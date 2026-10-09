https://crimea.ria.ru/20261009/rodilsya-v-bronezhilete-saper-iz-kryma-vyzhil-posle-razryva-granaty-1160060294.html
Родился в бронежилете: сапер из Крыма выжил после разрыва гранаты
Родился в бронежилете: сапер из Крыма выжил после разрыва гранаты - РИА Новости Крым, 09.10.2026
Родился в бронежилете: сапер из Крыма выжил после разрыва гранаты
Константин Юманов ушел на фронт добровольцем в апреле 2023 года. Был сапером – по своей военно-учетной специальности. Через полтора года получил тяжелое... РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T18:07
2026-10-09T18:07
2026-10-09T20:38
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Константин Юманов ушел на фронт добровольцем в апреле 2023 года. Был сапером – по своей военно-учетной специальности. Через полтора года получил тяжелое ранение: он накрыл собой брошенную гранату. 200 осколков в теле, три перебитые артерии. Угроза ампутации правой руки. Сложнейшая травма правой ноги. Но живой. И даже ходит. Сам. Без палочки. Еще и смеется: "У меня теперь нога вместо палочки. Только запас хода ограничен".Мы беседуем, устроившись на лавочке возле центра "Возрождение" в Евпатории, где сейчас Константин проходит реабилитацию. Сразу после процедур. Его правая сторона – рука и нога – все еще "чумазые" от сакской грязи, и он, смущаясь, просит сделать фото так, чтобы этого видно не было. Рядом с ним, по эту самую правую руку, сидит жена Людмила. Его ангел-хранитель."В моих силах все": боец "Ялта" — о новом протезе и службе добровольцемВ Крым за солнцем и любовьюЛюдмила и Константин встретились в одном из севастопольских кафе летом 2021 года. В город-герой русских моряков он перебрался из Сибири, наладил небольшой бизнес, связанный с туристической отраслью. Она, уроженка Евпатории, в тот момент жила в Северодонецке, в Луганской области, но приехала в Севастополь к куме — всего на три дня.— Почему вы, сибиряк, решили переехать в Севастополь? — спрашиваю Константина.— Замерз. Решил сменить климат, регион и жизнь, - улыбается он, нежно поглядывая на жену.— А я вообще евпаторийская, — подхватывает Людмила. — Просто жила долго в разных регионах, в разных странах, по спорту, я профессионально занималась волейболом. И в Крым всегда приезжала на лето, домой, в отпуск. Заглянула в гости к куме, в Севастополь. Ну и Костя тогда тоже туда приехал. И мы случайно встретились в кафе. Днем. Да. И все. И с тех пор, в принципе, мы и не расставались. На фронт вслед за дедом- Константин, как вы оказались на фронте? По мобилизации?— Нет. Добровольцем ушел. У нас дед прошел три войны. Вот и мы со старшим братом решили. Но он погиб. Уже год как.С грустью и сожалением в голосе он рассказывает, что брат, когда они решили идти на фронт, приехал к нему в Крым из Москвы, где тогда работал, "должны были вместе заходить", но в последний момент оказалось, что брат забыл какие-то важные документы. Поехал за ними, вернулся позже. "Заходить" вместе не получилось."В апреле 2023-го заключил контракт. По военно-учетной специальности я сапер. И учился на сапера, и заходил именно как сапер", — уточняет он.В 20 лет – мужик: крымчанин выжил под Бахмутом и получил орден Мужества"Мне было очень грустно, что в такой нежный период пришлось остаться самой. Жить все время в ожидании, в постоянном напряжении, ведь каждый звонок, мало ли, мог принести как радостные вести, так и не очень радостные. Но мы друг друга поддерживали", — признается она.— А вы мужа не отговаривали?— Нет, когда он сказал мне, что уезжает на фронт, он уже подал документы. Уже. И просто поставил меня перед фактом. Единственное, говорю: "Ты, конечно, мог бы посоветоваться". Ну, а что? Под юбку бы я его не спрятала. Вот у меня некоторые подружки говорят, мол, я мужа туда не отправлю. Но как не отправишь, если он взрослый человек? Он так решил. Что я могу? Только переживать, молиться, надеяться, любить, ждать.Накрыл гранату собойВпереди сапера только Бог, говорит Константин. На фронте он провел полтора года. За все это время из самых страшных боев и передряг выходил целым, ни царапинки. Он получил одно-единственное ранение, но очень серьезное."Через год службы перевели меня в другую часть. 25 августа мы уже были там. И ранило меня 21 октября", - вспоминает он.— А как это произошло? При разминировании?— Нет, я был в отдельном саперном взводе. Мы сопровождали… нарушителя. И он...