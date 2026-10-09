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Трехлетний ребенок выбежал на дорогу и попал под колеса минивэна в Симферополе
Трехлетний ребенок выбежал на дорогу и попал под колеса минивэна в Симферополе - РИА Новости Крым, 09.10.2026
Трехлетний ребенок выбежал на дорогу и попал под колеса минивэна в Симферополе
Трехлетний ребенок попал под машину в Симферополе. Ребенок неожиданно выбежал на дорогу, сообщили в МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T21:07
2026-10-09T21:07
2026-10-09T21:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Трехлетний ребенок попал под машину в Симферополе. Ребенок неожиданно выбежал на дорогу, сообщили в МВД по Крыму.ДТП произошло в пятницу в 14:30 на улице Битакская. Водитель автомобиля Hyundai Grand Starex двигался со стороны улицы Крупской в направлении улицы Федько.В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Крыма контролирует установление всех обстоятельств случившегося. В МВД призвали родителей не оставлять своих детей без присмотра рядом с проезжей частью, поскольку ребенок не всегда способен правильно оценить дорожную обстановку и вовремя заметить приближающийся автомобиль.Переходить дорогу необходимо только в установленных местах, крепко держа маленького ребенка за руку и с раннего возраста объяснять ему правила безопасного поведения на дороге.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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Трехлетний ребенок выбежал на дорогу и попал под колеса минивэна в Симферополе
В Симферополе минивэн сбил трехлетнего ребенка на дороге
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Трехлетний ребенок попал под машину в Симферополе. Ребенок неожиданно выбежал на дорогу, сообщили в МВД по Крыму.
ДТП произошло в пятницу в 14:30 на улице Битакская. Водитель автомобиля Hyundai Grand Starex двигался со стороны улицы Крупской в направлении улицы Федько.
"Установлено, что ребенок 2023 года рождения внезапно выбежал на проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение", - уточнили в полиции.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Крыма контролирует установление всех обстоятельств случившегося.
В МВД призвали родителей не оставлять своих детей без присмотра рядом с проезжей частью, поскольку ребенок не всегда способен правильно оценить дорожную обстановку и вовремя заметить приближающийся автомобиль.
Переходить дорогу необходимо только в установленных местах, крепко держа маленького ребенка за руку и с раннего возраста объяснять ему правила безопасного поведения на дороге.
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