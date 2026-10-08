https://crimea.ria.ru/20261008/vysokaya-pozharnaya-opasnost-obyavlena-v-trekh-rayonakh-kryma-1160040479.html

Высокая пожарная опасность объявлена в трех районах Крыма

Высокая пожарная опасность объявлена в трех районах Крыма - РИА Новости Крым, 08.10.2026

Высокая пожарная опасность объявлена в трех районах Крыма

В Крыму в ближайшие три дня ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 08.10.2026

2026-10-08T10:07

2026-10-08T10:07

2026-10-08T10:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие три дня ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым в своем канале в МАКС.Кроме этого, с 24 июня действует особый противопожарный режим.В связи с высоким риском возникновения пожаров запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности. Жителям частных домов необходимо очистить придомовую территорию от горючего мусора. При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. Кроме того у каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда свободными, напомнили в МЧС.За нарушение требований пожарной безопасности грозят штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что в Севастополе в связи со снижением класса пожарной опасности запрет на посещение лесов снимается. При этом в регионе сохраняется возможность повторного введения ограничений в случае изменения погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:65 человек погибли на пожарах в Крыму с начала годаВ Севастополе отменяют особый противопожарный режимВ Крыму на площади 150 квадратов горел двухэтажный дом

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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