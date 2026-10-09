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Севастопольские ветеринары удостоились золотой медали Минсельхоза - РИА Новости Крым, 09.10.2026
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Севастопольские ветеринары удостоились золотой медали Минсельхоза
Севастопольские ветеринары удостоились золотой медали Минсельхоза - РИА Новости Крым, 09.10.2026
Севастопольские ветеринары удостоились золотой медали Минсельхоза
Главное управление ветеринарии Севастополя заняло первое место на российской агропромышленной выставке "Золотая осень — 2026". Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T22:13
2026-10-09T22:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Главное управление ветеринарии Севастополя заняло первое место на российской агропромышленной выставке "Золотая осень — 2026". Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Ежегодно севастопольские специалисты проводят более 18 тысяч исследований и свыше 180 тысяч вакцинаций. В выездных прививочных пунктах бесплатно прививают от бешенства более 27 тысяч собак и кошек, уточнили власти Севастополя.Севастопольская госветслужба с 2018 года получает золотые медали за эффективную противоэпизоотическую работу и сохранение профессиональных традиций на агропромышленной выставке "Золотая осень".Ранее сообщалось, что в Крыму будет прекращена деятельность государственного бюджетного учреждения "Центр ветеринарии Республики Крым". Решение принято в связи с реорганизацией государственного бюджетного учреждения Крыма "Республиканская станция по борьбе с болезнями животных". К нему присоединят Центр ветеринарии Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маркировка сельскохозяйственных животных и птиц: зачем нужна мераСитуация с бешенством в Крыму - как защититьсяНайти "потеряшку": когда в России заработает сервис поиска домашниx животныx
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севастополь, ветеринария, новости севастополя, награды
Севастопольские ветеринары удостоились золотой медали Минсельхоза

Ветеринары Севастополя награждены золотой медалью на выставке "Золотая осень"

22:13 09.10.2026
 
© Правительство СевастополяСевастопольские ветеринары удостоились золотой медали Минсельхоза
Севастопольские ветеринары удостоились золотой медали Минсельхоза
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Главное управление ветеринарии Севастополя заняло первое место на российской агропромышленной выставке "Золотая осень — 2026". Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"Первое место на выставке "Золотая осень" получило главное управление ветеринарии Севастополя. Награды Минсельхоза — золотую медаль и благодарственное письмо — вручили за эффективную работу", - рассказали в пресс-службе правительства.
Ежегодно севастопольские специалисты проводят более 18 тысяч исследований и свыше 180 тысяч вакцинаций. В выездных прививочных пунктах бесплатно прививают от бешенства более 27 тысяч собак и кошек, уточнили власти Севастополя.
Севастопольская госветслужба с 2018 года получает золотые медали за эффективную противоэпизоотическую работу и сохранение профессиональных традиций на агропромышленной выставке "Золотая осень".
Ранее сообщалось, что в Крыму будет прекращена деятельность государственного бюджетного учреждения "Центр ветеринарии Республики Крым". Решение принято в связи с реорганизацией государственного бюджетного учреждения Крыма "Республиканская станция по борьбе с болезнями животных". К нему присоединят Центр ветеринарии Крыма.
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