https://crimea.ria.ru/20261008/vsu-v-koltse-okruzheniya--kiev-prodolzhaet-nesti-katastroficheskie-poteri-1160044680.html

ВСУ в кольце окружения – Киев продолжает нести катастрофические потери

ВСУ в кольце окружения – Киев продолжает нести катастрофические потери - РИА Новости Крым, 08.10.2026

ВСУ в кольце окружения – Киев продолжает нести катастрофические потери

ВСУ потеряли за сутки в зоне спецоперации еще 1510 боевиков, а также технику и вооружения, в том числе западного производства, в Харьковской области армия... РИА Новости Крым, 08.10.2026

2026-10-08T12:51

2026-10-08T12:51

2026-10-08T12:51

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли за сутки в зоне спецоперации еще 1510 боевиков, а также технику и вооружения, в том числе западного производства, в Харьковской области армия России продолжает сжимать врага в кольцо. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны России в четверг.Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Лукашово, Резниково, Лобановки и Нефедовки. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял до 280 боевиков, 19 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, ликвидировали до 210 украинских неонацистов, британскую боевую бронированную машину Snatch, американскую пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 12 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Бойцы "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял более 160 военных, три боевые бронированные машины, 34 автомобиля и станцию контрбатарейной борьбы.Всего в зоне ответственности группы войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили до 535 солдат, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, орудие полевой артиллерии и радиолокационная станция.Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 295человек, боевую бронированную машину, девять автомобилей и две артиллерийские установки.Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожены более 30 боевиков ВСУ, 20 автомобилей, американская гаубица М777 и две станции радиоэлектронной борьбы.Также российские военные поразили цеха производства беспилотников и места их хранения, склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 1062 беспилотника.Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер военно-морских сил Украины.Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 256 490 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 159 танков и других боевых бронированных машин, 1 785 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 659 орудий полевой артиллерии и минометов, 73 965 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:БПЛА-перехватчики "Днепра" уничтожают вражескую технику на подлетеВ Харьковской области под контроль армии России перешел еще один населенный пунктПочти 400 дронов сбиты над регионами России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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