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Южная Корея отзывает своего посла с Украины

Южная Корея отзывает своего посла с Украины - РИА Новости Крым, 08.10.2026

Южная Корея отзывает своего посла с Украины

Южная Корея отзывает своего посла на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД республики. РИА Новости Крым, 08.10.2026

2026-10-08T13:01

2026-10-08T13:01

2026-10-08T13:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Южная Корея отзывает своего посла на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД республики.Дипотношения между Сеулом и Киевом ухудшились после того, как глава украинского режима Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН в сентябре, раскрыл факт передачи Южной Корее двух пленных из Корейской Народно-Демократической Республики.Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен обвинил Киев в нарушении изначальных договоренности о неразглашении. По его словам, публикация этих сведений создает угрозу для безопасности семей пленных и стабильности на Корейском полуострове.Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен заявил, что Сеул получил извинения от Киева, но счел их недостаточными. Он также сообщил о вероятном принятии республикой ответных "решительных мер", включая отзыв посла.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная корея, украина, политика, новости, в мире