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Высокая пожарная опасность объявлена в трех районах Крыма
Высокая пожарная опасность объявлена в трех районах Крыма - РИА Новости Крым, 08.10.2026
Высокая пожарная опасность объявлена в трех районах Крыма
В Крыму в ближайшие три дня ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 08.10.2026
2026-10-08T10:07
2026-10-08T10:07
2026-10-08T10:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие три дня ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым в своем канале в МАКС.Кроме этого, с 24 июня действует особый противопожарный режим.В связи с высоким риском возникновения пожаров запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности. Жителям частных домов необходимо очистить придомовую территорию от горючего мусора. При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. Кроме того у каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда свободными, напомнили в МЧС.За нарушение требований пожарной безопасности грозят штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что в Севастополе в связи со снижением класса пожарной опасности запрет на посещение лесов снимается. При этом в регионе сохраняется возможность повторного введения ограничений в случае изменения погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:65 человек погибли на пожарах в Крыму с начала годаВ Севастополе отменяют особый противопожарный режимВ Крыму на площади 150 квадратов горел двухэтажный дом
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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пожароопасный сезон в крыму, мчс крыма, новости крыма, крым, погода в крыму
Высокая пожарная опасность объявлена в трех районах Крыма
В трех районах Крыма на ближайшие дни объявлена высокая пожарная опасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие три дня ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым в своем канале в МАКС.
"Высокая пожарная опасность ожидается в западных, центральных и южных районах Крыма 9-11 октября", – говорится в сообщении.
Кроме этого, с 24 июня действует особый противопожарный режим.
В связи с высоким риском возникновения пожаров запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности. Жителям частных домов необходимо очистить придомовую территорию от горючего мусора.
При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.
Кроме того у каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда свободными, напомнили в МЧС.
За нарушение требований пожарной безопасности грозят штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Севастополе в связи со снижением класса пожарной опасности запрет на посещение лесов снимается
. При этом в регионе сохраняется возможность повторного введения ограничений в случае изменения погодных условий.
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