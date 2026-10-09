https://crimea.ria.ru/20261009/byudzhet-rossii-na-2027--2029-gody-na-chto-mozhet-rasschityvat-krym-1160089064.html
Бюджет России на 2027- 2029 годы: на что может рассчитывать Крым
Бюджет России на 2027- 2029 годы: на что может рассчитывать Крым - РИА Новости Крым, 09.10.2026
Бюджет России на 2027- 2029 годы: на что может рассчитывать Крым
Бюджет Российской Федерации на 2027-2029 годы в первую очередь сохраняет социальный вектор, при этом Крым продолжит получать поддержку федерального центра. Об... РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T16:50
2026-10-09T16:50
2026-10-09T16:50
владимир константинов
бюджет
крым
новости крыма
экономика крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/04/03/1127950710_0:139:1600:1039_1920x0_80_0_0_4ec4e35e467ae5dbb43b8ef2170a24e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Бюджет Российской Федерации на 2027-2029 годы в первую очередь сохраняет социальный вектор, при этом Крым продолжит получать поддержку федерального центра. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму" по итогам парламентских слушаний в Совете Федерации, где обсуждали параметры проекта федерального бюджета.В частности, хорошей новостью для Крыма он назвал заложенные в бюджет средства на здравоохранение, строительство и капремонты школ в РФ. Всего, по его словам, по всей стране предусмотрены работы по двум тысячам общеобразовательных организаций."Крым тоже может претендовать. Как раз роль депутатов (Госдумы от Крыма – ред.) – идти на трибуну и говорить, что нам надо. Ну, и многое другое: ремонты больниц – здесь никто не стал экономить, ФАПы – у нас в Крым уже завершается эта история, но и в целом по здравоохранению не было никаких даже намеков на то, чтобы что-то сокращать", – заявил Константинов.Проект федерального бюджета на 2027–2029 годы предусматривает выделение 1,6 триллиона рублей ежегодно на поддержку регионов, заявлял ранее министр финансов России Антон Силуанов на слушаниях о параметрах проекта бюджета РФ в Совфеде.Полная запись беседы с Владимиром Константиновым выйдет в эфире радио "Спутник в Крыму" в 17:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджет России на 2027-2029 годы устойчив к любым сценариям – СилуановПроект бюджета Крыма на трехлетку принят в первом чтенииВ Крыму построят 9 школ и 10 детских садов за три года
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/04/03/1127950710_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_237b37cca17260772cb9be518edddfd4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир константинов, бюджет, крым, новости крыма, экономика крыма
Бюджет России на 2027- 2029 годы: на что может рассчитывать Крым
Федеральный бюджет 2027-2029 предусматривает поддержку Крыма – Константинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым.
Бюджет Российской Федерации на 2027-2029 годы в первую очередь сохраняет социальный вектор, при этом Крым продолжит получать поддержку федерального центра. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму"
по итогам парламентских слушаний в Совете Федерации, где обсуждали параметры проекта федерального бюджета.
"По бюджетным слушаниям: они были деловыми. Не было ни у кого никакой эйфории, все понимают сложность момента. Никаких чрезмерных "хотелок" никто не предъявлял. Были обозначены основные параметры бюджета, они известны – это сохранение в первую очередь социальных льгот. Но Крым и Севастополь, и вообще весь Южный Федеральный округ – это особые регионы", – сказал спикер крымского парламента.
В частности, хорошей новостью для Крыма он назвал заложенные в бюджет средства на здравоохранение, строительство и капремонты школ в РФ. Всего, по его словам, по всей стране предусмотрены работы по двум тысячам общеобразовательных организаций.
"Крым тоже может претендовать. Как раз роль депутатов (Госдумы от Крыма – ред.) – идти на трибуну и говорить, что нам надо. Ну, и многое другое: ремонты больниц – здесь никто не стал экономить, ФАПы – у нас в Крым уже завершается эта история, но и в целом по здравоохранению не было никаких даже намеков на то, чтобы что-то сокращать", – заявил Константинов.
Проект федерального бюджета на 2027–2029 годы предусматривает выделение 1,6 триллиона рублей
ежегодно на поддержку регионов, заявлял ранее министр финансов России Антон Силуанов на слушаниях о параметрах проекта бюджета РФ в Совфеде.
Полная запись беседы с Владимиром Константиновым выйдет в эфире радио "Спутник в Крыму" в 17:00.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: