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ВСУ вновь атаковали объекты электроснабжения в Крыму
ВСУ вновь атаковали объекты электроснабжения в Крыму - РИА Новости Крым, 08.10.2026
ВСУ вновь атаковали объекты электроснабжения в Крыму
Объекты электроснабжения Крыма вновь подверглись беспилотной атаке ВСУ. Обесточен ряд населенных пунктов западной и центральной части полуострова. Об этом... РИА Новости Крым, 08.10.2026
2026-10-08T08:31
2026-10-08T08:31
2026-10-08T08:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Объекты электроснабжения Крыма вновь подверглись беспилотной атаке ВСУ. Обесточен ряд населенных пунктов западной и центральной части полуострова. Об этом сообщили в "Крымэнерго"."В Крыму действуют ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах: для проведения ремонтных работ или снятия перегрузки сети", - говорится в сообщении.На предприятии добавили, что в настоящее время сроки восстановления подачи электроэнергии зависят от стабильности обстановки и возможности безопасного проведения работ. По информации "Крымэнерго", аварийно-восстановительные работы работы ведутся круглосуточно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ВСУ вновь атаковали объекты электроснабжения в Крыму
ВСУ вновь атаковали объекты электроснабжения в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Объекты электроснабжения Крыма вновь подверглись беспилотной атаке ВСУ. Обесточен ряд населенных пунктов западной и центральной части полуострова. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
"В Крыму действуют ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах: для проведения ремонтных работ или снятия перегрузки сети", - говорится в сообщении.
На предприятии добавили, что в настоящее время сроки восстановления подачи электроэнергии зависят от стабильности обстановки и возможности безопасного проведения работ.
"Из-за технологических нарушений на объекте Таврического предприятия МЭС сложная обстановка с электроснабжением сохраняется в Бахчисарайском районе. В части населенных пунктов подача электроэнергии ограничена. Применяются резервные схемы электроснабжения", - добавили энергетики.
По информации "Крымэнерго", аварийно-восстановительные работы работы ведутся круглосуточно.
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