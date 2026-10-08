Жил такой парень: к 90-летию Леонида Куравлева

"Я – артист больших и малых академических театров, а фамилия моя – фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл!" Слышишь эту фразу и сразу в голове звучит суховатый тембр голоса одного из самых известных советских артистов. Более 250 ролей на счету Народного и Заслуженного артиста Леонида Куравлева, ролей абсолютно разноплановых, но всех любимых народом.С рабочей окраиныОн начинал с простых ребят "с нашего двора": роли матросов, солдат, комбайнеров и помощников машиниста (дважды!). А уж образ Пашки Колокольникова в "Живет такой парень" Шукшина попала в самую точку: Ленька Куравлев таким и был – простым парнем.Коренной москвич, Куравлев родился в семье слесаря и парикмахера. Ребенок войны, он косвенно пострадал в том числе и от сталинских репрессий: мать в 1941 году арестовали по анонимному доносу, осудили по 58 статье, дали пять лет исправительно-трудовой колонии и отправили в Караганду. Там бывший парикмахер пять лет работала на металлургическом заводе и не имела права забрать с собой сына. Мальчика растила тетка. Позже осужденную перевели в поселок под Мурманском, туда Леню уже разрешили взять. Возвращение в Москву случилось в 1951 году. При этом Леонид и взрослым не считал, что был несчастен.Артистом стать Куравлев не мечтал, пошел поступать на артиста от безысходности: учился он в школе плохо, особенно трудными были точные науки, а их в те годы сдавали при поступлении даже на гуманитарные специальности. "При слове "синус-косинус" я мог потерять сознание", – говорил много лет спустя артист.Двоюродная сестра посоветовала ему поступать во ВГИК – туда уж точно не требовалась ни алгебра, ни физика.С первого раза Леонид провалился, хотя члены жюри его и приметили, посоветовав попробовать еще раз на следующий год. Между поступлениями Леонид пошел работать – в артель "Оптика", делал елочные игрушки и линзы для объектива.В 1955 году абитуриент успешно сдал экзамены и стал студентом актерского отделения ВГИКа, мастером курса был Борис Бибиков. Он критиковал Куравлева резко и часто, а один раз чуть не выгнал из вуза. Поводов хватало: робость будущего актера, его плохая дикция, а также прогулы и несделанная домашка. И только под угрозой исключения Леонид взялся за ум.Путевка в жизнь от Шукшина и ТарковскогоЕще будучи студентом он стал сниматься в кино. Первая роль – солдата-сапера Морозова в фильме Тарковского и Гордона "Сегодня увольнения не будет". Параллельно снимался у Шукшина в его дипломной работе "Из Лебяжьего сообщают". Представляете, поступивший во ВГИК от отчаяния мальчишка снимается сразу у двух таких режиссеров, пусть и начинающих!Второй шукшинский фильм с Куравлевым был уже "Живет такой парень". В прокате эту ленту посмотрели 27 миллионов человек, а на Венецианском кинофестивале картина завоевала премию "Лев Святого Марка" как лучший фильм для детей.Шукшин впоследствии приглашал Куравлева во все свои фильмы, но тот не соглашался, потому что не хотел быть привязанным к одному амплуа. Хотя и был всю жизнь благодарен Василию Шукшину за то, что тот многому научил его и открыл для него путь в большое кино. Он даже сына своего назвал в честь режиссера.В роли воров и фашистовРоли простаков Куравлеву хотелось оставить и показать, что умеет нечто другое. Именно отсюда согласие сниматься в "Робинзоне Крузо" и "Вие".По словам самого актера, съемки по Гоголю были непростыми, и чуть не закончились ЧП. Когда снимали сцену полета панночки в гробу под куполом храма, страховка не сработала и Наталья Варлей, играющая эту демоническую роль, упала с высоты 10 метров – прямо на руки Хоме Бруту – Куравлеву.