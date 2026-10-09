https://crimea.ria.ru/20261009/aksenov-poruchil-reshit-problemu-vyvoza-musora-iz-sadovykh-tovarischestv-kryma-1160090396.html

Аксенов поручил решить проблему вывоза мусора из садовых товариществ Крыма

Аксенов поручил решить проблему вывоза мусора из садовых товариществ Крыма - РИА Новости Крым, 09.10.2026

Аксенов поручил решить проблему вывоза мусора из садовых товариществ Крыма

Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам совещания по вопросам работы с обращениями граждан в муниципальных образованиях. РИА Новости Крым, 09.10.2026

2026-10-09T17:11

2026-10-09T17:11

2026-10-09T17:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Организация вывоза твердых коммунальных отходов с территорий садовых товариществ в Крыму должна быть закрыта. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам совещания по вопросам работы с обращениями граждан в муниципальных образованиях.По словам руководителя региона, в конце прошлого года ответственные должностные лица доложили, что во всех СНТ Крыма проведены встречи с жителями и решены все организационные вопросы, включая вывоз твердых коммунальных отходов, однако жалобы на ненадлежащее санитарное состояние контейнерных площадок продолжают поступать.Соответствующее поручение дано замглавы республиканского Совмина – министру финансов Ирине Кивико, министру жилищно-коммунального хозяйства региона Алексею Кудинову и администрации Симферопольского района.Во многих муниципалитетах Крыма работа с обращениями граждан находится на крайне низком уровне, заявлял глава Крыма Сергей Аксенов ранее в пятницу. Большинство проблем, с которыми жители вынуждены обращаться повторно, связано исключительно с тем, что должностные лица не принимают необходимые меры для их решения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рекомендовал объявить выговоры главам Симферополя и района из-за жалоб крымчанКак происходит вывоз мусора в КрымуГлав администраций в Крыму обязали решить вопросы СНТ до 1 июля

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крым, сергей аксенов, мусор, снт, новости крыма