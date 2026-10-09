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Бензин в Севастополе - где купить в субботу - РИА Новости Крым, 09.10.2026
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Бензин в Севастополе - где купить в субботу
Бензин в Севастополе - где купить в субботу - РИА Новости Крым, 09.10.2026
Бензин в Севастополе - где купить в субботу
Бензин АИ-98 и дизельное топливо в Севастополе 10 октября можно будет купить без ограничений и круглосуточно, АИ-95 NP - не более 30 литров. Об этом сообщило... РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T20:04
2026-10-09T20:04
топливо
дефицит топлива в крыму
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Бензин АИ-98 и дизельное топливо в Севастополе 10 октября можно будет купить без ограничений и круглосуточно, АИ-95 NP - не более 30 литров. Об этом сообщило правительство города в своем канале в МАКС.Продавать АИ-95 и АИ-92 на АЗС "ТЭС" будут по QR-кодам по цене не выше 100 рублей. На АИ-92 установлен лимит 30 литров, АИ-95 – 20 литров. На трех АЗС: Гончарное, Таврида 1, Таврида 2 топливо АИ-95 и АИ-92 будут реализовывать по QR-кодам в объеме до 40 литров. Топливо по QR-кодам на АЗС "ТЭС" будут продавать с 09.00 до 20:00. "Разрешена заправка в канистры всех видов топлива. Лимит в канистры до 20 литров", - уточнили в правительстве. На девяти АЗС "АТАН" будет доступен бензин марки АИ-95 с 10.00 до 16.00 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей. Топлива ограниченное количество, поэтому продавать бензин по кодам будут с 10.00 до 16:00. Уточняется, что рассылка кодов начнется с 21:00.В России создадут информационную систему мониторинга ситуации на топливном рынке. Соответствующее поручение Новак дал ранее профильным ведомствам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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топливо, дефицит топлива в крыму, севастополь, новости севастополя, транспорт, бензин
Бензин в Севастополе - где купить в субботу

В Севастополе бензин АИ-98 и дизель 10 октября можно будет купить без ограничений

20:04 09.10.2026
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Бензин АИ-98 и дизельное топливо в Севастополе 10 октября можно будет купить без ограничений и круглосуточно, АИ-95 NP - не более 30 литров. Об этом сообщило правительство города в своем канале в МАКС.
"АЗС "ТЭС" - АИ-98, ДТ, ДТ NP в свободной продаже (по наличию ) круглосуточно без ограничений по лимиту. АИ-95 NP — в свободной продаже, лимит не более 30 литров (по наличию)", - говорится в сообщении.
Продавать АИ-95 и АИ-92 на АЗС "ТЭС" будут по QR-кодам по цене не выше 100 рублей. На АИ-92 установлен лимит 30 литров, АИ-95 – 20 литров.
На трех АЗС: Гончарное, Таврида 1, Таврида 2 топливо АИ-95 и АИ-92 будут реализовывать по QR-кодам в объеме до 40 литров.
Топливо по QR-кодам на АЗС "ТЭС" будут продавать с 09.00 до 20:00.
"Разрешена заправка в канистры всех видов топлива. Лимит в канистры до 20 литров", - уточнили в правительстве.
На девяти АЗС "АТАН" будет доступен бензин марки АИ-95 с 10.00 до 16.00 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей. Топлива ограниченное количество, поэтому продавать бензин по кодам будут с 10.00 до 16:00.
"Если вы получили QR-код — нужно успеть заправиться в этот период. После 16:00 заправки по кодам уже не будет, - предупредили власти. -Заправка в канистры запрещена".
Уточняется, что рассылка кодов начнется с 21:00.
В России создадут информационную систему мониторинга ситуации на топливном рынке. Соответствующее поручение Новак дал ранее профильным ведомствам.
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ТопливоДефицит топлива в КрымуСевастопольНовости СевастополяТранспортБензин
 
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