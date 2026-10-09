https://crimea.ria.ru/20261009/rossiya-snimaet-ogranicheniya-na-eksport-dizelnogo-topliva--novak-1160099856.html

Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива – Новак

Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива – Новак - РИА Новости Крым, 09.10.2026

Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива – Новак

Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизельного топлива из страны. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости Крым, 09.10.2026

2026-10-09T23:51

2026-10-09T23:51

2026-10-09T23:51

россия

александр новак

дизельное топливо

топливо

новости

экспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизельного топлива из страны. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.Новак заверил, что "российский рынок при этом будет также полностью снабжен дизелем".В октябре правительство РФ продлило запрет на экспорт из России дизельного, судового топлива и газойля для их производителей до 31 октября. Решение было принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на моторное топливо в период сельскохозяйственной уборочной кампании.В пятницу президент США Дональд Трамп заявил о том, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, беседу он назвал успешной. По его утверждению, стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок. После этого Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России.Президент России Владимир Путин подтвердил, что РФ готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.В свою очередь спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что энергетическое и экономическое сотрудничество между Россией и США будет продолжаться и принесет пользу глобальным рынкам и всему миру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр новак, дизельное топливо, топливо, новости, экспорт