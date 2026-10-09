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На проект вольеров для зооуголка Симферополя потратят 8 млн рублей

На проект вольеров для зооуголка Симферополя потратят 8 млн рублей - РИА Новости Крым, 09.10.2026

На проект вольеров для зооуголка Симферополя потратят 8 млн рублей

В зооуголке Детского парка Симферополя появятся новые вольеры для медведей и обезьян. На проектно-изыскательские работы потратят более 8 миллионов рублей,... РИА Новости Крым, 09.10.2026

2026-10-09T22:31

2026-10-09T22:31

2026-10-09T22:31

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В зооуголке Детского парка Симферополя появятся новые вольеры для медведей и обезьян. На проектно-изыскательские работы потратят более 8 миллионов рублей, подрядчик уже выбран. Соответствующее распоряжение главы Крыма размещено на официальном сайте регионального правительства.Цена контракта составляет 8,15 миллиона рублей. Срок выполнения работ – до 30 сентября 2027 года. Заказчиком выступает департамент капитального строительства администрации Симферополя.Ранее сообщалось, что зооуголок Детского парка в Симферополе пополнился новым питомцем. Молодого льва привезли из Ставропольского края. Отмечалось, что в планах руководства зооуголка - приобретение новых вольеров и животных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Открытие первого мая: как изменился Детский парк в Симферополе"Животные скучали по людям": зооуголок в Симферополе готовят к открытиюВ зооуголке Симферополя посетители едва не убили лошадь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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