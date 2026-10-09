https://crimea.ria.ru/20261009/benzin-v-sevastopole---gde-kupit-v-subbotu-1160096188.html

Бензин в Севастополе - где купить в субботу

Бензин в Севастополе - где купить в субботу - РИА Новости Крым, 09.10.2026

Бензин в Севастополе - где купить в субботу

Бензин АИ-98 и дизельное топливо в Севастополе 10 октября можно будет купить без ограничений и круглосуточно, АИ-95 NP - не более 30 литров. Об этом сообщило... РИА Новости Крым, 09.10.2026

2026-10-09T20:04

2026-10-09T20:04

2026-10-09T20:04

топливо

дефицит топлива в крыму

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бензин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Бензин АИ-98 и дизельное топливо в Севастополе 10 октября можно будет купить без ограничений и круглосуточно, АИ-95 NP - не более 30 литров. Об этом сообщило правительство города в своем канале в МАКС.Продавать АИ-95 и АИ-92 на АЗС "ТЭС" будут по QR-кодам по цене не выше 100 рублей. На АИ-92 установлен лимит 30 литров, АИ-95 – 20 литров. На трех АЗС: Гончарное, Таврида 1, Таврида 2 топливо АИ-95 и АИ-92 будут реализовывать по QR-кодам в объеме до 40 литров. Топливо по QR-кодам на АЗС "ТЭС" будут продавать с 09.00 до 20:00. "Разрешена заправка в канистры всех видов топлива. Лимит в канистры до 20 литров", - уточнили в правительстве. На девяти АЗС "АТАН" будет доступен бензин марки АИ-95 с 10.00 до 16.00 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей. Топлива ограниченное количество, поэтому продавать бензин по кодам будут с 10.00 до 16:00. Уточняется, что рассылка кодов начнется с 21:00.В России создадут информационную систему мониторинга ситуации на топливном рынке. Соответствующее поручение Новак дал ранее профильным ведомствам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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