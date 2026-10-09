Близко к рекорду: в Крым на выходных заглянет лето
В Крыму в выходные ожидается летнее тепло - прогноз погоды от ФОБОС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Под мощнейшее влияние антициклона попадет Крым в ближайшие выходные. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец,
"В субботу Крым только попадет в далекий теплый сектор атлантического циклона, но все равно будут повышенные показатели барометров и переменная облачность без осадков. +9…14 в ночные часы, днем +21…26", - отметил он.
В воскресенье, по его словам, нисходящие потоки полностью очистят небосвод от облачности и снова подарят крымчанам погоду миллион на миллион, что на языке военных авиаторов - ясная погода.
"Ночью будет +10…15, днем +23…28 градусов. Я тут, что называется, придерживаю коней как могу, хотя некоторые модели дают и +28, как серединную градацию с намеком на то, что это будет очень близко к рекорду далекого 1904 года, когда именно 11 октября, более чем сто лет назад, температура воздуха в Симферополе составляла + 28,9 градуса", - поделился Тишковец.
Так же, по его мнению, надо учитывать и температуру воды в Черном море, которая прогреется до 19-20 градусов.
"В Крыму ожидается просто летняя жара, возврат летнего тепла, как ренессанс и бабьего лета, и бархатного сезона. Но, тут уж на любителя. На мой взгляд, метеоусловия на эти выходные здесь будут просто великолепные, так что нам, жителям центральной России, остается только по-доброму завидовать и радоваться за крымчан по поводу такой погоды", - заключил эксперт.