Одним из безусловных успехов молодого артиста стала роль жулика Шуры Балаганова в "Золотом теленке" Михаила Швейцера.Еще один вор – Жорж Милославский в "Иване Васильевиче" и третий – Копченый в "Место встречи изменить нельзя". Все три роли разные, но все их любит зритель.Роли откровенных негодяев у Куравлева нет. Даже туповатый Айзман в "17 мгновениях весны" Татьяны Лиозновой не вызывает ощущения, что перед нами законченный фашист. Может быть, виной тому невероятное обаяние артиста Куравлева. Хотя сама Лиознова потом признавалась, что видела его в том числе и в образе Гитлера.Антагонист АфониКуравлева любили и зрители, и режиссеры, потому, что актер выкладывался в каждой, даже эпизодической роли, на 100 процентов, каждый образ в его исполнении был завершенным. А еще он не спорил с режиссерами.При этом характер у Леонида, по словам коллег, был нелегким. Он не травил с коллегами байки за рюмкой после съемок, был собранным и немногословным интровертом и был антагонистом сантехника Афони, которого просто обожали зрители: не злоупотреблял, а в свободное время любил читать. Роль Афонии была Леониду Куравлеву ненавистна, панибратские выкрики в спину "Эй, Афоня, дай рубль" он воспринимал как хамство и оскорбление.Любовь длинною в жизньИнтеллигентный и замкнутый, послушный режиссерам Куравлев характер имел твердый и принципиальный, никогда не гнался за славой и не любил себя на экране.Начинавший с обычных шоферов и солдат, под конец Куравлев сыграл и царей, и генералов, и дипломатов, и даже президента Горбачева. И почти всегда отказывался от интервью.В марте 2014 года Леонид Куравлев стал одним из деятелей культуры, которые подписали обращение президенту в поддержку возвращения Крыма в Россию, за что его внесли в украинскую базу "Миротворец". Он называл существование России спасением мира, высказал мнение, что страны Запада стремятся уничтожить нашу страну, черпал силы в христианстве, был отличным семьянином.С супругой Ниной Леонид Куравлев прожил душа в душу 52 года без единого, зачастую свойственного киношникам, даже намека на адюльтер или развод. С 13-летней Ниночкой 16-летний школьник Леня Куравлев познакомился на московском катке. Нина Васильевна потом много лет работала учителем английского языка, стала завучем. У Куравлевых было двое детей – дочка Екатерина и сын Василий.Супруга Народного артиста Куравлева скончалась в 2012 году. На ее памятнике рядом с датами жизни и смерти при жизни было выбито имя артиста: он точно знал, где и рядом с кем хочет быть похороненным.После смерти жены Куравлев еще больше замкнулся, практически не появлялся на публике. Скончался 30 января 2022 года на 86-м году жизни после обширной пневмонии.Героям Куравлева стоят памятники: Афоне – в Ярославле, Шуре Балаганову в Бобруйске и Остапу Бендеру и тому же Балаганову в Бердянске. Самому Куравлеву памятника пока нет, зато в Ярославле, где снимали "Афоню", существует своеобразный "Народный переулок Куравлева", где есть не только доска памяти артиста, но и ряд граффити с кадрами из его фильмов. Жители Ярославля также предложили увековечить имя Куравлева, переименовав в его честь Революционный проезд, но идея эта пока не нашла воплощения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гений "райского места": ко дню рождения Михаила ПуговкинаАрмянин с печальными глазами: смешной и грустный Фрунзик МкртчянЛюбимый разведчик: судьба и яркие роли Юрия Соломина – ко дню рождения артиста
"Я – артист больших и малых академических театров, а фамилия моя – фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл!" Слышишь эту фразу и сразу в голове звучит суховатый тембр голоса одного из самых известных советских артистов. Более 250 ролей на счету Народного и Заслуженного артиста Леонида Куравлева, ролей абсолютно разноплановых, но всех любимых народом.
