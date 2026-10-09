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Первый этап трассы Льговское – Судак после ремонта откроют в октябре
Первый этап трассы Льговское – Судак после ремонта откроют в октябре - РИА Новости Крым, 09.10.2026
Первый этап трассы Льговское – Судак после ремонта откроют в октябре
Первый этап дороги Льговское – Грушевка – Судак после ремонта откроют в октябре текущего года. Об этом заявил министр транспорта Крыма Арсений Козловский в... РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T21:22
2026-10-09T21:22
2026-10-09T21:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Первый этап дороги Льговское – Грушевка – Судак после ремонта откроют в октябре текущего года. Об этом заявил министр транспорта Крыма Арсений Козловский в эфире радио "Спутник в Крыму".По его словам, на объекте уже установлены дорожные знаки и шумозащитные экраны, нанесена разметка. Завершаются работы по устройству освещения. Козловский уточнил, что дорога будет двух- и трехполосная, обустроены полосы для обгона."Уже в октябре наши жители и гости республики смогут по ней проехать", – сказал он.Ранее сообщалось, что в Крыму выбрали подрядчика, который проведет реконструкцию двух участков дороги Грушевка – Судак. На выполнение работ направят более 10 миллиардов рублей.Пять крупных объектов дорожного строительства, реализуемые в рамках проекта "Инфраструктура для жизни" и государственной программы социально-экономического развития Крыма, планируют сдать в эксплуатацию до конца 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Керчи необходима объездная дорога и съезд с трассы "Таврида" – властиНовую трассу в обход Алушты откроют уже в этом месяцеРеконструкция трассы М-4 "Дон" выполнена на 60 процентов
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Первый этап трассы Льговское – Судак после ремонта откроют в октябре
Первый этап дороги Льговское – Грушевка – Судак планируют открыть в октябре - минтранс