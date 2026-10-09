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Беспилотная опасность в Крыму: людей просят покинуть набережные и укрыться - РИА Новости Крым, 09.10.2026
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Беспилотная опасность в Крыму: людей просят покинуть набережные и укрыться
Беспилотная опасность в Крыму: людей просят покинуть набережные и укрыться - РИА Новости Крым, 09.10.2026
Беспилотная опасность в Крыму: людей просят покинуть набережные и укрыться
В Крыму объявлена беспилотная опасность - жителей и гостей полуострова призвали срочно укрыться в подвалах и паркингах. Об этом сообщили в официальном канале... РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T23:05
2026-10-09T23:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность - жителей и гостей полуострова призвали срочно укрыться в подвалах и паркингах. Об этом сообщили в официальном канале ялтинской Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Ялты в МАКС.В ЕДДС попросили граждан покинуть открытые участки местности и транспортные средства, укрыться в заглубленных помещениях, подвалах, паркингах, нижних этажах капитальных строений, внутренних комнатах за несущими стенами, в удалении от окон.Ранее в Севастополе была объявлена угроза воздушной атаки. Сирены в городе включили в 22:42. Угроза сохранялась в течение 10 минут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, ялта, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма
Беспилотная опасность в Крыму: людей просят покинуть набережные и укрыться

В Крыму из-за угрозы БПЛА людей призвали покинуть улицы и укрыться в безопасных местах

23:05 09.10.2026
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкПобережье Черного моря возле Гурзуфа в Крыму
Побережье Черного моря возле Гурзуфа в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© РИА Новости . Alexey Malgavko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность - жителей и гостей полуострова призвали срочно укрыться в подвалах и паркингах. Об этом сообщили в официальном канале ялтинской Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Ялты в МАКС.
"Действует беспилотная опасность в Республике Крым! Необходимо соблюдать меры личной безопасности! Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны", – говорится в сообщении.
В ЕДДС попросили граждан покинуть открытые участки местности и транспортные средства, укрыться в заглубленных помещениях, подвалах, паркингах, нижних этажах капитальных строений, внутренних комнатах за несущими стенами, в удалении от окон.
Ранее в Севастополе была объявлена угроза воздушной атаки. Сирены в городе включили в 22:42. Угроза сохранялась в течение 10 минут.
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