С рабочей окраины
Он начинал с простых ребят "с нашего двора": роли матросов, солдат, комбайнеров и помощников машиниста (дважды!). А уж образ Пашки Колокольникова в "Живет такой парень" Шукшина попала в самую точку: Ленька Куравлев таким и был – простым парнем.
Коренной москвич, Куравлев родился в семье слесаря и парикмахера. Ребенок войны, он косвенно пострадал в том числе и от сталинских репрессий: мать в 1941 году арестовали по анонимному доносу, осудили по 58 статье, дали пять лет исправительно-трудовой колонии и отправили в Караганду. Там бывший парикмахер пять лет работала на металлургическом заводе и не имела права забрать с собой сына. Мальчика растила тетка. Позже осужденную перевели в поселок под Мурманском, туда Леню уже разрешили взять. Возвращение в Москву случилось в 1951 году. При этом Леонид и взрослым не считал, что был несчастен.
"Я из рабочих-крестьян. Окраина Москвы. Рабочий люд. Хулиганы. У меня нет даже фотографий того периода. Все было окружено бедностью, погружено в бедность… Но детство – оно всегда счастливое, даже такое, какое у меня было", – делился актер в интервью.
Артистом стать Куравлев не мечтал, пошел поступать на артиста от безысходности: учился он в школе плохо, особенно трудными были точные науки, а их в те годы сдавали при поступлении даже на гуманитарные специальности. "При слове "синус-косинус" я мог потерять сознание", – говорил много лет спустя артист.
Двоюродная сестра посоветовала ему поступать во ВГИК – туда уж точно не требовалась ни алгебра, ни физика.
С первого раза Леонид провалился, хотя члены жюри его и приметили, посоветовав попробовать еще раз на следующий год. Между поступлениями Леонид пошел работать – в артель "Оптика", делал елочные игрушки и линзы для объектива.
В 1955 году абитуриент успешно сдал экзамены и стал студентом актерского отделения ВГИКа, мастером курса был Борис Бибиков. Он критиковал Куравлева резко и часто, а один раз чуть не выгнал из вуза. Поводов хватало: робость будущего актера, его плохая дикция, а также прогулы и несделанная домашка. И только под угрозой исключения Леонид взялся за ум.
Одни из первых ролей Куравлева – роли простых рабочих парней. Кочегар Петр Камушкин из фильма "Мичман Панин"
Путевка в жизнь от Шукшина и Тарковского
Еще будучи студентом он стал сниматься в кино. Первая роль – солдата-сапера Морозова в фильме Тарковского и Гордона "Сегодня увольнения не будет". Параллельно снимался у Шукшина в его дипломной работе "Из Лебяжьего сообщают". Представляете, поступивший во ВГИК от отчаяния мальчишка снимается сразу у двух таких режиссеров, пусть и начинающих!
"Я приехал на пробы и узнал в Шукшине того самого необычного студента, одетого в гимнастерку и сапоги. Хотя он уже был в костюме. Он утвердил меня на роль Сени Громова", – рассказывал Куравлев.
Второй шукшинский фильм с Куравлевым был уже "Живет такой парень". В прокате эту ленту посмотрели 27 миллионов человек, а на Венецианском кинофестивале картина завоевала премию "Лев Святого Марка" как лучший фильм для детей.
Шукшин впоследствии приглашал Куравлева во все свои фильмы, но тот не соглашался, потому что не хотел быть привязанным к одному амплуа. Хотя и был всю жизнь благодарен Василию Шукшину за то, что тот многому научил его и открыл для него путь в большое кино. Он даже сына своего назвал в честь режиссера.
Одна из первых больших ролей Леонида Куравлева в фильме "Живет такой парень".
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Одна из первых больших ролей Леонида Куравлева в фильме "Живет такой парень".
Гоголевского персонажа Хому Брута играет Леонид Куравлев.
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Гоголевского персонажа Хому Брута играет Леонид Куравлев.
Необычная роль Куравлева а ленте "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо".
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Необычная роль Куравлева а ленте "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо".