— Что?Людмила сидит рядом, слушает. И вдруг говорит: "Как он выжил вообще — непонятно".Показывает фото из госпиталя — искалеченные конечности, изрешеченные осколками.— И сколько в вас осколков насчитали?— Не знаю. В ноге только считал, у меня там их было 48. А по всему телу — около двухсот. В печени два осколка по сантиметру сидит. Их и не достают. Как мне доктор сказал, я тяжелый был очень. Барабанные перепонки еще делали - ухо отрезали, перепонку сделали, пришили обратно.Дорога, по которой ехали саперы, довольно глухая, поэтому вероятность, что кто-то вовремя придет на помощь, была очень маленькой, говорит Константин."Там раз за сорок минут только машины проезжали. А тут, как только это с нами случилось, — едут ребята на "таблетке". У меня три большие артерии перебиты, в боку дырка огромная была. Чудо, что не вытек весь. Ребята из "таблетки" выскочили. У них с собой была плащ-палатка. Они меня на нее положили. Правильно затянули и перевязали. Они мне правильно помогли первоначально, что и спасло мне жизнь", - вспоминает он.При этом парни, спасшие жизнь саперу, были какими-то "залетными", непонятно, как на этом участке оказавшимися, потому что дороги они толком не знали – напарник Константина показывал им, как к ближайшей больнице подъехать.Ворота больницы, к которым подъехала УАЗик с ранеными, оказались на цепи, закрыты. Парням пришлось таранить их машиной на скорости. Пока ехали до больницы — Константин был в сознании, а как только добрались до точки — "потух".— О чем думали?— Что жену не увижу и дочку. И просто молил Бога, чтобы их еще хотя бы разочек увидеть... Еще помню, как в операционной доктор сказал: "Тебе повезло, ты не то что в рубашке, ты в бронежилете родился.— Так доктор и сказал?— Да.Главное, что живой"Едва его ранило, мне позвонил командир. Он, видно, не хотел, чтобы я сильно переживала, поэтому сказал, что ничего страшного не случилось, так, рука немножко пострадала, — вспоминает жена. - И больше ничего не сказал".Позже она начнет трезвонить по всем найденным в сети номерам той больницы, по разным отделениям, и сбившимся от волнения голосом объяснять, кто она такая и что ищет такого-то раненого."И где ни попадаю, меня все перенаправляли и перенаправляли. В конце концов я дозвонилась в реанимацию. Трубку берет мужчина. Оказалось, хирург. Говорит: "Я как раз с операции, вашего мужа оперировал", - вспоминает Людмила.Тот хирург рассказал ей, что ситуация сложная, что с вероятностью в 95 процентов руку придется ампутировать, потому что артерия не запускается. Выслушав прогнозы, Людмила произнесла: "Мы как-нибудь и без кисти проживем, главное, что живой".Позже из той маленькой больницы раненого перевели в Курчатов. Потом на ночной электричке отправили в Главный военный клинический госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко, в Москву. Там экстренно прооперировали."Меня оперировали три хирурга и шесть их ассистентов. Операция длилась восемь с половиной часов. И это только руку запускали. С ноги вену пересаживали — вместо артерий, которых в руке не осталось", - вспоминает Константин.Из Москвы его отправили в Красноярск.- Рука восстанавливается потихоньку?- В ней нет нервов. Восстановлению не подлежит.Вера, надежда, любовь"Мы верующие люди, ходим в храм. Пока Кости не было, мы с детьми, у нас два старших сына, и вот, общая дочка, каждый вечер ставили свечку, молились. Мне казалось, что Господь не может меня оставить без него", — признается Людмила.Рассказывая о муже, она все время говорит "мы". "Мы подумали", "Мы узнали, что беременны", "Нас перевели на хорошую должность", "Мы пошли учиться", "Нас прооперировали". Они, супруги, как единое целое.- А о судьбе того нарушителя вам что-нибудь известно?- Его нашли через два дня. Дали 10 лет колонии строгого режима, - говорит Константин."Простили, конечно", - кивает Константин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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авторы, герои сво, участники сво, ветераны сво, общество, крым
Константин Юманов ушел на фронт добровольцем в апреле 2023 года. Был сапером – по своей военно-учетной специальности. Через полтора года получил тяжелое ранение: он накрыл собой брошенную гранату. 200 осколков в теле, три перебитые артерии. Угроза ампутации правой руки. Сложнейшая травма правой ноги. Но живой. И даже ходит. Сам. Без палочки. Еще и смеется: "У меня теперь нога вместо палочки. Только запас хода ограничен".
