https://crimea.ria.ru/20261009/aksenov-nazval-munitsipalitety-lidery-po-obrabotke-obrascheniy-grazhdan-1160091394.html

Аксенов назвал муниципалитеты-лидеры по обработке обращений граждан

Аксенов назвал муниципалитеты-лидеры по обработке обращений граждан - РИА Новости Крым, 09.10.2026

Аксенов назвал муниципалитеты-лидеры по обработке обращений граждан

Лучше всего с обращениями граждан справляются чиновники в пяти муниципалитетах Крыма. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в пятницу, 9 октября. РИА Новости Крым, 09.10.2026

2026-10-09T17:38

2026-10-09T17:38

2026-10-09T17:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Лучше всего с обращениями граждан справляются чиновники в пяти муниципалитетах Крыма. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в пятницу, 9 октября.Он подчеркнул, усилить работу с сообщениями и обращениями крымчан необходимо в Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском и Советском районах, а также в Джанкое и Красноперекопске. Отрицательную оценку деятельности получили от Аксенова Керчь, Ленинский, Симферопольский и Черноморский районы.Ранее Аксенов заметил, что во многих муниципалитетах Крыма работа с обращениями граждан находится на крайне низком уровне. Личной вовлеченности глав администраций мало, а вместо этого - безразличие, нежелание вникать в системные проблемы и даже прямой обман.Аксенов порекомендовал депутатам объявить выговор главам администраций Симферополя и Симферопольского района за халатное отношение к своим обязанностям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рекомендовал объявить выговоры главам Симферополя и района из-за жалоб крымчанБудет "разбор полетов": Аксенов возмутился безразличием чиновников в КрымуАксенов поручил решить проблему вывоза мусора из садовых товариществ Крыма

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2026

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