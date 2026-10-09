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Трехлетний ребенок выбежал на дорогу и попал под колеса минивэна в Симферополе

Трехлетний ребенок выбежал на дорогу и попал под колеса минивэна в Симферополе - РИА Новости Крым, 09.10.2026

Трехлетний ребенок выбежал на дорогу и попал под колеса минивэна в Симферополе

Трехлетний ребенок попал под машину в Симферополе. Ребенок неожиданно выбежал на дорогу, сообщили в МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 09.10.2026

2026-10-09T21:07

2026-10-09T21:07

2026-10-09T21:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Трехлетний ребенок попал под машину в Симферополе. Ребенок неожиданно выбежал на дорогу, сообщили в МВД по Крыму.ДТП произошло в пятницу в 14:30 на улице Битакская. Водитель автомобиля Hyundai Grand Starex двигался со стороны улицы Крупской в направлении улицы Федько.В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Крыма контролирует установление всех обстоятельств случившегося. В МВД призвали родителей не оставлять своих детей без присмотра рядом с проезжей частью, поскольку ребенок не всегда способен правильно оценить дорожную обстановку и вовремя заметить приближающийся автомобиль.Переходить дорогу необходимо только в установленных местах, крепко держа маленького ребенка за руку и с раннего возраста объяснять ему правила безопасного поведения на дороге.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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