Мы беседуем, устроившись на лавочке возле центра "Возрождение"
в Евпатории, где сейчас Константин проходит реабилитацию. Сразу после процедур. Его правая сторона – рука и нога – все еще "чумазые" от сакской грязи, и он, смущаясь, просит сделать фото так, чтобы этого видно не было. Рядом с ним, по эту самую правую руку, сидит жена Людмила. Его ангел-хранитель.
В Крым за солнцем и любовью
Людмила и Константин встретились в одном из севастопольских кафе летом 2021 года. В город-герой русских моряков он перебрался из Сибири, наладил небольшой бизнес, связанный с туристической отраслью. Она, уроженка Евпатории, в тот момент жила в Северодонецке, в Луганской области, но приехала в Севастополь к куме — всего на три дня.
— Почему вы, сибиряк, решили переехать в Севастополь? — спрашиваю Константина.
— Замерз. Решил сменить климат, регион и жизнь, - улыбается он, нежно поглядывая на жену.
— А я вообще евпаторийская, — подхватывает Людмила. — Просто жила долго в разных регионах, в разных странах, по спорту, я профессионально занималась волейболом. И в Крым всегда приезжала на лето, домой, в отпуск. Заглянула в гости к куме, в Севастополь. Ну и Костя тогда тоже туда приехал. И мы случайно встретились в кафе. Днем. Да. И все. И с тех пор, в принципе, мы и не расставались.
На фронт вслед за дедом
- Константин, как вы оказались на фронте? По мобилизации?
— Нет. Добровольцем ушел. У нас дед прошел три войны. Вот и мы со старшим братом решили. Но он погиб. Уже год как.
С грустью и сожалением в голосе он рассказывает, что брат, когда они решили идти на фронт, приехал к нему в Крым из Москвы, где тогда работал, "должны были вместе заходить", но в последний момент оказалось, что брат забыл какие-то важные документы. Поехал за ними, вернулся позже. "Заходить" вместе не получилось.
"В апреле 2023-го заключил контракт. По военно-учетной специальности я сапер. И учился на сапера, и заходил именно как сапер", — уточняет он.
Супруга, которая сидит рядом, добавляет: "5 мая 2023 года он уехал уже на фронт. А за два дня до отправления я узнала, что беременна. Но контракт Костя уже никак не мог разорвать".
"Мне было очень грустно, что в такой нежный период пришлось остаться самой. Жить все время в ожидании, в постоянном напряжении, ведь каждый звонок, мало ли, мог принести как радостные вести, так и не очень радостные. Но мы друг друга поддерживали", — признается она.
— А вы мужа не отговаривали?
— Нет, когда он сказал мне, что уезжает на фронт, он уже подал документы. Уже. И просто поставил меня перед фактом. Единственное, говорю: "Ты, конечно, мог бы посоветоваться". Ну, а что? Под юбку бы я его не спрятала. Вот у меня некоторые подружки говорят, мол, я мужа туда не отправлю. Но как не отправишь, если он взрослый человек? Он так решил. Что я могу? Только переживать, молиться, надеяться, любить, ждать.
Накрыл гранату собой
Впереди сапера только Бог, говорит Константин. На фронте он провел полтора года. За все это время из самых страшных боев и передряг выходил целым, ни царапинки. Он получил одно-единственное ранение, но очень серьезное.
"Через год службы перевели меня в другую часть. 25 августа мы уже были там. И ранило меня 21 октября", - вспоминает он.
— А как это произошло? При разминировании?
— Нет, я был в отдельном саперном взводе. Мы сопровождали… нарушителя. И он...
— Ну, на одном из КПП его, видимо, плохо досмотрели. И он взял с собой гранату. Я был за рулем, рядом — мой напарник сидел. И этот человек бросил мне в ноги гранату. А там очень плохая дорога, двери машины были не закрыты. Он выскочил. И убежал. Я только успел крикнуть напарнику: "Из машины!". И накрыл гранату собой. Напарник тоже пострадал, но меньше.
Людмила сидит рядом, слушает. И вдруг говорит: "Как он выжил вообще — непонятно".
Показывает фото из госпиталя — искалеченные конечности, изрешеченные осколками.
— И сколько в вас осколков насчитали?
— Не знаю. В ноге только считал, у меня там их было 48. А по всему телу — около двухсот. В печени два осколка по сантиметру сидит. Их и не достают. Как мне доктор сказал, я тяжелый был очень. Барабанные перепонки еще делали - ухо отрезали, перепонку сделали, пришили обратно.
