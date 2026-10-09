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Аксенов рекомендовал объявить выговоры главам Симферополя и района из-за жалоб крымчан
Аксенов рекомендовал объявить выговоры главам Симферополя и района из-за жалоб крымчан - РИА Новости Крым, 09.10.2026
Аксенов рекомендовал объявить выговоры главам Симферополя и района из-за жалоб крымчан
Глава Крыма Сергей Аксенов порекомендовал депутатам объявить выговор главам администраций Симферополя и Симферопольского района за халатное отношение к своим... РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T16:24
2026-10-09T16:24
2026-10-09T16:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов порекомендовал депутатам объявить выговор главам администраций Симферополя и Симферопольского района за халатное отношение к своим обязанностям. Глава Крыма отметил, что многие вопросы, с которыми к нему обращаются крымчане, можно решить на уровне руководства города или района, однако на месте ничего не делается."Никто не знает, когда пришел запрос от гражданина, кто конкретно и как реагировал, какие меры были приняты, какие инструменты сформированы, чтобы ситуация не повторялась в будущем. Создается впечатление, что у муниципальных чиновников просто нет желания помочь", – возмутился Аксенов.Кроме того, глава Крыма рекомендовал объявить выговор министру транспорта Арсению Козловскому за недостаточное внимание к обращениям, связанным с несоблюдением перевозчиками расписания движения общественного транспорта. Аксенов подчеркнул, что сотрудники министерства и курирующие заместители глав администраций должны постоянно выезжать на места и коммуницировать с населением.Ранее Аксенов заметил, что во многих муниципалитетах Крыма работа с обращениями граждан находится на крайне низком уровне. Личной вовлеченности глав администраций мало, а вместо этого - безразличие, нежелание вникать в системные проблемы и даже прямой обман.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет "разбор полетов": Аксенов возмутился безразличием чиновников в КрымуАксенов начал кадровую чистку в "Крымэнерго" из-за проблем после штормаАксенов раскритиковал уборку и дороги поселка Приморский под Феодосией
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сергей аксенов, крым, политика, новости крыма, михаил афанасьев, симферополь, симферопольский район, минтранс крыма, арсений козловский
Аксенов рекомендовал объявить выговоры главам Симферополя и района из-за жалоб крымчан
Аксенов рекомендовал объявить выговоры главам Симферополя и района и министру транспорта
16:24 09.10.2026 (обновлено: 16:36 09.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов порекомендовал депутатам объявить выговор главам администраций Симферополя и Симферопольского района за халатное отношение к своим обязанностям.
"На основании жалоб жителей рекомендую депутатам Симферопольского городского совета и Симферопольского райсовета объявить выговоры главам администраций Михаилу Сергеевичу Афанасьеву и Вячеславу Юрьевичу Вайсбейну соответственно", – написал Аксенов в своем канале в МАКС.
Глава Крыма отметил, что многие вопросы, с которыми к нему обращаются крымчане, можно решить на уровне руководства города или района, однако на месте ничего не делается.
"Никто не знает, когда пришел запрос от гражданина, кто конкретно и как реагировал, какие меры были приняты, какие инструменты сформированы, чтобы ситуация не повторялась в будущем. Создается впечатление, что у муниципальных чиновников просто нет желания помочь", – возмутился Аксенов.
Кроме того, глава Крыма рекомендовал объявить выговор министру транспорта Арсению Козловскому за недостаточное внимание к обращениям, связанным с несоблюдением перевозчиками расписания движения общественного транспорта. Аксенов подчеркнул, что сотрудники министерства и курирующие заместители глав администраций должны постоянно выезжать на места и коммуницировать с населением.
"Практика показывает, что такого взаимодействия нет, а проблемы остаются... Напомню, что расписание должно формироваться в первую очередь для удобства пассажиров. В случае отмены рейса людям нужно сообщать об этом заранее", – подчеркнул он.
Ранее Аксенов заметил, что во многих муниципалитетах Крыма работа с обращениями граждан находится на крайне низком уровне
. Личной вовлеченности глав администраций мало, а вместо этого - безразличие, нежелание вникать в системные проблемы и даже прямой обман.
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