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Мощное землетрясение произошло в Панаме: объявлена угроза цунами

Мощное землетрясение произошло в Панаме: объявлена угроза цунами - РИА Новости Крым, 09.10.2026

Мощное землетрясение произошло в Панаме: объявлена угроза цунами

Землетрясение магнитудой 8 произошло в Панаме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на институт геонаук. РИА Новости Крым, 09.10.2026

2026-10-09T21:36

2026-10-09T21:36

2026-10-09T22:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 8 произошло в Панаме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на институт геонаук.Толчки были зафиксированы в 12.56 (20.56 по московскому времени) на глубине 34 километров.Позже Институт геонаук Университета Панамы уточнил, что магнитуда оказалась чуть ниже и составила 7,2, сообщается на странице института.После этого Национальная служба погоды США объявило угрозу цунами для ряда стран Латинской Америки.После мощного землетрясения было зарегистрировано еще несколько новых сильных сейсмических толчков, в том числе на суше и в акватории к югу от страны, следует из данных Института геонаук Университета Панамы."Время: 13.22 по местному времени. Магнитуда: 6,1. Глубина: десять километров. Место: Панама, в 19 километрах к северо-востоку от Тоноси", - говорится в сообщении института.Еще один толчок магнитудой 6,0 произошел в 13.30 на глубине десяти километров. Он был зафиксирован в 127 километрах к югу от Тоноси - в акватории страны.Кроме того, в 13.15 был зарегистрирован толчок магнитудой 3,4 на глубине 14 километров, в 46 километрах к западу от Тоноси.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

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землетрясение, панама, стихия, сейсмология, в мире, цунами, латинская америка, новости