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Общественный транспорт в Крыму будут подстраивать под студентов

Общественный транспорт в Крыму будут подстраивать под студентов - РИА Новости Крым, 09.10.2026

Общественный транспорт в Крыму будут подстраивать под студентов

Расписание общественного транспорта в Крыму будут пересматривать с учетом потребностей студентов. Об этом заявил министр транспорта Крыма Арсений Козловский в... РИА Новости Крым, 09.10.2026

2026-10-09T20:49

2026-10-09T20:49

2026-10-09T20:49

арсений козловский

минтранс крыма

симферополь

транспорт

общественный транспорт

студенты

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Расписание общественного транспорта в Крыму будут пересматривать с учетом потребностей студентов. Об этом заявил министр транспорта Крыма Арсений Козловский в эфире радио "Спутник в Крыму"."У нас ситуация возникла. Раньше студенты жили в Симферополе и ходили в учебные заведения из общежитий, снимали квартиры рядом с вузом. Сейчас квартиры подорожали в Симферополе... Студенты стали ездить из дома, то есть, не в Симферополе снимать", – пояснил он.По словам Козловского, в последнее время в министерство транспорта Крыма поступает больше обращений о том, что студенты не могут доехать до учебных заведений вовремя, успеть на пары. В связи с этим расписание автобусов планируется пересмотреть.Министерство транспорта Крыма также пересмотрит маршрутную сеть, обеспечивающую транспортную доступность одного из самых востребованных направлений - симферопольского поселка Грэсовский. Там в последнее время появились проблемы с транспортом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что изменится в работе транспорта в Крыму в осенне-зимний периодДо конца года в Крым поступит более 50 экологичных автобусовВ Симферополе проверили санитарное состояние автобусов

симферополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арсений козловский, минтранс крыма, симферополь, транспорт, общественный транспорт, студенты, новости крыма