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Бюджет России на 2027- 2029 годы: на что может рассчитывать Крым

Бюджет России на 2027- 2029 годы: на что может рассчитывать Крым - РИА Новости Крым, 09.10.2026

Бюджет России на 2027- 2029 годы: на что может рассчитывать Крым

Бюджет Российской Федерации на 2027-2029 годы в первую очередь сохраняет социальный вектор, при этом Крым продолжит получать поддержку федерального центра. Об... РИА Новости Крым, 09.10.2026

2026-10-09T16:50

2026-10-09T16:50

2026-10-09T16:50

владимир константинов

бюджет

крым

новости крыма

экономика крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Бюджет Российской Федерации на 2027-2029 годы в первую очередь сохраняет социальный вектор, при этом Крым продолжит получать поддержку федерального центра. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму" по итогам парламентских слушаний в Совете Федерации, где обсуждали параметры проекта федерального бюджета.В частности, хорошей новостью для Крыма он назвал заложенные в бюджет средства на здравоохранение, строительство и капремонты школ в РФ. Всего, по его словам, по всей стране предусмотрены работы по двум тысячам общеобразовательных организаций."Крым тоже может претендовать. Как раз роль депутатов (Госдумы от Крыма – ред.) – идти на трибуну и говорить, что нам надо. Ну, и многое другое: ремонты больниц – здесь никто не стал экономить, ФАПы – у нас в Крым уже завершается эта история, но и в целом по здравоохранению не было никаких даже намеков на то, чтобы что-то сокращать", – заявил Константинов.Проект федерального бюджета на 2027–2029 годы предусматривает выделение 1,6 триллиона рублей ежегодно на поддержку регионов, заявлял ранее министр финансов России Антон Силуанов на слушаниях о параметрах проекта бюджета РФ в Совфеде.Полная запись беседы с Владимиром Константиновым выйдет в эфире радио "Спутник в Крыму" в 17:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджет России на 2027-2029 годы устойчив к любым сценариям – СилуановПроект бюджета Крыма на трехлетку принят в первом чтенииВ Крыму построят 9 школ и 10 детских садов за три года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, бюджет, крым, новости крыма, экономика крыма