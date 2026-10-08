Рейтинг@Mail.ru
Южная Корея отзывает своего посла с Украины - РИА Новости Крым, 08.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261008/yuzhnaya-koreya-otzyvaet-svoego-posla-s-ukrainy-1160044984.html
Южная Корея отзывает своего посла с Украины
Южная Корея отзывает своего посла с Украины - РИА Новости Крым, 08.10.2026
Южная Корея отзывает своего посла с Украины
Южная Корея отзывает своего посла на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД республики. РИА Новости Крым, 08.10.2026
2026-10-08T13:01
2026-10-08T13:01
южная корея
украина
политика
новости
в мире
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/09/0d/1131372373_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_4901e2961eb8e2bee9721b1a96327724.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Южная Корея отзывает своего посла на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД республики.Дипотношения между Сеулом и Киевом ухудшились после того, как глава украинского режима Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН в сентябре, раскрыл факт передачи Южной Корее двух пленных из Корейской Народно-Демократической Республики.Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен обвинил Киев в нарушении изначальных договоренности о неразглашении. По его словам, публикация этих сведений создает угрозу для безопасности семей пленных и стабильности на Корейском полуострове.Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен заявил, что Сеул получил извинения от Киева, но счел их недостаточными. Он также сообщил о вероятном принятии республикой ответных "решительных мер", включая отзыв посла.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
южная корея
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/09/0d/1131372373_41:0:1178:853_1920x0_80_0_0_6371461e3f092fad24d4d6a20a50a49e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
южная корея, украина, политика, новости, в мире
Южная Корея отзывает своего посла с Украины

Южная Корея отзовет своего посла с Украины после скандала с Зеленским

13:01 08.10.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийФлаг Украины
Флаг Украины
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Южная Корея отзывает своего посла на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД республики.
"Правительство решило отозвать посла на Украине обратно в нашу страну", - говорится в сообщении.
Дипотношения между Сеулом и Киевом ухудшились после того, как глава украинского режима Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН в сентябре, раскрыл факт передачи Южной Корее двух пленных из Корейской Народно-Демократической Республики.
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен обвинил Киев в нарушении изначальных договоренности о неразглашении. По его словам, публикация этих сведений создает угрозу для безопасности семей пленных и стабильности на Корейском полуострове.
Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен заявил, что Сеул получил извинения от Киева, но счел их недостаточными. Он также сообщил о вероятном принятии республикой ответных "решительных мер", включая отзыв посла.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Южная КореяУкраинаПолитикаНовостиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:45Как продвигается ремонт парка "Ясная поляна" в Гаспре
13:32Крымскому колледжу присвоили имя Алексея Абрикосова
13:25Сколько украинцев выступают за переговоры и уступки территорий – опрос
13:15Очередь на Крымский мост растет – сколько ждать проезда
13:01Южная Корея отзывает своего посла с Украины
12:51ВСУ в кольце окружения – Киев продолжает нести катастрофические потери
12:36Фильмы для "Разговоров о важном" со школьниками создают с помощью ИИ
12:26БПЛА-перехватчики "Днепра" уничтожают вражескую технику на подлете
12:08Для Азовского и Черного морей построят специальные пассажирские суда
11:50В Харьковской области под контроль армии России перешел еще один населенный пункт
11:46В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВСУ
11:34Реконструкция очистных в Форосе – когда закончат работы
11:17Дело о покушении на Аксенова: фигуранты получили от 19 до 27 лет
11:08Германия передаст Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков
10:55Как будет проходить проверка системы оповещения в Севастополе
10:43Крымчане смогут установить дома солнечные батареи благодаря господдержке
10:28В Киеве введены аварийные отключения света и начались проблемы с водой
10:07Высокая пожарная опасность объявлена в трех районах Крыма
09:56Семиэтажный жилой дом обрушился в Стамбуле – под завалами люди
09:43Пожар в дата-центре "Яндекса": часть сервисов работает с перебоями
Лента новостейМолния