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62 украинских дрона сбили над Россией за день
62 украинских дрона сбили над Россией за день - РИА Новости Крым, 09.10.2026
62 украинских дрона сбили над Россией за день
В течение дня в пятницу, 9 октября, над территорией России сбили 62 украинских беспилотника. Удары отражались в том числе над Крымом. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T20:51
2026-10-09T20:51
2026-10-09T21:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В течение дня в пятницу, 9 октября, над территорией России сбили 62 украинских беспилотника. Удары отражались в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Дроны ВСУ ликвидировали над Крымом, акваторией Черного моря, а также над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Коми.Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили 505 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять человек ранены при атаке ВСУ на КалугуШестеро погибших и 25 раненых - последствия террора ВСУ на ХерсонщинеВ Николаеве поражен сухогруз с военным снаряжением
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, атаки всу, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости сво
62 украинских дрона сбили над Россией за день
Над регионами России Черным морем уничтожено 62 беспилотника ВСУ
20:51 09.10.2026 (обновлено: 21:07 09.10.2026)