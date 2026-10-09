https://crimea.ria.ru/20261009/minfin-ssha-nemedlenno-dast-litsenziyu-na-postavki-diztopliva-iz-rossii-1160098811.html

Минфин США немедленно даст лицензию на поставки дизтоплива из России

Минфин США немедленно даст лицензию на поставки дизтоплива из России - РИА Новости Крым, 09.10.2026

Минфин США немедленно даст лицензию на поставки дизтоплива из России

Минфин США немедленно выпустит лицензию на поставки дизельного топлива из России. Это будет сделано по указанию американского президента Дональда Трампа, пишет... РИА Новости Крым, 09.10.2026

2026-10-09T22:32

2026-10-09T22:32

2026-10-09T22:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Минфин США немедленно выпустит лицензию на поставки дизельного топлива из России. Это будет сделано по указанию американского президента Дональда Трампа, пишет РИА Новости.Согласно тексту лицензии, операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизельного топлива из России разрешены на срок до 6 апреля 2027 года включительно. Речь идет и об импорте в США.Ранее президент Трамп заявил о том, что провел телефонный разговор с Путиным, беседу он назвал успешной. По его утверждению, стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок.В свою очередь спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что энергетическое и экономическое сотрудничество между Россией и США будет продолжаться и принесет пользу глобальным рынкам и всему миру.В России для непосредственных производителей дизельного и судового топлива ограничение на экспорт действует до 31 октября 2026 года включительно. При этом сообщалось, что дизельного топлива в России достаточно, рынок сбалансирован. В случае перепроизводства будет рассматриваться возможность частично открыть экспорт топлива.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, россия, топливо, в мире, новости, дизельное топливо