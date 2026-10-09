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Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива – Новак - РИА Новости Крым, 09.10.2026
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Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива – Новак
Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива – Новак - РИА Новости Крым, 09.10.2026
Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива – Новак
Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизельного топлива из страны. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T23:51
2026-10-09T23:51
россия
александр новак
дизельное топливо
топливо
новости
экспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизельного топлива из страны. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.Новак заверил, что "российский рынок при этом будет также полностью снабжен дизелем".В октябре правительство РФ продлило запрет на экспорт из России дизельного, судового топлива и газойля для их производителей до 31 октября. Решение было принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на моторное топливо в период сельскохозяйственной уборочной кампании.В пятницу президент США Дональд Трамп заявил о том, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, беседу он назвал успешной. По его утверждению, стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок. После этого Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России.Президент России Владимир Путин подтвердил, что РФ готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.В свою очередь спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что энергетическое и экономическое сотрудничество между Россией и США будет продолжаться и принесет пользу глобальным рынкам и всему миру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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россия, александр новак, дизельное топливо, топливо, новости, экспорт
Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива – Новак

Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизтоплива - Новак

23:51 09.10.2026
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЭшелон с топливом во время разгрузки на базе нефтепродуктов. Архивное фото
Эшелон с топливом во время разгрузки на базе нефтепродуктов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизельного топлива из страны. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.
"Россия со своей стороны, являясь одним из ключевых поставщиков дизеля на мировой рынок, также незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков", - цитирует вице-премьера РИА Новости.
Новак заверил, что "российский рынок при этом будет также полностью снабжен дизелем".
В октябре правительство РФ продлило запрет на экспорт из России дизельного, судового топлива и газойля для их производителей до 31 октября. Решение было принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на моторное топливо в период сельскохозяйственной уборочной кампании.
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил о том, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, беседу он назвал успешной. По его утверждению, стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок. После этого Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что РФ готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.
В свою очередь спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что энергетическое и экономическое сотрудничество между Россией и США будет продолжаться и принесет пользу глобальным рынкам и всему миру.
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РоссияАлександр НовакДизельное топливоТопливоНовостиЭкспорт
 
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