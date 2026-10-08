https://crimea.ria.ru/20261008/vsu-vnov-atakovali-obekty-elektrosnabzheniya-v-krymu-1160038881.html

ВСУ вновь атаковали объекты электроснабжения в Крыму

ВСУ вновь атаковали объекты электроснабжения в Крыму - РИА Новости Крым, 08.10.2026

ВСУ вновь атаковали объекты электроснабжения в Крыму

Объекты электроснабжения Крыма вновь подверглись беспилотной атаке ВСУ. Обесточен ряд населенных пунктов западной и центральной части полуострова. Об этом... РИА Новости Крым, 08.10.2026

2026-10-08T08:31

2026-10-08T08:31

2026-10-08T08:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Объекты электроснабжения Крыма вновь подверглись беспилотной атаке ВСУ. Обесточен ряд населенных пунктов западной и центральной части полуострова. Об этом сообщили в "Крымэнерго"."В Крыму действуют ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах: для проведения ремонтных работ или снятия перегрузки сети", - говорится в сообщении.На предприятии добавили, что в настоящее время сроки восстановления подачи электроэнергии зависят от стабильности обстановки и возможности безопасного проведения работ. По информации "Крымэнерго", аварийно-восстановительные работы работы ведутся круглосуточно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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