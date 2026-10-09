Минфин США немедленно даст лицензию на поставки дизтоплива из России
По указанию Трампа Минфин США немедленно даст лицензию на поставки дизтоплива из России
22:32 09.10.2026 (обновлено: 22:34 09.10.2026)
© РИА Новости . Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Минфин США немедленно выпустит лицензию на поставки дизельного топлива из России. Это будет сделано по указанию американского президента Дональда Трампа, пишет РИА Новости.
"По указанию президента Трампа офис по контролю за иностранными активами немедленно выпустит временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок", - написало ведомство в соцсети Х.
Согласно тексту лицензии, операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизельного топлива из России разрешены на срок до 6 апреля 2027 года включительно. Речь идет и об импорте в США.
Ранее президент Трамп заявил о том, что провел телефонный разговор с Путиным, беседу он назвал успешной. По его утверждению, стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок.
В свою очередь спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что энергетическое и экономическое сотрудничество между Россией и США будет продолжаться и принесет пользу глобальным рынкам и всему миру.
В России для непосредственных производителей дизельного и судового топлива ограничение на экспорт действует до 31 октября 2026 года включительно. При этом сообщалось, что дизельного топлива в России достаточно, рынок сбалансирован. В случае перепроизводства будет рассматриваться возможность частично открыть экспорт топлива.