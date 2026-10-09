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Аксенов назвал муниципалитеты-лидеры по обработке обращений граждан
Аксенов назвал муниципалитеты-лидеры по обработке обращений граждан - РИА Новости Крым, 09.10.2026
Аксенов назвал муниципалитеты-лидеры по обработке обращений граждан
Лучше всего с обращениями граждан справляются чиновники в пяти муниципалитетах Крыма. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в пятницу, 9 октября. РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T17:38
2026-10-09T17:38
2026-10-09T17:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Лучше всего с обращениями граждан справляются чиновники в пяти муниципалитетах Крыма. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в пятницу, 9 октября.Он подчеркнул, усилить работу с сообщениями и обращениями крымчан необходимо в Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском и Советском районах, а также в Джанкое и Красноперекопске. Отрицательную оценку деятельности получили от Аксенова Керчь, Ленинский, Симферопольский и Черноморский районы.Ранее Аксенов заметил, что во многих муниципалитетах Крыма работа с обращениями граждан находится на крайне низком уровне. Личной вовлеченности глав администраций мало, а вместо этого - безразличие, нежелание вникать в системные проблемы и даже прямой обман.Аксенов порекомендовал депутатам объявить выговор главам администраций Симферополя и Симферопольского района за халатное отношение к своим обязанностям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рекомендовал объявить выговоры главам Симферополя и района из-за жалоб крымчанБудет "разбор полетов": Аксенов возмутился безразличием чиновников в КрымуАксенов поручил решить проблему вывоза мусора из садовых товариществ Крыма
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Аксенов назвал муниципалитеты-лидеры по обработке обращений граждан
Аксенов назвал лучшие регионы Крыма по работе с обращениями граждан