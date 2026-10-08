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Южная Корея отзывает своего посла с Украины
Южная Корея отзывает своего посла с Украины - РИА Новости Крым, 08.10.2026
Южная Корея отзывает своего посла с Украины
Южная Корея отзывает своего посла на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД республики. РИА Новости Крым, 08.10.2026
2026-10-08T13:01
2026-10-08T13:01
2026-10-08T13:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Южная Корея отзывает своего посла на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД республики.Дипотношения между Сеулом и Киевом ухудшились после того, как глава украинского режима Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН в сентябре, раскрыл факт передачи Южной Корее двух пленных из Корейской Народно-Демократической Республики.Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен обвинил Киев в нарушении изначальных договоренности о неразглашении. По его словам, публикация этих сведений создает угрозу для безопасности семей пленных и стабильности на Корейском полуострове.Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен заявил, что Сеул получил извинения от Киева, но счел их недостаточными. Он также сообщил о вероятном принятии республикой ответных "решительных мер", включая отзыв посла.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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южная корея, украина, политика, новости, в мире
Южная Корея отзывает своего посла с Украины
Южная Корея отзовет своего посла с Украины после скандала с Зеленским
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Южная Корея отзывает своего посла на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД республики.
"Правительство решило отозвать посла на Украине обратно в нашу страну", - говорится в сообщении.
Дипотношения между Сеулом и Киевом ухудшились после того, как глава украинского режима Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН в сентябре, раскрыл факт передачи Южной Корее двух пленных из Корейской Народно-Демократической Республики.
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен обвинил Киев в нарушении изначальных договоренности о неразглашении. По его словам, публикация этих сведений создает угрозу для безопасности семей пленных и стабильности на Корейском полуострове.
Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен заявил, что Сеул получил извинения от Киева, но счел их недостаточными. Он также сообщил о вероятном принятии республикой ответных "решительных мер", включая отзыв посла.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.