https://crimea.ria.ru/20261009/kak-budut-kursirovat-poezda-v-krym-do-19-oktyabrya-1160089720.html
Как будут курсировать поезда в Крым до 19 октября
Как будут курсировать поезда в Крым до 19 октября - РИА Новости Крым, 09.10.2026
Как будут курсировать поезда в Крым до 19 октября
Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 19 октября включительно, сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T17:01
2026-10-09T17:01
2026-10-09T17:01
крым
поезд "таврия"
гранд сервис экспресс
поезд
железные дороги крыма
расписание поездов в крыму
логистика
керчь
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/06/1150003551_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_6d19222b3140846d4f14f1e057972202.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 19 октября включительно, сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс".На участке между Керчью и другими станциями Крыма пассажиры пользуются согласованными автобусами. Расписание автобусов, правила пересадки и информация о покупке талонов размещены на сайте компании.На привокзальной площади в Керчи для удобства пассажиров оборудовали детскую игровую зону под тентом, а также зону отдыха со скамейками и столами. А на путях установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост.Ранее сообщалось, что в осенне-зимний период в Крым будут курсировать четыре поезда "Таврия" из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Платить за билеты в Крым можно цифровым рублемГрафик движения крымских электричек изменится с 1 октябряПоезд"Таврия" из Адлера в Симферополь пустят через Краснодар
крым
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/06/1150003551_0:0:1135:851_1920x0_80_0_0_eecf739c7e7cb55a04820532826ac985.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, поезд "таврия", гранд сервис экспресс, поезд, железные дороги крыма, расписание поездов в крыму, логистика, керчь, новости крыма
Как будут курсировать поезда в Крым до 19 октября
В Крыму до 19 октября продлили ограничения на движение поездов "Таврия" - перевозчик