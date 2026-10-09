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Трамп сообщил о разговоре с Путиным - РИА Новости Крым, 09.10.2026
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Трамп сообщил о разговоре с Путиным
Трамп сообщил о разговоре с Путиным - РИА Новости Крым, 09.10.2026
Трамп сообщил о разговоре с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Беседу он назвал успешной. Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T21:50
2026-10-09T22:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Беседу он назвал успешной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пост американского лидера в соцсети Truth Social.По его утверждению, стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок. Благодаря этой договоренности цены на дизтопливо в мире начнут снижаться рекордными темпами, заявил Трамп.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин и Дональд Трамп выражают готовность при необходимости провести еще одну встречу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Совесть России чиста: Лавров сделал заявление о США и "формуле Анкориджа"Трамп призвал Зеленского приехать в МосквуЗакончить конфликт до зимы: о чем Трамп говорил на встрече с Зеленским
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дональд трамп, владимир путин (политик), политика, топливо, внешняя политика, в мире, россия, сша, новости
Трамп сообщил о разговоре с Путиным

Трамп сообщил об успешном разговоре с Путиным

21:50 09.10.2026 (обновлено: 22:10 09.10.2026)
 
© Коллаж РИА Новости КрымПрезидент США Д.Трамп и президент России В. Путин
Президент США Д.Трамп и президент России В. Путин
© Коллаж РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Беседу он назвал успешной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пост американского лидера в соцсети Truth Social.
"Я только что завершил очень успешные переговоры с президентом России", – написал Трамп.
По его утверждению, стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок. Благодаря этой договоренности цены на дизтопливо в мире начнут снижаться рекордными темпами, заявил Трамп.
"Было обговорено, что Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, еще 500 тысяч тонн - в течение ноября и 1 миллион тонн сразу после", – написал Трамп.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин и Дональд Трамп выражают готовность при необходимости провести еще одну встречу.
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Дональд ТрампВладимир Путин (политик)ПолитикаТопливоВнешняя политикаВ миреРоссияСШАНовости
 
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