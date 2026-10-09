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На проект вольеров для зооуголка Симферополя потратят 8 млн рублей - РИА Новости Крым, 09.10.2026
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На проект вольеров для зооуголка Симферополя потратят 8 млн рублей
На проект вольеров для зооуголка Симферополя потратят 8 млн рублей - РИА Новости Крым, 09.10.2026
На проект вольеров для зооуголка Симферополя потратят 8 млн рублей
В зооуголке Детского парка Симферополя появятся новые вольеры для медведей и обезьян. На проектно-изыскательские работы потратят более 8 миллионов рублей,... РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T22:31
2026-10-09T22:31
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животные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В зооуголке Детского парка Симферополя появятся новые вольеры для медведей и обезьян. На проектно-изыскательские работы потратят более 8 миллионов рублей, подрядчик уже выбран. Соответствующее распоряжение главы Крыма размещено на официальном сайте регионального правительства.Цена контракта составляет 8,15 миллиона рублей. Срок выполнения работ – до 30 сентября 2027 года. Заказчиком выступает департамент капитального строительства администрации Симферополя.Ранее сообщалось, что зооуголок Детского парка в Симферополе пополнился новым питомцем. Молодого льва привезли из Ставропольского края. Отмечалось, что в планах руководства зооуголка - приобретение новых вольеров и животных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Открытие первого мая: как изменился Детский парк в Симферополе"Животные скучали по людям": зооуголок в Симферополе готовят к открытиюВ зооуголке Симферополя посетители едва не убили лошадь
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крым, симферополь, зоопарк, животные, новости крыма, благоустройство, детский парк, парки крыма
На проект вольеров для зооуголка Симферополя потратят 8 млн рублей

В зооуголке Симферополя для медведей и обезьян построят вольеры за 8 миллионов рублей

22:31 09.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкМедведь
Медведь - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В зооуголке Детского парка Симферополя появятся новые вольеры для медведей и обезьян. На проектно-изыскательские работы потратят более 8 миллионов рублей, подрядчик уже выбран. Соответствующее распоряжение главы Крыма размещено на официальном сайте регионального правительства.
"Определить ООО "Промэнерго" единственным исполнителем по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Строительство вольеров для содержания медведей и обезьян на территории зооуголка МБУК Парки столицы", – говорится в документе.
Цена контракта составляет 8,15 миллиона рублей. Срок выполнения работ – до 30 сентября 2027 года. Заказчиком выступает департамент капитального строительства администрации Симферополя.
Ранее сообщалось, что зооуголок Детского парка в Симферополе пополнился новым питомцем. Молодого льва привезли из Ставропольского края. Отмечалось, что в планах руководства зооуголка - приобретение новых вольеров и животных.
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