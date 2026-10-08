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В Харьковской области под контроль армии России перешел еще один населенный пункт

В Харьковской области под контроль армии России перешел еще один населенный пункт - РИА Новости Крым, 08.10.2026

В Харьковской области под контроль армии России перешел еще один населенный пункт

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Аннополье в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.10.2026

2026-10-08T11:50

2026-10-08T11:50

2026-10-08T11:55

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Аннополье в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, продолжаются бои за установление контроля над населенными пунктами Приколотное и Котовка Харьковской области.Ранее в ведомстве сообщали, что подразделения группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские опорные пункты и техника поражены в Запорожской области Армия России разбомбила важный для логистики ВСУ мост в ЗапорожьеМассированный удар по Украине: поражены заводы ВПК и порты

харьковская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, министерство обороны рф, харьковская область