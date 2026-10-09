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Один человек ранен при атаке дронов ВСУ по Туапсе
Один человек ранен при атаке дронов ВСУ по Туапсе - РИА Новости Крым, 09.10.2026
Один человек ранен при атаке дронов ВСУ по Туапсе
Один человек пострадал при падении обломков беспилотника в Туапсе. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T22:24
2026-10-09T22:24
2026-10-09T22:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Один человек пострадал при падении обломков беспилотника в Туапсе. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. Кроме того, из-за падения обломков вспыхнул пожар на склоне горы со стороны моря. Возгорание оперативно потушили.На местах работают оперативные и специальные службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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туапсе, краснодарский край, кубань, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости
Один человек ранен при атаке дронов ВСУ по Туапсе
В Туапсе при ударе дронов ВСУ ранен один человек и горит лес на склоне горы
22:24 09.10.2026 (обновлено: 22:27 09.10.2026)