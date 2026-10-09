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Крым обеспечен питьевой водой на год
Крым обеспечен питьевой водой на год - РИА Новости Крым, 09.10.2026
Крым обеспечен питьевой водой на год
Режим годового запаса питьевой воды сохраняется в Крыму после летнего сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор предприятия РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T17:24
2026-10-09T17:24
2026-10-09T17:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Режим годового запаса питьевой воды сохраняется в Крыму после летнего сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.По словам Новика, запасы воды в водохранилищах остались практически на том же уровне, что и были в начале лета."У нас с этим проблем никаких нет. В водохранилищах естественного стока, которые обслуживают Южный берег Крыма, город Симферополь, накопление больше 60% - это очень хороший результат", - обратил внимание специалист.В Крыму исторически, отметил Новик, всегда по климатическим условиям август, сентябрь и октябрь - самые засушливые месяцы."Мы сейчас видим, в начале сентября у нас немного прошли дожди, вторая половина сентября и начало октября - сухие. Мы к этому готовы. Это нормальный режим для Крыма. В любом случае ожидаются зимние и весенние осадки. И к следующему сезону, который, я более чем уверен, будет уже выше по количеству туристов, мы будем полностью готовы", - заверил он.Дебеты артезианских источников, которые предприятие постоянно контролирует, также находятся в штатном режиме, дополнил собеседник."Нигде просадок особых нет, где-то мы даже видим улучшение ситуации. Здесь также у нас все стабильно и штатно, поэтому никаких рисков быть не может. Мы всегда живем в режиме годового запаса. Сейчас у нас действительно, на текущий период этого года, его оставшиеся месяцы, и на прохождение следующего курортного сезона, вода есть", - подчеркнул директор предприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Сколько воды накопили водохранилища в Крыму в сентябреНовые тарифы: сколько придется платить за воду в Крыму с октябряВ Крыму завершили строительство на важных объектах водоснабжения
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Крым обеспечен питьевой водой на год
Крымский полуостров сейчас живет в режиме годового запаса питьевой воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым
. Режим годового запаса питьевой воды сохраняется в Крыму после летнего сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.
"Этим летом расход был гораздо ниже, чем в прошлые годы. При этом лето было не самое жаркое. Были периодически осадки, которые позволяли, в том числе, поддерживать накопленный ресурс, который мы смогли аккумулировать за счет прошлой зимы и весны", - пояснил он.
По словам Новика, запасы воды в водохранилищах остались практически на том же уровне, что и были в начале лета.
"У нас с этим проблем никаких нет. В водохранилищах естественного стока, которые обслуживают Южный берег Крыма, город Симферополь, накопление больше 60% - это очень хороший результат", - обратил внимание специалист.
В Крыму исторически, отметил Новик, всегда по климатическим условиям август, сентябрь и октябрь - самые засушливые месяцы.
"Мы сейчас видим, в начале сентября у нас немного прошли дожди, вторая половина сентября и начало октября - сухие. Мы к этому готовы. Это нормальный режим для Крыма. В любом случае ожидаются зимние и весенние осадки. И к следующему сезону, который, я более чем уверен, будет уже выше по количеству туристов, мы будем полностью готовы", - заверил он.
Дебеты артезианских источников, которые предприятие постоянно контролирует, также находятся в штатном режиме, дополнил собеседник.
"Нигде просадок особых нет, где-то мы даже видим улучшение ситуации. Здесь также у нас все стабильно и штатно, поэтому никаких рисков быть не может. Мы всегда живем в режиме годового запаса. Сейчас у нас действительно, на текущий период этого года, его оставшиеся месяцы, и на прохождение следующего курортного сезона, вода есть", - подчеркнул директор предприятия.
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