https://crimea.ria.ru/20261008/zhil-takoy-paren-k-90-letiyu-leonida-kuravleva-1158962407.html

Жил такой парень: к 90-летию Леонида Куравлева

Жил такой парень: к 90-летию Леонида Куравлева - РИА Новости Крым, 08.10.2026

Жил такой парень: к 90-летию Леонида Куравлева

"Я – артист больших и малых академических театров, а фамилия моя – фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл!" Слышишь эту фразу и сразу в голове звучит РИА Новости Крым, 08.10.2026

2026-10-08T09:10

2026-10-08T09:10

2026-10-08T09:10

леонид куравлев

кино

искусство

ссср

андрей тарковский

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память

культура

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"Я – артист больших и малых академических театров, а фамилия моя – фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл!" Слышишь эту фразу и сразу в голове звучит суховатый тембр голоса одного из самых известных советских артистов. Более 250 ролей на счету Народного и Заслуженного артиста Леонида Куравлева, ролей абсолютно разноплановых, но всех любимых народом.С рабочей окраиныОн начинал с простых ребят "с нашего двора": роли матросов, солдат, комбайнеров и помощников машиниста (дважды!). А уж образ Пашки Колокольникова в "Живет такой парень" Шукшина попала в самую точку: Ленька Куравлев таким и был – простым парнем.Коренной москвич, Куравлев родился в семье слесаря и парикмахера. Ребенок войны, он косвенно пострадал в том числе и от сталинских репрессий: мать в 1941 году арестовали по анонимному доносу, осудили по 58 статье, дали пять лет исправительно-трудовой колонии и отправили в Караганду. Там бывший парикмахер пять лет работала на металлургическом заводе и не имела права забрать с собой сына. Мальчика растила тетка. Позже осужденную перевели в поселок под Мурманском, туда Леню уже разрешили взять. Возвращение в Москву случилось в 1951 году. При этом Леонид и взрослым не считал, что был несчастен.Артистом стать Куравлев не мечтал, пошел поступать на артиста от безысходности: учился он в школе плохо, особенно трудными были точные науки, а их в те годы сдавали при поступлении даже на гуманитарные специальности. "При слове "синус-косинус" я мог потерять сознание", – говорил много лет спустя артист.Двоюродная сестра посоветовала ему поступать во ВГИК – туда уж точно не требовалась ни алгебра, ни физика.С первого раза Леонид провалился, хотя члены жюри его и приметили, посоветовав попробовать еще раз на следующий год. Между поступлениями Леонид пошел работать – в артель "Оптика", делал елочные игрушки и линзы для объектива.В 1955 году абитуриент успешно сдал экзамены и стал студентом актерского отделения ВГИКа, мастером курса был Борис Бибиков. Он критиковал Куравлева резко и часто, а один раз чуть не выгнал из вуза. Поводов хватало: робость будущего актера, его плохая дикция, а также прогулы и несделанная домашка. И только под угрозой исключения Леонид взялся за ум.Путевка в жизнь от Шукшина и ТарковскогоЕще будучи студентом он стал сниматься в кино. Первая роль – солдата-сапера Морозова в фильме Тарковского и Гордона "Сегодня увольнения не будет". Параллельно снимался у Шукшина в его дипломной работе "Из Лебяжьего сообщают". Представляете, поступивший во ВГИК от отчаяния мальчишка снимается сразу у двух таких режиссеров, пусть и начинающих!Второй шукшинский фильм с Куравлевым был уже "Живет такой парень". В прокате эту ленту посмотрели 27 миллионов человек, а на Венецианском кинофестивале картина завоевала премию "Лев Святого Марка" как лучший фильм для детей.Шукшин впоследствии приглашал Куравлева во все свои фильмы, но тот не соглашался, потому что не хотел быть привязанным к одному амплуа. Хотя и был всю жизнь благодарен Василию Шукшину за то, что тот многому научил его и открыл для него путь в большое кино. Он даже сына своего назвал в честь режиссера.В роли воров и фашистовРоли простаков Куравлеву хотелось оставить и показать, что умеет нечто другое. Именно отсюда согласие сниматься в "Робинзоне Крузо" и "Вие".