https://crimea.ria.ru/20261009/nad-tsentrom-kryma-rabotaet-pvo-1160099668.html
Над центром Крыма работает ПВО
Над центром Крыма работает ПВО - РИА Новости Крым, 09.10.2026
Над центром Крыма работает ПВО
Системы противовоздушной обороны отражают удары по Крыму - на полуострове объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по... РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T23:24
2026-10-09T23:24
2026-10-09T23:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны отражают удары по Крыму - на полуострове объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.В МЧС призвали сохранять спокойствие и покинуть открытую местность."Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности", - подчеркнули спасатели.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Над центром Крыма работает ПВО
Над центром Крыма работает ПВО - объявлена беспилотная опасность
23:24 09.10.2026 (обновлено: 23:28 09.10.2026)