Рейтинг@Mail.ru
62 украинских дрона сбили над Россией за день - РИА Новости Крым, 09.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261009/62-ukrainskikh-drona-sbili-nad-rossiey-za-den-1160096891.html
62 украинских дрона сбили над Россией за день
62 украинских дрона сбили над Россией за день - РИА Новости Крым, 09.10.2026
62 украинских дрона сбили над Россией за день
В течение дня в пятницу, 9 октября, над территорией России сбили 62 украинских беспилотника. Удары отражались в том числе над Крымом. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T20:51
2026-10-09T21:07
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
атаки всу
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости сво
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/10/1156075266_0:70:1352:830_1920x0_80_0_0_322e14e441853fcad936b09815669599.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В течение дня в пятницу, 9 октября, над территорией России сбили 62 украинских беспилотника. Удары отражались в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Дроны ВСУ ликвидировали над Крымом, акваторией Черного моря, а также над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Коми.Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили 505 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять человек ранены при атаке ВСУ на КалугуШестеро погибших и 25 раненых - последствия террора ВСУ на ХерсонщинеВ Николаеве поражен сухогруз с военным снаряжением
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/10/1156075266_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_2bdf4810cc8e04219f6354eb2bafc6c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, атаки всу, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости сво
62 украинских дрона сбили над Россией за день

Над регионами России Черным морем уничтожено 62 беспилотника ВСУ

20:51 09.10.2026 (обновлено: 21:07 09.10.2026)
 
ПВО
ПВО
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В течение дня в пятницу, 9 октября, над территорией России сбили 62 украинских беспилотника. Удары отражались в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"В период с 08:00 до 20:00 дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 62 украинских беспилотных летательных средства", – говорится в сообщении.
Дроны ВСУ ликвидировали над Крымом, акваторией Черного моря, а также над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Коми.
Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили 505 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Девять человек ранены при атаке ВСУ на Калугу
Шестеро погибших и 25 раненых - последствия террора ВСУ на Херсонщине
В Николаеве поражен сухогруз с военным снаряжением
 
Министерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымАтаки ВСУБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:40Более 100 мигрантов погибли при крушении судна у берегов Джибути
15:09На Крымском мосту образовалась очередь с обеих сторон
14:46В ЛНР при атаках ВСУ погибли два человека и 13 получили ранения
14:22Папе Льву XIV предстоит серьезная операция
13:55В ДТП с туристическим автобусом в Турции погибли 11 человек
13:32В Керчи насмерть сбили пешехода
13:04Зеленский отказался прекратить удары по российским НПЗ
12:54Новости СВО: что произошло в зоне боевых действий за сутки
12:46Что ждет старшеклассников и педагогов: обновлены программы по главным предметам
12:24Российские войска освободили еще четыре населенных пункта
12:09В Рунете произошел масштабный сбой
12:01Очередь на Крымском мосту выросла в четыре раза
11:39Как работает аэропорт Сочи после атаки ВСУ
11:15Трамп хочет переименовать Атлантический или Тихий океан
10:56В Севастополе социальное обслуживание на дому – лучшее в России
10:44Крымские спасатели трижды за вечер помогли застрявшим в горах туристам
10:23Смертельное ДТП в Сочи: скутер влетел в автобус
10:14БПЛА атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире – что известно
09:46В Крыму на свет появились 115 двоен
09:25В Непале из-за сильного наводнения смыло жилые дома и мосты
Лента новостейМолния