https://crimea.ria.ru/20261009/rodilsya-v-bronezhilete-saper-iz-kryma-vyzhil-posle-razryva-granaty-1160060294.html

Родился в бронежилете: сапер из Крыма выжил после разрыва гранаты

Родился в бронежилете: сапер из Крыма выжил после разрыва гранаты - РИА Новости Крым, 09.10.2026

Родился в бронежилете: сапер из Крыма выжил после разрыва гранаты

Константин Юманов ушел на фронт добровольцем в апреле 2023 года. Был сапером – по своей военно-учетной специальности. Через полтора года получил тяжелое... РИА Новости Крым, 09.10.2026

2026-10-09T18:07

2026-10-09T18:07

2026-10-09T20:38

эксклюзивы риа новости крым

авторы

герои сво

участники сво

ветераны сво

общество

крым

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/08/1160059017_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_ef48df253ca142bcce549cd33c79e6ca.jpg

Константин Юманов ушел на фронт добровольцем в апреле 2023 года. Был сапером – по своей военно-учетной специальности. Через полтора года получил тяжелое ранение: он накрыл собой брошенную гранату. 200 осколков в теле, три перебитые артерии. Угроза ампутации правой руки. Сложнейшая травма правой ноги. Но живой. И даже ходит. Сам. Без палочки. Еще и смеется: "У меня теперь нога вместо палочки. Только запас хода ограничен".Мы беседуем, устроившись на лавочке возле центра "Возрождение" в Евпатории, где сейчас Константин проходит реабилитацию. Сразу после процедур. Его правая сторона – рука и нога – все еще "чумазые" от сакской грязи, и он, смущаясь, просит сделать фото так, чтобы этого видно не было. Рядом с ним, по эту самую правую руку, сидит жена Людмила. Его ангел-хранитель."В моих силах все": боец "Ялта" — о новом протезе и службе добровольцемВ Крым за солнцем и любовьюЛюдмила и Константин встретились в одном из севастопольских кафе летом 2021 года. В город-герой русских моряков он перебрался из Сибири, наладил небольшой бизнес, связанный с туристической отраслью. Она, уроженка Евпатории, в тот момент жила в Северодонецке, в Луганской области, но приехала в Севастополь к куме — всего на три дня.— Почему вы, сибиряк, решили переехать в Севастополь? — спрашиваю Константина.— Замерз. Решил сменить климат, регион и жизнь, - улыбается он, нежно поглядывая на жену.— А я вообще евпаторийская, — подхватывает Людмила. — Просто жила долго в разных регионах, в разных странах, по спорту, я профессионально занималась волейболом. И в Крым всегда приезжала на лето, домой, в отпуск. Заглянула в гости к куме, в Севастополь. Ну и Костя тогда тоже туда приехал. И мы случайно встретились в кафе. Днем. Да. И все. И с тех пор, в принципе, мы и не расставались. На фронт вслед за дедом- Константин, как вы оказались на фронте? По мобилизации?— Нет. Добровольцем ушел. У нас дед прошел три войны. Вот и мы со старшим братом решили. Но он погиб. Уже год как.С грустью и сожалением в голосе он рассказывает, что брат, когда они решили идти на фронт, приехал к нему в Крым из Москвы, где тогда работал, "должны были вместе заходить", но в последний момент оказалось, что брат забыл какие-то важные документы. Поехал за ними, вернулся позже. "Заходить" вместе не получилось."В апреле 2023-го заключил контракт. По военно-учетной специальности я сапер. И учился на сапера, и заходил именно как сапер", — уточняет он.В 20 лет – мужик: крымчанин выжил под Бахмутом и получил орден Мужества"Мне было очень грустно, что в такой нежный период пришлось остаться самой. Жить все время в ожидании, в постоянном напряжении, ведь каждый звонок, мало ли, мог принести как радостные вести, так и не очень радостные. Но мы друг друга поддерживали", — признается она.— А вы мужа не отговаривали?— Нет, когда он сказал мне, что уезжает на фронт, он уже подал документы. Уже. И просто поставил меня перед фактом. Единственное, говорю: "Ты, конечно, мог бы посоветоваться". Ну, а что? Под юбку бы я его не спрятала. Вот у меня некоторые подружки говорят, мол, я мужа туда не отправлю. Но как не отправишь, если он взрослый человек? Он так решил. Что я могу? Только переживать, молиться, надеяться, любить, ждать.Накрыл гранату собойВпереди сапера только Бог, говорит Константин. На фронте он провел полтора года. За все это время из самых страшных боев и передряг выходил целым, ни царапинки. Он получил одно-единственное ранение, но очень серьезное."Через год службы перевели меня в другую часть. 25 августа мы уже были там. И ранило меня 21 октября", - вспоминает он.— А как это произошло? При разминировании?— Нет, я был в отдельном саперном взводе. Мы сопровождали… нарушителя. И он...— Что?Людмила сидит рядом, слушает. И вдруг говорит: "Как он выжил вообще — непонятно".