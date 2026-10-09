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Аксенов пригрозил взысканиями за срыв обрезки деревьев вдоль ЛЭП - РИА Новости Крым, 09.10.2026
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Аксенов пригрозил взысканиями за срыв обрезки деревьев вдоль ЛЭП
Аксенов пригрозил взысканиями за срыв обрезки деревьев вдоль ЛЭП - РИА Новости Крым, 09.10.2026
Аксенов пригрозил взысканиями за срыв обрезки деревьев вдоль ЛЭП
Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил дисциплинарными взысканиями главам администраций городов и районов региона, где не в полной мере выполнены работы по... РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T18:19
2026-10-09T18:19
крым
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лэп
обрезка деревьев в симферополе
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил дисциплинарными взысканиями главам администраций городов и районов региона, где не в полной мере выполнены работы по обрезке деревьев вдоль линий электропередачи. Об этом он написал в пятницу, 9 октября, в своем канале в МАКС.Аксенов отметил, что главы администраций объясняют недоработку топливным кризисом.Ранее Аксенов заметил, что во многих муниципалитетах Крыма работа с обращениями граждан находится на крайне низком уровне. Личной вовлеченности глав администраций мало, а вместо этого - безразличие, нежелание вникать в системные проблемы и даже прямой обман.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Озеленение в городах Крыма – как организован процессСевастополь очищают от опасных деревьевНе мужик с бензопилой: как в Крыму надо обрезать деревья весной
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крым, сергей аксенов, лэп, обрезка деревьев в симферополе, новости крыма
Аксенов пригрозил взысканиями за срыв обрезки деревьев вдоль ЛЭП

Аксенов пригрозил взысканиями за срыв спила деревьев у линий электропередачи в Крыму

18:19 09.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПровода
Провода - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил дисциплинарными взысканиями главам администраций городов и районов региона, где не в полной мере выполнены работы по обрезке деревьев вдоль линий электропередачи. Об этом он написал в пятницу, 9 октября, в своем канале в МАКС.
"Своевременная обрезка деревьев вдоль линий электропередачи является одним из факторов, влияющих на бесперебойное энергоснабжение в населенных пунктах. Меньше становится обрывов проводов и отключений. Сейчас выясняется, что работы эти закончены не везде", – сообщил он.
Аксенов отметил, что главы администраций объясняют недоработку топливным кризисом.
"Еще в ноябре 2025 года они отчитались о выполнении обрезки в полном объеме. А перебои с топливом начались гораздо позже. Всех, кто допустил сознательный обман, ожидают дисциплинарные взыскания", – подчеркнул глава Крыма.
Ранее Аксенов заметил, что во многих муниципалитетах Крыма работа с обращениями граждан находится на крайне низком уровне. Личной вовлеченности глав администраций мало, а вместо этого - безразличие, нежелание вникать в системные проблемы и даже прямой обман.
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КрымСергей АксеновЛЭПОбрезка деревьев в СимферополеНовости Крыма
 
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