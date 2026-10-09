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Общественный транспорт в Крыму будут подстраивать под студентов - РИА Новости Крым, 09.10.2026
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Общественный транспорт в Крыму будут подстраивать под студентов
Общественный транспорт в Крыму будут подстраивать под студентов - РИА Новости Крым, 09.10.2026
Общественный транспорт в Крыму будут подстраивать под студентов
Расписание общественного транспорта в Крыму будут пересматривать с учетом потребностей студентов. Об этом заявил министр транспорта Крыма Арсений Козловский в... РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T20:49
2026-10-09T20:49
арсений козловский
минтранс крыма
симферополь
транспорт
общественный транспорт
студенты
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Расписание общественного транспорта в Крыму будут пересматривать с учетом потребностей студентов. Об этом заявил министр транспорта Крыма Арсений Козловский в эфире радио "Спутник в Крыму"."У нас ситуация возникла. Раньше студенты жили в Симферополе и ходили в учебные заведения из общежитий, снимали квартиры рядом с вузом. Сейчас квартиры подорожали в Симферополе... Студенты стали ездить из дома, то есть, не в Симферополе снимать", – пояснил он.По словам Козловского, в последнее время в министерство транспорта Крыма поступает больше обращений о том, что студенты не могут доехать до учебных заведений вовремя, успеть на пары. В связи с этим расписание автобусов планируется пересмотреть.Министерство транспорта Крыма также пересмотрит маршрутную сеть, обеспечивающую транспортную доступность одного из самых востребованных направлений - симферопольского поселка Грэсовский. Там в последнее время появились проблемы с транспортом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что изменится в работе транспорта в Крыму в осенне-зимний периодДо конца года в Крым поступит более 50 экологичных автобусовВ Симферополе проверили санитарное состояние автобусов
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арсений козловский, минтранс крыма, симферополь, транспорт, общественный транспорт, студенты, новости крыма
Общественный транспорт в Крыму будут подстраивать под студентов

Расписание автобусов и троллейбусов в Крыму планируют пересмотреть с учетом нужд студентов

20:49 09.10.2026
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкНовые автобусы ЛиАЗ
Новые автобусы ЛиАЗ - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Расписание общественного транспорта в Крыму будут пересматривать с учетом потребностей студентов. Об этом заявил министр транспорта Крыма Арсений Козловский в эфире радио "Спутник в Крыму".
"У нас ситуация возникла. Раньше студенты жили в Симферополе и ходили в учебные заведения из общежитий, снимали квартиры рядом с вузом. Сейчас квартиры подорожали в Симферополе... Студенты стали ездить из дома, то есть, не в Симферополе снимать", – пояснил он.
По словам Козловского, в последнее время в министерство транспорта Крыма поступает больше обращений о том, что студенты не могут доехать до учебных заведений вовремя, успеть на пары. В связи с этим расписание автобусов планируется пересмотреть.
"Мы должны в расписании (автобусов и троллейбусов – ред.) это учесть, чтобы студенты успевали вовремя", – пояснил министр.
Министерство транспорта Крыма также пересмотрит маршрутную сеть, обеспечивающую транспортную доступность одного из самых востребованных направлений - симферопольского поселка Грэсовский. Там в последнее время появились проблемы с транспортом.
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