По словам самого актера, съемки по Гоголю были непростыми, и чуть не закончились ЧП. Когда снимали сцену полета панночки в гробу под куполом храма, страховка не сработала и Наталья Варлей, играющая эту демоническую роль, упала с высоты 10 метров – прямо на руки Хоме Бруту – Куравлеву.Одним из безусловных успехов молодого артиста стала роль жулика Шуры Балаганова в "Золотом теленке" Михаила Швейцера.Еще один вор – Жорж Милославский в "Иване Васильевиче" и третий – Копченый в "Место встречи изменить нельзя". Все три роли разные, но все их любит зритель.Роли откровенных негодяев у Куравлева нет. Даже туповатый Айзман в "17 мгновениях весны" Татьяны Лиозновой не вызывает ощущения, что перед нами законченный фашист. Может быть, виной тому невероятное обаяние артиста Куравлева. Хотя сама Лиознова потом признавалась, что видела его в том числе и в образе Гитлера.Антагонист АфониКуравлева любили и зрители, и режиссеры, потому, что актер выкладывался в каждой, даже эпизодической роли, на 100 процентов, каждый образ в его исполнении был завершенным. А еще он не спорил с режиссерами.При этом характер у Леонида, по словам коллег, был нелегким. Он не травил с коллегами байки за рюмкой после съемок, был собранным и немногословным интровертом и был антагонистом сантехника Афони, которого просто обожали зрители: не злоупотреблял, а в свободное время любил читать. Роль Афонии была Леониду Куравлеву ненавистна, панибратские выкрики в спину "Эй, Афоня, дай рубль" он воспринимал как хамство и оскорбление.Любовь длинною в жизньИнтеллигентный и замкнутый, послушный режиссерам Куравлев характер имел твердый и принципиальный, никогда не гнался за славой и не любил себя на экране.Начинавший с обычных шоферов и солдат, под конец Куравлев сыграл и царей, и генералов, и дипломатов, и даже президента Горбачева. И почти всегда отказывался от интервью.В марте 2014 года Леонид Куравлев стал одним из деятелей культуры, которые подписали обращение президенту в поддержку возвращения Крыма в Россию, за что его внесли в украинскую базу "Миротворец". Он называл существование России спасением мира, высказал мнение, что страны Запада стремятся уничтожить нашу страну, черпал силы в христианстве, был отличным семьянином.С супругой Ниной Леонид Куравлев прожил душа в душу 52 года без единого, зачастую свойственного киношникам, даже намека на адюльтер или развод. С 13-летней Ниночкой 16-летний школьник Леня Куравлев познакомился на московском катке. Нина Васильевна потом много лет работала учителем английского языка, стала завучем. У Куравлевых было двое детей – дочка Екатерина и сын Василий.Супруга Народного артиста Куравлева скончалась в 2012 году. На ее памятнике рядом с датами жизни и смерти при жизни было выбито имя артиста: он точно знал, где и рядом с кем хочет быть похороненным.После смерти жены Куравлев еще больше замкнулся, практически не появлялся на публике. Скончался 30 января 2022 года на 86-м году жизни после обширной пневмонии.Героям Куравлева стоят памятники: Афоне – в Ярославле, Шуре Балаганову в Бобруйске и Остапу Бендеру и тому же Балаганову в Бердянске. Самому Куравлеву памятника пока нет, зато в Ярославле, где снимали "Афоню", существует своеобразный "Народный переулок Куравлева", где есть не только доска памяти артиста, но и ряд граффити с кадрами из его фильмов. Жители Ярославля также предложили увековечить имя Куравлева, переименовав в его честь Революционный проезд, но идея эта пока не нашла воплощения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гений "райского места": ко дню рождения Михаила ПуговкинаАрмянин с печальными глазами: смешной и грустный Фрунзик МкртчянЛюбимый разведчик: судьба и яркие роли Юрия Соломина – ко дню рождения артиста

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид куравлев, кино, искусство , ссср, андрей тарковский, звезды и судьбы, память, культура