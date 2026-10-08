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В Киеве введены аварийные отключения света и начались проблемы с водой - РИА Новости Крым, 08.10.2026
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В Киеве введены аварийные отключения света и начались проблемы с водой
В Киеве введены аварийные отключения света и начались проблемы с водой - РИА Новости Крым, 08.10.2026
В Киеве введены аварийные отключения света и начались проблемы с водой
В Киеве продолжаются перебои со светом и водой. Об этом сообщают ресурсоснабжающие организации. РИА Новости Крым, 08.10.2026
2026-10-08T10:28
2026-10-08T10:28
киев
удары по украине
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новости
отключение электроэнергии
отключение воды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. В Киеве продолжаются перебои со светом и водой. Об этом сообщают ресурсоснабжающие организации.В Киевводоканал,е в свою очередь, предупредили о снижении давления в водопроводной сети на правобережной части города."В связи с понижением напряжения в электросети есть проблемы с электроснабжением отдельных водопроводных объектов столицы. Поэтому наблюдается снижение давления в водопроводной сети правобережной части Киева, в частности в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах", - говорится в сообщении.Там уточнили, что в некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения. Накануне вечером после серии взрывов в украинской столице и области начались проблемы с электричеством и водоснабжением.4 октября Министерство обороны России заявило, что ВС РФ усилят удары по объектам на Украине после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что ВСУ ужесточат удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.3 октября МИД России в очередной раз предостерег иностранных граждан и дипломатов от пребывания на Украине и поездок на ее территорию, в том числе в Киев. В ведомстве подчеркнули, что российские военные продолжают системно наносить последовательные удары по объектам военного назначения на территории Украины в ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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киев, удары по украине, украина, новости, отключение электроэнергии, отключение воды
В Киеве введены аварийные отключения света и начались проблемы с водой

В Киеве ввели аварийные отключения света и начались проблемы с водой

10:28 08.10.2026
 
© РИА Новости . StringerМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости . Stringer
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. В Киеве продолжаются перебои со светом и водой. Об этом сообщают ресурсоснабжающие организации.

"Киев: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения электроэнергии. Графики подачи света не действуют", - говорится в сообщении энергоснабжающей компании ДТЭК.

В Киевводоканал,е в свою очередь, предупредили о снижении давления в водопроводной сети на правобережной части города.
"В связи с понижением напряжения в электросети есть проблемы с электроснабжением отдельных водопроводных объектов столицы. Поэтому наблюдается снижение давления в водопроводной сети правобережной части Киева, в частности в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах", - говорится в сообщении.
Там уточнили, что в некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения.
Накануне вечером после серии взрывов в украинской столице и области начались проблемы с электричеством и водоснабжением.
4 октября Министерство обороны России заявило, что ВС РФ усилят удары по объектам на Украине после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что ВСУ ужесточат удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.
3 октября МИД России в очередной раз предостерег иностранных граждан и дипломатов от пребывания на Украине и поездок на ее территорию, в том числе в Киев. В ведомстве подчеркнули, что российские военные продолжают системно наносить последовательные удары по объектам военного назначения на территории Украины в ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру РФ.
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КиевУдары по УкраинеУкраинаНовостиОтключение электроэнергииОтключение воды
 
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