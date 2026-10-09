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Севастопольские ветеринары удостоились золотой медали Минсельхоза

Севастопольские ветеринары удостоились золотой медали Минсельхоза - РИА Новости Крым, 09.10.2026

Севастопольские ветеринары удостоились золотой медали Минсельхоза

Главное управление ветеринарии Севастополя заняло первое место на российской агропромышленной выставке "Золотая осень — 2026". Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 09.10.2026

2026-10-09T22:13

2026-10-09T22:13

2026-10-09T22:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Главное управление ветеринарии Севастополя заняло первое место на российской агропромышленной выставке "Золотая осень — 2026". Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Ежегодно севастопольские специалисты проводят более 18 тысяч исследований и свыше 180 тысяч вакцинаций. В выездных прививочных пунктах бесплатно прививают от бешенства более 27 тысяч собак и кошек, уточнили власти Севастополя.Севастопольская госветслужба с 2018 года получает золотые медали за эффективную противоэпизоотическую работу и сохранение профессиональных традиций на агропромышленной выставке "Золотая осень".Ранее сообщалось, что в Крыму будет прекращена деятельность государственного бюджетного учреждения "Центр ветеринарии Республики Крым". Решение принято в связи с реорганизацией государственного бюджетного учреждения Крыма "Республиканская станция по борьбе с болезнями животных". К нему присоединят Центр ветеринарии Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маркировка сельскохозяйственных животных и птиц: зачем нужна мераСитуация с бешенством в Крыму - как защититьсяНайти "потеряшку": когда в России заработает сервис поиска домашниx животныx

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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