https://crimea.ria.ru/20261009/bespilotnaya-opasnost-v-krymu-lyudey-prosyat-pokinut-naberezhnye-i-ukrytsya--1160099398.html

Беспилотная опасность в Крыму: людей просят покинуть набережные и укрыться

Беспилотная опасность в Крыму: людей просят покинуть набережные и укрыться - РИА Новости Крым, 09.10.2026

Беспилотная опасность в Крыму: людей просят покинуть набережные и укрыться

В Крыму объявлена беспилотная опасность - жителей и гостей полуострова призвали срочно укрыться в подвалах и паркингах. Об этом сообщили в официальном канале... РИА Новости Крым, 09.10.2026

2026-10-09T23:05

2026-10-09T23:05

2026-10-09T23:05

крым

ялта

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность - жителей и гостей полуострова призвали срочно укрыться в подвалах и паркингах. Об этом сообщили в официальном канале ялтинской Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Ялты в МАКС.В ЕДДС попросили граждан покинуть открытые участки местности и транспортные средства, укрыться в заглубленных помещениях, подвалах, паркингах, нижних этажах капитальных строений, внутренних комнатах за несущими стенами, в удалении от окон.Ранее в Севастополе была объявлена угроза воздушной атаки. Сирены в городе включили в 22:42. Угроза сохранялась в течение 10 минут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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