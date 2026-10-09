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Российские пловцы взяли семь медалей на Кубке мира - РИА Новости Крым, 09.10.2026
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Российские пловцы взяли семь медалей на Кубке мира
Российские пловцы взяли семь медалей на Кубке мира - РИА Новости Крым, 09.10.2026
Российские пловцы взяли семь медалей на Кубке мира
Семь медалей взяли выступающие под своим флагом российские спортсмены во второй день второго этапа Кубка мира на короткой воде. При этом дважды на пьедестал... РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T18:33
2026-10-09T18:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Семь медалей взяли выступающие под своим флагом российские спортсмены во второй день второго этапа Кубка мира на короткой воде. При этом дважды на пьедестал поднимался Егор Корнев, сообщили в пресс-службе Олимпийского комитета РФ.Состязания проходят в столице Узбекистана."Неделю назад Корнев на непрофильной для себя дистанции 50 метров на спине не просто победил, а установил рекорд соревнований - 22,23 секунды", - рассказали в комитете.Корнев с соперником из Австралии разделили золото с результатом 45,24. А еще один россиянин Иван Гирев добыл бронзу, показав время 46,51.Евгения Чикунова - лидер женской сборной России, как и неделю назад, завоевала серебро на стометровке брассом.В финале "полтинника" брассом было сразу пятеро российских пловцов, в том числе Кирилл Пригода, уже выигравший здесь "сотню" и бывший с бронзой в этой дисциплине на первом этапе."И теперь он принимал непосредственное участие в борьбе за медали, продолжавшейся до последних метров. В итоге Пригода (25,82) уступил только южноафриканцу Маклу Хоули", - уточнили в комитете.Бронзу завоевала Арина Суркова. Она прошла второй "четвертак", и едва не обогнала шведку Сару Юневик. Победила же снова призер чемпионата Европы Рос ван Оттердайк.2 октября сообщалось, что российский пловец Егор Корнев повторил мировой рекорд на первом этапе Кубка мира на короткой воде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские спортсмены взяли два золота Кубка мира по прыжкам на батуте"Сильные ребята": чемпион ОИ Далалоян оценил перспективы гимнастов РоссииКаковы шансы России поучаствовать в Олимпийских Играх-2028
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спорт, россия, плавание, олимпийский комитет россии, новости
Российские пловцы взяли семь медалей на Кубке мира

Российские спортсмены завевали семь медалей на втором этапе Кубка мира по плаванию

18:33 09.10.2026
 
© Олимпийский комитет РоссииРоссийские пловцы взяли семь медалей на Кубке мира
Российские пловцы взяли семь медалей на Кубке мира
© Олимпийский комитет России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Семь медалей взяли выступающие под своим флагом российские спортсмены во второй день второго этапа Кубка мира на короткой воде. При этом дважды на пьедестал поднимался Егор Корнев, сообщили в пресс-службе Олимпийского комитета РФ.
Состязания проходят в столице Узбекистана.
"Неделю назад Корнев на непрофильной для себя дистанции 50 метров на спине не просто победил, а установил рекорд соревнований - 22,23 секунды", - рассказали в комитете.
Корнев с соперником из Австралии разделили золото с результатом 45,24. А еще один россиянин Иван Гирев добыл бронзу, показав время 46,51.
Евгения Чикунова - лидер женской сборной России, как и неделю назад, завоевала серебро на стометровке брассом.
В финале "полтинника" брассом было сразу пятеро российских пловцов, в том числе Кирилл Пригода, уже выигравший здесь "сотню" и бывший с бронзой в этой дисциплине на первом этапе.
"И теперь он принимал непосредственное участие в борьбе за медали, продолжавшейся до последних метров. В итоге Пригода (25,82) уступил только южноафриканцу Маклу Хоули", - уточнили в комитете.
Бронзу завоевала Арина Суркова. Она прошла второй "четвертак", и едва не обогнала шведку Сару Юневик. Победила же снова призер чемпионата Европы Рос ван Оттердайк.
2 октября сообщалось, что российский пловец Егор Корнев повторил мировой рекорд на первом этапе Кубка мира на короткой воде.
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