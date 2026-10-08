https://crimea.ria.ru/20261008/v-kieve-vvedeny-avariynye-otklyucheniya-sveta-i-nachalis-problemy-s-vodoy-1160040723.html

В Киеве введены аварийные отключения света и начались проблемы с водой

В Киеве введены аварийные отключения света и начались проблемы с водой - РИА Новости Крым, 08.10.2026

В Киеве введены аварийные отключения света и начались проблемы с водой

В Киеве продолжаются перебои со светом и водой. Об этом сообщают ресурсоснабжающие организации. РИА Новости Крым, 08.10.2026

2026-10-08T10:28

2026-10-08T10:28

2026-10-08T10:28

киев

удары по украине

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отключение электроэнергии

отключение воды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. В Киеве продолжаются перебои со светом и водой. Об этом сообщают ресурсоснабжающие организации.В Киевводоканал,е в свою очередь, предупредили о снижении давления в водопроводной сети на правобережной части города."В связи с понижением напряжения в электросети есть проблемы с электроснабжением отдельных водопроводных объектов столицы. Поэтому наблюдается снижение давления в водопроводной сети правобережной части Киева, в частности в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах", - говорится в сообщении.Там уточнили, что в некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения. Накануне вечером после серии взрывов в украинской столице и области начались проблемы с электричеством и водоснабжением.4 октября Министерство обороны России заявило, что ВС РФ усилят удары по объектам на Украине после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что ВСУ ужесточат удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.3 октября МИД России в очередной раз предостерег иностранных граждан и дипломатов от пребывания на Украине и поездок на ее территорию, в том числе в Киев. В ведомстве подчеркнули, что российские военные продолжают системно наносить последовательные удары по объектам военного назначения на территории Украины в ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, удары по украине, украина, новости, отключение электроэнергии, отключение воды