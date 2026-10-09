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Россия готова поставлять нефть и нефтепродукты на мировой рынок - Путин - РИА Новости Крым, 09.10.2026
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Россия готова поставлять нефть и нефтепродукты на мировой рынок - Путин
Россия готова поставлять нефть и нефтепродукты на мировой рынок - Путин - РИА Новости Крым, 09.10.2026
Россия готова поставлять нефть и нефтепродукты на мировой рынок - Путин
Россия подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Об этом по итогам переговоров президентов России и США Владимира РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T22:59
2026-10-09T23:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Россия подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Об этом по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщается на официальном сайте Кремля.По данным Кремля, Путин выразил уверенность в том, что это положительно отразится на всей глобальной экономике.Также, по словам российского лидера, подтверждена договоренность о продолжении личных контактов между президентами России и США и сотрудничестве по линии президентских администраций, специальных служб и других ведомств.В пятницу Трамп заявил о том, что провел телефонный разговор с Путиным, беседу он назвал успешной. По его утверждению, стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок. После этого Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России.В свою очередь спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что энергетическое и экономическое сотрудничество между Россией и США будет продолжаться и принесет пользу глобальным рынкам и всему миру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, сша, нефть, российская нефть, политика, внешняя политика, новости
Россия готова поставлять нефть и нефтепродукты на мировой рынок - Путин

Россия готова поставлять нефть и нефтепродукты в США и на мировой рынок - Путин

22:59 09.10.2026 (обновлено: 23:12 09.10.2026)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Россия подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Об этом по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщается на официальном сайте Кремля.

"В ходе состоявшегося 9 октября телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом значительное внимание было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса... При обсуждении положения дел в мировой энергетике российская сторона подтвердила свою готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки", – цитирует Кремль заявление российского президента.

По данным Кремля, Путин выразил уверенность в том, что это положительно отразится на всей глобальной экономике.
Также, по словам российского лидера, подтверждена договоренность о продолжении личных контактов между президентами России и США и сотрудничестве по линии президентских администраций, специальных служб и других ведомств.
В пятницу Трамп заявил о том, что провел телефонный разговор с Путиным, беседу он назвал успешной. По его утверждению, стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок. После этого Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России.
В свою очередь спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что энергетическое и экономическое сотрудничество между Россией и США будет продолжаться и принесет пользу глобальным рынкам и всему миру.
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Владимир Путин (политик)РоссияСШАНефтьРоссийская нефтьПолитикаВнешняя политикаНовости
 
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