Дорога, по которой ехали саперы, довольно глухая, поэтому вероятность, что кто-то вовремя придет на помощь, была очень маленькой, говорит Константин.
"Там раз за сорок минут только машины проезжали. А тут, как только это с нами случилось, — едут ребята на "таблетке". У меня три большие артерии перебиты, в боку дырка огромная была. Чудо, что не вытек весь. Ребята из "таблетки" выскочили. У них с собой была плащ-палатка. Они меня на нее положили. Правильно затянули и перевязали. Они мне правильно помогли первоначально, что и спасло мне жизнь", - вспоминает он.
При этом парни, спасшие жизнь саперу, были какими-то "залетными", непонятно, как на этом участке оказавшимися, потому что дороги они толком не знали – напарник Константина показывал им, как к ближайшей больнице подъехать.
"Такое ощущение, что они из ниоткуда взялись. Бог их направил, чтобы Костю спасти", - верит Людмила.
Ворота больницы, к которым подъехала УАЗик с ранеными, оказались на цепи, закрыты. Парням пришлось таранить их машиной на скорости. Пока ехали до больницы — Константин был в сознании, а как только добрались до точки — "потух".
— Что жену не увижу и дочку. И просто молил Бога, чтобы их еще хотя бы разочек увидеть... Еще помню, как в операционной доктор сказал: "Тебе повезло, ты не то что в рубашке, ты в бронежилете родился.
Главное, что живой
"Едва его ранило, мне позвонил командир. Он, видно, не хотел, чтобы я сильно переживала, поэтому сказал, что ничего страшного не случилось, так, рука немножко пострадала, — вспоминает жена. - И больше ничего не сказал".
Позже она начнет трезвонить по всем найденным в сети номерам той больницы, по разным отделениям, и сбившимся от волнения голосом объяснять, кто она такая и что ищет такого-то раненого.
"И где ни попадаю, меня все перенаправляли и перенаправляли. В конце концов я дозвонилась в реанимацию. Трубку берет мужчина. Оказалось, хирург. Говорит: "Я как раз с операции, вашего мужа оперировал", - вспоминает Людмила.
Тот хирург рассказал ей, что ситуация сложная, что с вероятностью в 95 процентов руку придется ампутировать, потому что артерия не запускается. Выслушав прогнозы, Людмила произнесла: "Мы как-нибудь и без кисти проживем, главное, что живой".
Позже из той маленькой больницы раненого перевели в Курчатов. Потом на ночной электричке отправили в Главный военный клинический госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко, в Москву. Там экстренно прооперировали.
"Меня оперировали три хирурга и шесть их ассистентов. Операция длилась восемь с половиной часов. И это только руку запускали. С ноги вену пересаживали — вместо артерий, которых в руке не осталось", - вспоминает Константин.
Из Москвы его отправили в Красноярск.
"Я попал в Красноярскую краевую больницу (ККБ). Она считается лучшей в регионе. Там находился восемь месяцев. И там доктор очень мне хороший попался. Егоров Роман Константинович - хирург от Бога, он даже за самых тяжелых берется", - продолжает собеседник. И добавляет: "Руку мне сохранил. Отрезать, говорит, всегда успеется".
- Рука восстанавливается потихоньку?
- В ней нет нервов. Восстановлению не подлежит.
Вера, надежда, любовь
"Мы верующие люди, ходим в храм. Пока Кости не было, мы с детьми, у нас два старших сына, и вот, общая дочка, каждый вечер ставили свечку, молились. Мне казалось, что Господь не может меня оставить без него", — признается Людмила.
Рассказывая о муже, она все время говорит "мы". "Мы подумали", "Мы узнали, что беременны", "Нас перевели на хорошую должность", "Мы пошли учиться", "Нас прооперировали". Они, супруги, как единое целое.
"Мне кажется, любовь нас согревала, держала. Он знал, что его ждут. У него была поддержка моральная, мы ни разу на расстоянии не поссорились, не было ревности и недоверия. Было только ощущение опоры и семьи", - говорит она с улыбкой и уточняет то, что и так видно невооруженным взглядом: "Мы просто любим друг друга".
- А о судьбе того нарушителя вам что-нибудь известно?
- Его нашли через два дня. Дали 10 лет колонии строгого режима, - говорит Константин.
А Людмила добавляет: "Мы его простили. Нам его даже жалко стало в какой-то степени. Ведь нормальный человек так не сделает".
"Простили, конечно", - кивает Константин.
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