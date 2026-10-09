https://crimea.ria.ru/20261009/rossiya-gotova-postavlyat-neft-i-nefteprodukty-na-mirovoy-rynok---putin-1160099350.html

Россия готова поставлять нефть и нефтепродукты на мировой рынок - Путин

Россия готова поставлять нефть и нефтепродукты на мировой рынок - Путин - РИА Новости Крым, 09.10.2026

Россия готова поставлять нефть и нефтепродукты на мировой рынок - Путин

Россия подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Об этом по итогам переговоров президентов России и США Владимира РИА Новости Крым, 09.10.2026

2026-10-09T22:59

2026-10-09T22:59

2026-10-09T23:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Россия подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Об этом по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщается на официальном сайте Кремля.По данным Кремля, Путин выразил уверенность в том, что это положительно отразится на всей глобальной экономике.Также, по словам российского лидера, подтверждена договоренность о продолжении личных контактов между президентами России и США и сотрудничестве по линии президентских администраций, специальных служб и других ведомств.В пятницу Трамп заявил о том, что провел телефонный разговор с Путиным, беседу он назвал успешной. По его утверждению, стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок. После этого Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России.В свою очередь спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что энергетическое и экономическое сотрудничество между Россией и США будет продолжаться и принесет пользу глобальным рынкам и всему миру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, сша, нефть, российская нефть, политика, внешняя политика, новости