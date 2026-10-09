Разговор Путина с Трампом и возобновление выплат при ЧС в Крыму – главное
Разговор Путина с Трампом и возобновление выплат при ЧС в Крыму – главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп сообщил об успешном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Россия накопила рекордные запасы газа. СБУ объявила в розыск крымского митрополита Тихона. Со следующей недели в Крыму снова будут выплачивать деньги за отсутствие света у жителей. Глава республики Сергей Аксенов заявил о необходимости объявить выговоры одному министру и двум главам администраций. С 10 октября в Крыму подорожают дрова. В Симферополе состоялся перенос мощей святителя Луки Крымского в Александро-Невский собор.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Разговор Путина и Трампа
Президент США Дональд Трамп заявил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Беседу он назвал успешной. По его утверждению, стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок.
После разговора лидеров двух стран спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что экономическое и энергетическое сотрудничество России и США принесет пользу миру.
Рекордные запасы газа
Запасы газа в российских подземных хранилищах превышают 73 миллиарда кубометров. По данным Газпрома, такой показатель является абсолютным историческим рекордом для отечественной газовой отрасли.
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СБУ объявила в розыск митрополита Тихона
Служба безопасности Украины объявила в розыск епископа Русской православной церкви, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Он был внесен в базу МВД Украины в качестве "лица, скрывающегося от следствия". Ранее в СБУ сообщили, что заочно предъявила обвинения митрополиту Тихону.
И.о. руководителя пресс-службы Симферопольской и Крымской епархии иерей Антоний Камальдинов заявил, что решение властей Украины объявить митрополита Тихона в розыск не имеет никакого значения для владыки и епархии, а реагировать на такого рода выпады бессмысленно.
Возобновление выплат при ЧС в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что выплаты жителям республики, которые более чем на двое суток оставались без электричества в рамках действующего в регионе режима ЧС, возобновятся в середине октября. Накануне республиканскому бюджету были доведены федеральные средства в размере двух миллиардов рублей, выделенные по решению президента России Владимира Путина.
Выговоры министру и главам администраций в Крыму
Глава Крыма порекомендовал депутатам объявить выговор главам администраций Симферополя и Симферопольского района за халатное отношение к своим обязанностям. Также Аксенов рекомендовал объявить выговор министру транспорта Арсению Козловскому за недостаточное внимание к обращениям, связанным с несоблюдением перевозчиками расписания движения общественного транспорта.
Подорожание дров в Крыму
В Крыму с субботы, 10 октября, вырастут цены на дрова. При самовывозе дрова твердых пород будут стоить 4385 рублей за кубометр (ранее 2108 рублей). При погрузке и доставке дров продавцом стоимость вырастет до 6801,5 рубля за кубометр.
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В Симферополе перенесли мощи святителя Луки
По благословению митрополита Тихона в Симферополе состоялась церемония переноса мощей святителя Луки Крымского из Свято-Троицкого женского монастыря в Александро-Невский собор. Перенос обусловлен стартовавшей комплексной реставрацией монастыря, в котором почивали мощи святителя.