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Как будут курсировать поезда в Крым до 19 октября - РИА Новости Крым, 09.10.2026
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Как будут курсировать поезда в Крым до 19 октября
Как будут курсировать поезда в Крым до 19 октября - РИА Новости Крым, 09.10.2026
Как будут курсировать поезда в Крым до 19 октября
Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 19 октября включительно, сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T17:01
2026-10-09T17:01
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поезд "таврия"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 19 октября включительно, сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс".На участке между Керчью и другими станциями Крыма пассажиры пользуются согласованными автобусами. Расписание автобусов, правила пересадки и информация о покупке талонов размещены на сайте компании.На привокзальной площади в Керчи для удобства пассажиров оборудовали детскую игровую зону под тентом, а также зону отдыха со скамейками и столами. А на путях установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост.Ранее сообщалось, что в осенне-зимний период в Крым будут курсировать четыре поезда "Таврия" из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Платить за билеты в Крым можно цифровым рублемГрафик движения крымских электричек изменится с 1 октябряПоезд"Таврия" из Адлера в Симферополь пустят через Краснодар
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РИА Новости Крым
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Как будут курсировать поезда в Крым до 19 октября

В Крыму до 19 октября продлили ограничения на движение поездов "Таврия" - перевозчик

17:01 09.10.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 19 октября включительно, сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Действующий порядок движения поездов "Таврия" крымского направления продлевается еще на неделю, до 19 октября включительно", - говорится в сообщении.
На участке между Керчью и другими станциями Крыма пассажиры пользуются согласованными автобусами. Расписание автобусов, правила пересадки и информация о покупке талонов размещены на сайте компании.
На привокзальной площади в Керчи для удобства пассажиров оборудовали детскую игровую зону под тентом, а также зону отдыха со скамейками и столами. А на путях установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост.
Ранее сообщалось, что в осенне-зимний период в Крым будут курсировать четыре поезда "Таврия" из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера.
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График движения крымских электричек изменится с 1 октября
Поезд"Таврия" из Адлера в Симферополь пустят через Краснодар
 
КрымПоезд "Таврия"Гранд Сервис ЭкспрессПоездЖелезные дороги КрымаРасписание поездов в КрымуЛогистикаКерчьНовости Крыма
 
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