https://crimea.ria.ru/20261009/kak-budut-kursirovat-poezda-v-krym-do-19-oktyabrya-1160089720.html

Как будут курсировать поезда в Крым до 19 октября

Как будут курсировать поезда в Крым до 19 октября - РИА Новости Крым, 09.10.2026

Как будут курсировать поезда в Крым до 19 октября

Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 19 октября включительно, сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 09.10.2026

2026-10-09T17:01

2026-10-09T17:01

2026-10-09T17:01

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поезд "таврия"

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керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 19 октября включительно, сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс".На участке между Керчью и другими станциями Крыма пассажиры пользуются согласованными автобусами. Расписание автобусов, правила пересадки и информация о покупке талонов размещены на сайте компании.На привокзальной площади в Керчи для удобства пассажиров оборудовали детскую игровую зону под тентом, а также зону отдыха со скамейками и столами. А на путях установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост.Ранее сообщалось, что в осенне-зимний период в Крым будут курсировать четыре поезда "Таврия" из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Платить за билеты в Крым можно цифровым рублемГрафик движения крымских электричек изменится с 1 октябряПоезд"Таврия" из Адлера в Симферополь пустят через Краснодар

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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