Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива – Новак
Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизтоплива - Новак
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЭшелон с топливом во время разгрузки на базе нефтепродуктов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизельного топлива из страны. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.
"Россия со своей стороны, являясь одним из ключевых поставщиков дизеля на мировой рынок, также незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков", - цитирует вице-премьера РИА Новости.
Новак заверил, что "российский рынок при этом будет также полностью снабжен дизелем".
В октябре правительство РФ продлило запрет на экспорт из России дизельного, судового топлива и газойля для их производителей до 31 октября. Решение было принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на моторное топливо в период сельскохозяйственной уборочной кампании.
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил о том, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, беседу он назвал успешной. По его утверждению, стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок. После этого Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что РФ готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.
В свою очередь спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что энергетическое и экономическое сотрудничество между Россией и США будет продолжаться и принесет пользу глобальным рынкам и всему миру.