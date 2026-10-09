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Над центром Крыма работает ПВО - РИА Новости Крым, 09.10.2026
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Над центром Крыма работает ПВО
Над центром Крыма работает ПВО - РИА Новости Крым, 09.10.2026
Над центром Крыма работает ПВО
Системы противовоздушной обороны отражают удары по Крыму - на полуострове объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по... РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T23:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны отражают удары по Крыму - на полуострове объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.В МЧС призвали сохранять спокойствие и покинуть открытую местность."Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности", - подчеркнули спасатели.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Над центром Крыма работает ПВО

Над центром Крыма работает ПВО - объявлена беспилотная опасность

23:24 09.10.2026 (обновлено: 23:28 09.10.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения отряда "Русь" в зоне СВО
Пункт воздушного наблюдения отряда Русь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны отражают удары по Крыму - на полуострове объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.
"Беспилотная опасность! В центральных районах Республики Крым работает ПВО", - сказано в сообщении.
В МЧС призвали сохранять спокойствие и покинуть открытую местность.
"Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности", - подчеркнули спасатели.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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