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Одна из первых больших ролей Леонида Куравлева в фильме "Живет такой парень".
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Гоголевского персонажа Хому Брута играет Леонид Куравлев.
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Необычная роль Куравлева а ленте "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо".
"Васенька в честь Шукшина назван, потому что у Шукшина так и не случилось сыновей, у него дочери. А он мне говорил: "Пока не рожу сына – не умру". Умер, так и не родив сына. В нем говорила крестьянская кровь – ему нужен был работник, наследник. И, когда у меня родился после его смерти сын, я его назвал в честь Василия Макаровича в благодарность за то, что он одухотворил и мою жизнь, сделал ее хорошей, счастливой", – вспоминал Куравлев.
В роли воров и фашистов
Роли простаков Куравлеву хотелось оставить и показать, что умеет нечто другое. Именно отсюда согласие сниматься в "Робинзоне Крузо" и "Вие".
По словам самого актера, съемки по Гоголю были непростыми, и чуть не закончились ЧП. Когда снимали сцену полета панночки в гробу под куполом храма, страховка не сработала и Наталья Варлей, играющая эту демоническую роль, упала с высоты 10 метров – прямо на руки Хоме Бруту – Куравлеву.
Леонид Куравлев в еще одной необычной роли Курта Айсмана в легендарной ленте про Штирлица Татьяны Лиозновой.
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Леонид Куравлев в еще одной необычной роли Курта Айсмана в легендарной ленте про Штирлица Татьяны Лиозновой.
Жорж Милославский из комедии "Иван Васильевич меняет профессию" в исполнении Куравлева любим зрителями многие десятилетия.
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Жорж Милославский из комедии "Иван Васильевич меняет профессию" в исполнении Куравлева любим зрителями многие десятилетия.
Другой фильм – другой вор. Куравлев в ленте "Место встречи изменить нельзя".
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Другой фильм – другой вор. Куравлев в ленте "Место встречи изменить нельзя".
Одним из безусловных успехов молодого артиста стала роль жулика Шуры Балаганова в "Золотом теленке" Михаила Швейцера.
"Я там чувствовал себя как рыба в воде. Видимо, я уловил суть Балаганова. Когда однажды я спросил Швейцера, а кого играть, он сказал: "А играй дворняжку". Вот так, наверное, я интуитивно и сыграл уже на пробах, был дворняжкой, ищущей хозяина, который накормит, защитит, – вот кто такой Балаганов", – рассказывал артист.
Еще один вор – Жорж Милославский в "Иване Васильевиче" и третий – Копченый в "Место встречи изменить нельзя". Все три роли разные, но все их любит зритель.
"Это же искусство, это не я такой. Сам однажды украл книгу Моэма в библиотеке, снимаясь в Керчи в картине Швейцера "Время вперед". Мудрейшая книга – "Подводя итоги. Она у меня дома до сих пор. Каюсь!" – вспоминал Куравлев.
Роли откровенных негодяев у Куравлева нет. Даже туповатый Айзман в "17 мгновениях весны" Татьяны Лиозновой не вызывает ощущения, что перед нами законченный фашист. Может быть, виной тому невероятное обаяние артиста Куравлева. Хотя сама Лиознова потом признавалась, что видела его в том числе и в образе Гитлера.
Антагонист Афони
Куравлева любили и зрители, и режиссеры, потому, что актер выкладывался в каждой, даже эпизодической роли, на 100 процентов, каждый образ в его исполнении был завершенным. А еще он не спорил с режиссерами.
"Режиссер видит куда шире глубже меня, такого всего из себя умного, важнецкого, – как-то вскользь сказал Куравлев во время краткой встречи в кулуарах одного из киномероприятий Петербурга. – Настаивать на своем… могу, иногда хочу, но не люблю. Как-то это не правильно, что ли. Неинтеллигентно. Режиссер и без того колосс, а тут – я, со своими замечаниями и возражениями. К чему? Все равно выйдет так, как скажет главное лицо на съемках".
