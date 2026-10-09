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Близко к рекорду: в Крым на выходных заглянет лето

Близко к рекорду: в Крым на выходных заглянет лето - РИА Новости Крым, 09.10.2026

Близко к рекорду: в Крым на выходных заглянет лето

Под мощнейшее влияние антициклона попадет Крым в ближайшие выходные. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос"... РИА Новости Крым, 09.10.2026

2026-10-09T19:11

2026-10-09T19:11

2026-10-09T19:11

центр погоды "фобос"

крым

погода

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евгений тишковец

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Под мощнейшее влияние антициклона попадет Крым в ближайшие выходные. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец,В воскресенье, по его словам, нисходящие потоки полностью очистят небосвод от облачности и снова подарят крымчанам погоду миллион на миллион, что на языке военных авиаторов - ясная погода.Так же, по его мнению, надо учитывать и температуру воды в Черном море, которая прогреется до 19-20 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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