https://crimea.ria.ru/20261009/aksenov-prigrozil-vzyskaniyami-za-sryv-obrezki-derevev-vdol-lep-1160092326.html

Аксенов пригрозил взысканиями за срыв обрезки деревьев вдоль ЛЭП

Аксенов пригрозил взысканиями за срыв обрезки деревьев вдоль ЛЭП - РИА Новости Крым, 09.10.2026

Аксенов пригрозил взысканиями за срыв обрезки деревьев вдоль ЛЭП

Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил дисциплинарными взысканиями главам администраций городов и районов региона, где не в полной мере выполнены работы по... РИА Новости Крым, 09.10.2026

2026-10-09T18:19

2026-10-09T18:19

2026-10-09T18:19

крым

сергей аксенов

лэп

обрезка деревьев в симферополе

новости крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/04/10/1136606004_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b088108b5fe13a96e5030d8706c84f8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил дисциплинарными взысканиями главам администраций городов и районов региона, где не в полной мере выполнены работы по обрезке деревьев вдоль линий электропередачи. Об этом он написал в пятницу, 9 октября, в своем канале в МАКС.Аксенов отметил, что главы администраций объясняют недоработку топливным кризисом.Ранее Аксенов заметил, что во многих муниципалитетах Крыма работа с обращениями граждан находится на крайне низком уровне. Личной вовлеченности глав администраций мало, а вместо этого - безразличие, нежелание вникать в системные проблемы и даже прямой обман.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Озеленение в городах Крыма – как организован процессСевастополь очищают от опасных деревьевНе мужик с бензопилой: как в Крыму надо обрезать деревья весной

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, лэп, обрезка деревьев в симферополе, новости крыма