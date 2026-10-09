https://crimea.ria.ru/20261009/dmitriev-rasskazal-ob-itogakh-razgovora-putina-i-trampa-1160098446.html

Дмитриев рассказал об итогах разговора Путина и Трампа

Дмитриев рассказал об итогах разговора Путина и Трампа - РИА Новости Крым, 09.10.2026

Дмитриев рассказал об итогах разговора Путина и Трампа

Экономическое и энергетическое сотрудничество России и США принесет пользу миру. Об этом по итогам телефонных переговоров президентов России и США Владимира... РИА Новости Крым, 09.10.2026

2026-10-09T22:19

2026-10-09T22:19

2026-10-09T22:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Экономическое и энергетическое сотрудничество России и США принесет пользу миру. Об этом по итогам телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, пишет РИА Новости.Президент Трамп в пятницу заявил о том, что провел телефонный разговор с Путиным, беседу он назвал успешной. По его утверждению, стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок.До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин и Дональд Трамп выражают готовность при необходимости провести еще одну встречу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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