Леонид Куравлев играл второстепенную роль в ленте "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".
При этом характер у Леонида, по словам коллег, был нелегким. Он не травил с коллегами байки за рюмкой после съемок, был собранным и немногословным интровертом и был антагонистом сантехника Афони, которого просто обожали зрители: не злоупотреблял, а в свободное время любил читать. Роль Афонии была Леониду Куравлеву ненавистна, панибратские выкрики в спину "Эй, Афоня, дай рубль" он воспринимал как хамство и оскорбление.
"По существу, в образе Афанасия Борщова надо было раскрыть драму одинокого человека, разменявшего четвертый десяток лет и не сумевшего найти себя. Были причины тому, что я сначала отказался от этой роли, но постепенно проникся мыслями и заботами этого простого, хорошего, но не очень счастливого парня. Он уже не может вызвать однозначных эмоций, "чистого" смеха. Отношение к нему замешано на сочувствии, грусти и размышлениях. После выхода картины на экран получил много писем от зрителей, где они выражали именно эти чувства", – рассказывал актер.
Любовь длинною в жизнь
Интеллигентный и замкнутый, послушный режиссерам Куравлев характер имел твердый и принципиальный, никогда не гнался за славой и не любил себя на экране.
"Меня не перестали звать в кино, я сам отказываюсь играть в современном кино. Те сценарии, которые мне сегодня предлагают, не соответствуют тем высоким стандартам, которые были в нашем советском кинематографе", – делился мыслями Куравлев.
Начинавший с обычных шоферов и солдат, под конец Куравлев сыграл и царей, и генералов, и дипломатов, и даже президента Горбачева. И почти всегда отказывался от интервью.
Романтичная роль Леонида Куравлева в фильме "Пока безумствует мечта". Он сыграл отца Илью.
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Романтичная роль Леонида Куравлева в фильме "Пока безумствует мечта". Он сыграл отца Илью.
"Не хочу стать фоном рекламы лапши, затычек и красок для волос. Свое дело я уже сделал при Татьяне Лиозновой и Леониде Гайдае. Поэтому сегодня о съемках в кино я не думаю. Меня занимает то, что происходит в моей стране и в мире. Время неспокойное", – говорил он под конец жизни.
В марте 2014 года Леонид Куравлев стал одним из деятелей культуры, которые подписали обращение президенту в поддержку возвращения Крыма в Россию, за что его внесли в украинскую базу "Миротворец". Он называл существование России спасением мира, высказал мнение, что страны Запада стремятся уничтожить нашу страну, черпал силы в христианстве, был отличным семьянином.
С супругой Ниной Леонид Куравлев прожил душа в душу 52 года без единого, зачастую свойственного киношникам, даже намека на адюльтер или развод. С 13-летней Ниночкой 16-летний школьник Леня Куравлев познакомился на московском катке. Нина Васильевна потом много лет работала учителем английского языка, стала завучем. У Куравлевых было двое детей – дочка Екатерина и сын Василий.
Супруга Народного артиста Куравлева скончалась в 2012 году. На ее памятнике рядом с датами жизни и смерти при жизни было выбито имя артиста: он точно знал, где и рядом с кем хочет быть похороненным.
После смерти жены Куравлев еще больше замкнулся, практически не появлялся на публике. Скончался 30 января 2022 года на 86-м году жизни после обширной пневмонии.
Героям Куравлева стоят памятники: Афоне – в Ярославле, Шуре Балаганову в Бобруйске и Остапу Бендеру и тому же Балаганову в Бердянске. Самому Куравлеву памятника пока нет, зато в Ярославле, где снимали "Афоню", существует своеобразный "Народный переулок Куравлева", где есть не только доска памяти артиста, но и ряд граффити с кадрами из его фильмов. Жители Ярославля также предложили увековечить имя Куравлева, переименовав в его честь Революционный проезд, но идея эта пока не нашла воплощения.
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