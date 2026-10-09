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Разговор Путина с Трампом и возобновление выплат при ЧС в Крыму – главное - РИА Новости Крым, 09.10.2026
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Разговор Путина с Трампом и возобновление выплат при ЧС в Крыму – главное
Разговор Путина с Трампом и возобновление выплат при ЧС в Крыму – главное - РИА Новости Крым, 09.10.2026
Разговор Путина с Трампом и возобновление выплат при ЧС в Крыму – главное
Президент США Дональд Трамп сообщил об успешном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Россия накопила рекордные запасы газа. СБУ объявила в розыск... РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T22:52
2026-10-09T22:52
главное за день
крым
сша
россия
переговоры
переговоры путина и трампа
владимир путин (политик)
дональд трамп
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп сообщил об успешном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Россия накопила рекордные запасы газа. СБУ объявила в розыск крымского митрополита Тихона. Со следующей недели в Крыму снова будут выплачивать деньги за отсутствие света у жителей. Глава республики Сергей Аксенов заявил о необходимости объявить выговоры одному министру и двум главам администраций. С 10 октября в Крыму подорожают дрова. В Симферополе состоялся перенос мощей святителя Луки Крымского в Александро-Невский собор. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Разговор Путина и ТрампаПрезидент США Дональд Трамп заявил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Беседу он назвал успешной. По его утверждению, стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок.После разговора лидеров двух стран спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что экономическое и энергетическое сотрудничество России и США принесет пользу миру. Рекордные запасы газаЗапасы газа в российских подземных хранилищах превышают 73 миллиарда кубометров. По данным Газпрома, такой показатель является абсолютным историческим рекордом для отечественной газовой отрасли.СБУ объявила в розыск митрополита ТихонаСлужба безопасности Украины объявила в розыск епископа Русской православной церкви, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Он был внесен в базу МВД Украины в качестве "лица, скрывающегося от следствия". Ранее в СБУ сообщили, что заочно предъявила обвинения митрополиту Тихону.И.о. руководителя пресс-службы Симферопольской и Крымской епархии иерей Антоний Камальдинов заявил, что решение властей Украины объявить митрополита Тихона в розыск не имеет никакого значения для владыки и епархии, а реагировать на такого рода выпады бессмысленно.Возобновление выплат при ЧС в КрымуГлава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что выплаты жителям республики, которые более чем на двое суток оставались без электричества в рамках действующего в регионе режима ЧС, возобновятся в середине октября. Накануне республиканскому бюджету были доведены федеральные средства в размере двух миллиардов рублей, выделенные по решению президента России Владимира Путина.Выговоры министру и главам администраций в КрымуГлава Крыма порекомендовал депутатам объявить выговор главам администраций Симферополя и Симферопольского района за халатное отношение к своим обязанностям. Также Аксенов рекомендовал объявить выговор министру транспорта Арсению Козловскому за недостаточное внимание к обращениям, связанным с несоблюдением перевозчиками расписания движения общественного транспорта.Подорожание дров в КрымуВ Крыму с субботы, 10 октября, вырастут цены на дрова. При самовывозе дрова твердых пород будут стоить 4385 рублей за кубометр (ранее 2108 рублей). При погрузке и доставке дров продавцом стоимость вырастет до 6801,5 рубля за кубометр.В Симферополе перенесли мощи святителя ЛукиПо благословению митрополита Тихона в Симферополе состоялась церемония переноса мощей святителя Луки Крымского из Свято-Троицкого женского монастыря в Александро-Невский собор. Перенос обусловлен стартовавшей комплексной реставрацией монастыря, в котором почивали мощи святителя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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Разговор Путина с Трампом и возобновление выплат при ЧС в Крыму – главное

Разговор Путина с Трампом и возобновление выплат при ЧС в Крыму – главное за день

22:52 09.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп сообщил об успешном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Россия накопила рекордные запасы газа. СБУ объявила в розыск крымского митрополита Тихона. Со следующей недели в Крыму снова будут выплачивать деньги за отсутствие света у жителей. Глава республики Сергей Аксенов заявил о необходимости объявить выговоры одному министру и двум главам администраций. С 10 октября в Крыму подорожают дрова. В Симферополе состоялся перенос мощей святителя Луки Крымского в Александро-Невский собор.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Разговор Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Беседу он назвал успешной. По его утверждению, стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок.
После разговора лидеров двух стран спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что экономическое и энергетическое сотрудничество России и США принесет пользу миру.
Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
9 октября, 22:32
Минфин США немедленно даст лицензию на поставки дизтоплива из России

Рекордные запасы газа

Запасы газа в российских подземных хранилищах превышают 73 миллиарда кубометров. По данным Газпрома, такой показатель является абсолютным историческим рекордом для отечественной газовой отрасли.
Сильные волны - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
9 октября, 21:36
Мощное землетрясение произошло в Панаме: объявлена угроза цунами

СБУ объявила в розыск митрополита Тихона

Служба безопасности Украины объявила в розыск епископа Русской православной церкви, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Он был внесен в базу МВД Украины в качестве "лица, скрывающегося от следствия". Ранее в СБУ сообщили, что заочно предъявила обвинения митрополиту Тихону.
И.о. руководителя пресс-службы Симферопольской и Крымской епархии иерей Антоний Камальдинов заявил, что решение властей Украины объявить митрополита Тихона в розыск не имеет никакого значения для владыки и епархии, а реагировать на такого рода выпады бессмысленно.
Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
9 октября, 21:49
Украинцы делят ответственность с избранной ими преступной властью – мнение

Возобновление выплат при ЧС в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что выплаты жителям республики, которые более чем на двое суток оставались без электричества в рамках действующего в регионе режима ЧС, возобновятся в середине октября. Накануне республиканскому бюджету были доведены федеральные средства в размере двух миллиардов рублей, выделенные по решению президента России Владимира Путина.
Анфилада чанов с работающими полезными бактериями - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
9 октября, 21:01
Весь берег в работе: в Крыму строят и ремонтируют очистные сооружения

Выговоры министру и главам администраций в Крыму

Глава Крыма порекомендовал депутатам объявить выговор главам администраций Симферополя и Симферопольского района за халатное отношение к своим обязанностям. Также Аксенов рекомендовал объявить выговор министру транспорта Арсению Козловскому за недостаточное внимание к обращениям, связанным с несоблюдением перевозчиками расписания движения общественного транспорта.
Сергей Аксенов
9 октября, 15:56
Будет "разбор полетов": Аксенов возмутился безразличием чиновников в Крыму

Подорожание дров в Крыму

В Крыму с субботы, 10 октября, вырастут цены на дрова. При самовывозе дрова твердых пород будут стоить 4385 рублей за кубометр (ранее 2108 рублей). При погрузке и доставке дров продавцом стоимость вырастет до 6801,5 рубля за кубометр.
Новые автобусы ЛиАЗ - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
9 октября, 20:49
Общественный транспорт в Крыму будут подстраивать под студентов

В Симферополе перенесли мощи святителя Луки

По благословению митрополита Тихона в Симферополе состоялась церемония переноса мощей святителя Луки Крымского из Свято-Троицкого женского монастыря в Александро-Невский собор. Перенос обусловлен стартовавшей комплексной реставрацией монастыря, в котором почивали мощи святителя.
Керчь
9 октября, 19:56
В едином античном стиле: как будет меняться Керчь по новому генплану
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