Показывает фото из госпиталя — искалеченные конечности, изрешеченные осколками.— И сколько в вас осколков насчитали?— Не знаю. В ноге только считал, у меня там их было 48. А по всему телу — около двухсот. В печени два осколка по сантиметру сидит. Их и не достают. Как мне доктор сказал, я тяжелый был очень. Барабанные перепонки еще делали - ухо отрезали, перепонку сделали, пришили обратно.Дорога, по которой ехали саперы, довольно глухая, поэтому вероятность, что кто-то вовремя придет на помощь, была очень маленькой, говорит Константин."Там раз за сорок минут только машины проезжали. А тут, как только это с нами случилось, — едут ребята на "таблетке". У меня три большие артерии перебиты, в боку дырка огромная была. Чудо, что не вытек весь. Ребята из "таблетки" выскочили. У них с собой была плащ-палатка. Они меня на нее положили. Правильно затянули и перевязали. Они мне правильно помогли первоначально, что и спасло мне жизнь", - вспоминает он.При этом парни, спасшие жизнь саперу, были какими-то "залетными", непонятно, как на этом участке оказавшимися, потому что дороги они толком не знали – напарник Константина показывал им, как к ближайшей больнице подъехать.Ворота больницы, к которым подъехала УАЗик с ранеными, оказались на цепи, закрыты. Парням пришлось таранить их машиной на скорости. Пока ехали до больницы — Константин был в сознании, а как только добрались до точки — "потух".— О чем думали?— Что жену не увижу и дочку. И просто молил Бога, чтобы их еще хотя бы разочек увидеть... Еще помню, как в операционной доктор сказал: "Тебе повезло, ты не то что в рубашке, ты в бронежилете родился.— Так доктор и сказал?— Да.Главное, что живой"Едва его ранило, мне позвонил командир. Он, видно, не хотел, чтобы я сильно переживала, поэтому сказал, что ничего страшного не случилось, так, рука немножко пострадала, — вспоминает жена. - И больше ничего не сказал".Позже она начнет трезвонить по всем найденным в сети номерам той больницы, по разным отделениям, и сбившимся от волнения голосом объяснять, кто она такая и что ищет такого-то раненого."И где ни попадаю, меня все перенаправляли и перенаправляли. В конце концов я дозвонилась в реанимацию. Трубку берет мужчина. Оказалось, хирург. Говорит: "Я как раз с операции, вашего мужа оперировал", - вспоминает Людмила.Тот хирург рассказал ей, что ситуация сложная, что с вероятностью в 95 процентов руку придется ампутировать, потому что артерия не запускается. Выслушав прогнозы, Людмила произнесла: "Мы как-нибудь и без кисти проживем, главное, что живой".Позже из той маленькой больницы раненого перевели в Курчатов. Потом на ночной электричке отправили в Главный военный клинический госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко, в Москву. Там экстренно прооперировали."Меня оперировали три хирурга и шесть их ассистентов. Операция длилась восемь с половиной часов. И это только руку запускали. С ноги вену пересаживали — вместо артерий, которых в руке не осталось", - вспоминает Константин.Из Москвы его отправили в Красноярск.- Рука восстанавливается потихоньку?- В ней нет нервов. Восстановлению не подлежит.Вера, надежда, любовь"Мы верующие люди, ходим в храм. Пока Кости не было, мы с детьми, у нас два старших сына, и вот, общая дочка, каждый вечер ставили свечку, молились. Мне казалось, что Господь не может меня оставить без него", — признается Людмила.Рассказывая о муже, она все время говорит "мы". "Мы подумали", "Мы узнали, что беременны", "Нас перевели на хорошую должность", "Мы пошли учиться", "Нас прооперировали". Они, супруги, как единое целое.- А о судьбе того нарушителя вам что-нибудь известно?- Его нашли через два дня. Дали 10 лет колонии строгого режима, - говорит Константин."Простили, конечно", - кивает Константин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260908/georgievskiy-krest-i-ranenie-pod-georgievkoy--istoriya-shturmovika-iz-kryma-1159196485.html

https://crimea.ria.ru/20260806/ded-frontovik-govoril-o-morpekhakh-kak-boets-s-kubani-popal-v-810-yu-brigadu-1158280059.html

https://crimea.ria.ru/20260520/nas-ranilo-v-odin-den-v-krymu-sosedi-stali-boevymi-tovarischami-1156107518.html

https://crimea.ria.ru/20260514/mobilizuyte-menya-energetik-iz-kryma-dobilsya-snyatiya-broni-i-ushel-na-front-1156015994.html

https://crimea.ria.ru/20260213/vybili-zuby-no-ne-slomili-volyu-intervyu-s-vyzhivshim-v-ukrainskom-plenu-1153159921.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Ирина Мезенцева https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

авторы, герои сво, участники сво, ветераны сво, общество, крым