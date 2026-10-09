https://crimea.ria.ru/20261009/bespilotnaya-opasnost-v-krymu-lyudey-prosyat-pokinut-naberezhnye-i-ukrytsya--1160099398.html
Беспилотная опасность в Крыму: людей просят покинуть набережные и укрыться
Беспилотная опасность в Крыму: людей просят покинуть набережные и укрыться - РИА Новости Крым, 09.10.2026
Беспилотная опасность в Крыму: людей просят покинуть набережные и укрыться
В Крыму объявлена беспилотная опасность - жителей и гостей полуострова призвали срочно укрыться в подвалах и паркингах. Об этом сообщили в официальном канале... РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T23:05
2026-10-09T23:05
2026-10-09T23:05
крым
ялта
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111597/30/1115973047_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_be11a67e12eaca276bc6bfe03c80c493.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность - жителей и гостей полуострова призвали срочно укрыться в подвалах и паркингах. Об этом сообщили в официальном канале ялтинской Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Ялты в МАКС.В ЕДДС попросили граждан покинуть открытые участки местности и транспортные средства, укрыться в заглубленных помещениях, подвалах, паркингах, нижних этажах капитальных строений, внутренних комнатах за несущими стенами, в удалении от окон.Ранее в Севастополе была объявлена угроза воздушной атаки. Сирены в городе включили в 22:42. Угроза сохранялась в течение 10 минут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111597/30/1115973047_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_bdf1b47cf12c6af05843645248a1fd53.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, ялта, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма
Беспилотная опасность в Крыму: людей просят покинуть набережные и укрыться
В Крыму из-за угрозы БПЛА людей призвали покинуть улицы и укрыться в безопасных местах