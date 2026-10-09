https://crimea.ria.ru/20261009/dmitriev-rasskazal-ob-itogakh-razgovora-putina-i-trampa-1160098446.html
Дмитриев рассказал об итогах разговора Путина и Трампа
Дмитриев рассказал об итогах разговора Путина и Трампа - РИА Новости Крым, 09.10.2026
Дмитриев рассказал об итогах разговора Путина и Трампа
Экономическое и энергетическое сотрудничество России и США принесет пользу миру. Об этом по итогам телефонных переговоров президентов России и США Владимира... РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T22:19
2026-10-09T22:19
2026-10-09T22:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Экономическое и энергетическое сотрудничество России и США принесет пользу миру. Об этом по итогам телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, пишет РИА Новости.Президент Трамп в пятницу заявил о том, что провел телефонный разговор с Путиным, беседу он назвал успешной. По его утверждению, стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок.До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин и Дональд Трамп выражают готовность при необходимости провести еще одну встречу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Дмитриев рассказал об итогах разговора Путина и Трампа
Энергетическое сотрудничество между Россией и США принесет пользу всему миру - Дмитриев
22:19 09.10.2026 (обновлено: 22:21 09.10.2026)