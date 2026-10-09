https://crimea.ria.ru/20261009/odin-chelovek-ranen-pri-atake-dronov-vsu-po-tuapse-1160098625.html

Один человек ранен при атаке дронов ВСУ по Туапсе

Один человек ранен при атаке дронов ВСУ по Туапсе - РИА Новости Крым, 09.10.2026

Один человек ранен при атаке дронов ВСУ по Туапсе

Один человек пострадал при падении обломков беспилотника в Туапсе. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 09.10.2026

2026-10-09T22:24

2026-10-09T22:24

2026-10-09T22:27

туапсе

краснодарский край

кубань

атаки всу

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Один человек пострадал при падении обломков беспилотника в Туапсе. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. Кроме того, из-за падения обломков вспыхнул пожар на склоне горы со стороны моря. Возгорание оперативно потушили.На местах работают оперативные и специальные службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261009/devyat-chelovek-raneny-pri-atake-vsu-na-kalugu-1160067805.html

туапсе

краснодарский край

кубань

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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