята - в Севастополе выключили сирены - РИА Новости Крым, 09.10.2026
Угроза атаки с воздуха снята - в Севастополе выключили сирены
В Севастополе снята угроза воздушной атаки – в городе отменили тревогу и выключил сирены. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T22:53
2026-10-09T22:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе снята угроза воздушной атаки – в городе отменили тревогу и выключил сирены. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.Сирены в городе включили в 22:42. Угроза сохранялась в течение 10 минут.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Угроза атаки с воздуха снята - в Севастополе выключили сирены

В Севастополе отменили воздушную тревогу

22:53 09.10.2026 (обновлено: 22:55 09.10.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе снята угроза воздушной атаки – в городе отменили тревогу и выключил сирены. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
Сирены в городе включили в 22:42. Угроза сохранялась в течение 10 минут.
"Отбой воздушной тревоги", – написал Развожаев в своем канале на платформе МАКС.
В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.
Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
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