https://crimea.ria.ru/20261009/aksenov-rekomendoval-obyavit-vygovory-glavam-simferopolya-i-rayona-iz-za-zhalob-krymchan-1160088904.html

Аксенов рекомендовал объявить выговоры главам Симферополя и района из-за жалоб крымчан

Аксенов рекомендовал объявить выговоры главам Симферополя и района из-за жалоб крымчан - РИА Новости Крым, 09.10.2026

Аксенов рекомендовал объявить выговоры главам Симферополя и района из-за жалоб крымчан

Глава Крыма Сергей Аксенов порекомендовал депутатам объявить выговор главам администраций Симферополя и Симферопольского района за халатное отношение к своим... РИА Новости Крым, 09.10.2026

2026-10-09T16:24

2026-10-09T16:24

2026-10-09T16:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов порекомендовал депутатам объявить выговор главам администраций Симферополя и Симферопольского района за халатное отношение к своим обязанностям. Глава Крыма отметил, что многие вопросы, с которыми к нему обращаются крымчане, можно решить на уровне руководства города или района, однако на месте ничего не делается."Никто не знает, когда пришел запрос от гражданина, кто конкретно и как реагировал, какие меры были приняты, какие инструменты сформированы, чтобы ситуация не повторялась в будущем. Создается впечатление, что у муниципальных чиновников просто нет желания помочь", – возмутился Аксенов.Кроме того, глава Крыма рекомендовал объявить выговор министру транспорта Арсению Козловскому за недостаточное внимание к обращениям, связанным с несоблюдением перевозчиками расписания движения общественного транспорта. Аксенов подчеркнул, что сотрудники министерства и курирующие заместители глав администраций должны постоянно выезжать на места и коммуницировать с населением.Ранее Аксенов заметил, что во многих муниципалитетах Крыма работа с обращениями граждан находится на крайне низком уровне. Личной вовлеченности глав администраций мало, а вместо этого - безразличие, нежелание вникать в системные проблемы и даже прямой обман.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет "разбор полетов": Аксенов возмутился безразличием чиновников в КрымуАксенов начал кадровую чистку в "Крымэнерго" из-за проблем после штормаАксенов раскритиковал уборку и дороги поселка Приморский под Феодосией

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2026

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