Аксенов пригрозил взысканиями за срыв обрезки деревьев вдоль ЛЭП
Аксенов пригрозил взысканиями за срыв спила деревьев у линий электропередачи в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПровода
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил дисциплинарными взысканиями главам администраций городов и районов региона, где не в полной мере выполнены работы по обрезке деревьев вдоль линий электропередачи. Об этом он написал в пятницу, 9 октября, в своем канале в МАКС.
"Своевременная обрезка деревьев вдоль линий электропередачи является одним из факторов, влияющих на бесперебойное энергоснабжение в населенных пунктах. Меньше становится обрывов проводов и отключений. Сейчас выясняется, что работы эти закончены не везде", – сообщил он.
Аксенов отметил, что главы администраций объясняют недоработку топливным кризисом.
"Еще в ноябре 2025 года они отчитались о выполнении обрезки в полном объеме. А перебои с топливом начались гораздо позже. Всех, кто допустил сознательный обман, ожидают дисциплинарные взыскания", – подчеркнул глава Крыма.
Ранее Аксенов заметил, что во многих муниципалитетах Крыма работа с обращениями граждан находится на крайне низком уровне. Личной вовлеченности глав администраций мало, а вместо этого - безразличие, нежелание вникать в системные проблемы и даже прямой обман.
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