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Не только жилье для людей: что даст Крыму ипотека под 6% - РИА Новости Крым, 09.10.2026
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Не только жилье для людей: что даст Крыму ипотека под 6%
Не только жилье для людей: что даст Крыму ипотека под 6% - РИА Новости Крым, 09.10.2026
Не только жилье для людей: что даст Крыму ипотека под 6%
Ипотека под 6% для Крыма поможет поддержать отрасль и не допустить серьезных проблем в экономике региона. Об этом заявил председатель Госсовета республики... РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T16:23
2026-10-09T16:23
владимир константинов
строительство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Ипотека под 6% для Крыма поможет поддержать отрасль и не допустить серьезных проблем в экономике региона. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму".С предложением о запуске льготной ипотеки для Севастополя и Крыма по ставке 6% ранее выступил губернатор Севастополя в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации, где обсуждали параметры проекта федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.По его словам, отток инвестиций в строительство со стороны населения и предприятий сегодня объясняется не отсутствием сбережений, а страхом вкладываться из-за неопределенной ситуации. Меры поддержки со стороны государства позволят прибавить уверенности как застройщикам, так и покупателям, полагает Константинов."Это всегда так работало. Поэтому строительная отрасль нуждается в поддержке. Не говоря уже о том, что это десятки тысяч рабочих мест. Если мы потеряем эту отрасль, получим серьезные проблемы в экономике: это же платежи, местные доходы, я уже не говорю о занятости", - сказал спикер крымского парламента.Введение в Крыму и Севастополе льготной ипотеки со ставкой 6% позволит жителям республики улучшить свои жилищные условия, а также поддержит девелоперов и отрасль в целом, заявлял ранее эксперт по недвижимости Евгений Ткачев.Полная запись беседы с Владимиром Константиновым выйдет в эфире радио "Спутник в Крыму" в 17:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов анонсировал новые меры поддержки бизнеса в Крыму50 тысяч рублей составит ежемесячный платеж на 15 лет по ипотеке в 6% за однушку в КрымуПокупать жилье по предполагаемой льготной ипотеке в Крыму стоит в ближайшее время
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владимир константинов, строительство, ипотека, бизнес, крым, новости крыма
Не только жилье для людей: что даст Крыму ипотека под 6%

Ипотека под 6% поможет поддержать отрасль и сохранить экономику Крыма – Константинов

16:23 09.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Ипотека под 6% для Крыма поможет поддержать отрасль и не допустить серьезных проблем в экономике региона. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму".
С предложением о запуске льготной ипотеки для Севастополя и Крыма по ставке 6% ранее выступил губернатор Севастополя в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации, где обсуждали параметры проекта федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.
"Сейчас подошла новость о том, что на Совете Федерации было обозначено и дано поручение, и мы очень надеемся на то, что для строительной отрасли будет пролоббирована шестипроцентная ипотека, потому что в отрасли наблюдается пятикратный объем падения официально. Поэтому эта мера очень важна, чтобы сдвинуть рынок", – сказал Константинов.
По его словам, отток инвестиций в строительство со стороны населения и предприятий сегодня объясняется не отсутствием сбережений, а страхом вкладываться из-за неопределенной ситуации. Меры поддержки со стороны государства позволят прибавить уверенности как застройщикам, так и покупателям, полагает Константинов.
"Это всегда так работало. Поэтому строительная отрасль нуждается в поддержке. Не говоря уже о том, что это десятки тысяч рабочих мест. Если мы потеряем эту отрасль, получим серьезные проблемы в экономике: это же платежи, местные доходы, я уже не говорю о занятости", - сказал спикер крымского парламента.
Введение в Крыму и Севастополе льготной ипотеки со ставкой 6% позволит жителям республики улучшить свои жилищные условия, а также поддержит девелоперов и отрасль в целом, заявлял ранее эксперт по недвижимости Евгений Ткачев.
Полная запись беседы с Владимиром Константиновым выйдет в эфире радио "Спутник в Крыму" в 17:00.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Владимир КонстантиновСтроительствоИпотекаБизнесКрымНовости Крыма
 
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