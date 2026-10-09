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Трамп сообщил о разговоре с Путиным

Трамп сообщил о разговоре с Путиным - РИА Новости Крым, 09.10.2026

Трамп сообщил о разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Беседу он назвал успешной. Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 09.10.2026

2026-10-09T21:50

2026-10-09T21:50

2026-10-09T22:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Беседу он назвал успешной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пост американского лидера в соцсети Truth Social.По его утверждению, стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок. Благодаря этой договоренности цены на дизтопливо в мире начнут снижаться рекордными темпами, заявил Трамп.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин и Дональд Трамп выражают готовность при необходимости провести еще одну встречу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Совесть России чиста: Лавров сделал заявление о США и "формуле Анкориджа"Трамп призвал Зеленского приехать в МосквуЗакончить конфликт до зимы: о чем Трамп говорил на встрече с Зеленским

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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дональд трамп, владимир путин (политик), политика, топливо, внешняя политика, в мире, россия, сша, новости