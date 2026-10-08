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В Харьковской области под контроль армии России перешел еще один населенный пункт - РИА Новости Крым, 08.10.2026
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В Харьковской области под контроль армии России перешел еще один населенный пункт
В Харьковской области под контроль армии России перешел еще один населенный пункт - РИА Новости Крым, 08.10.2026
В Харьковской области под контроль армии России перешел еще один населенный пункт
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Аннополье в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.10.2026
2026-10-08T11:50
2026-10-08T11:55
новости сво
вооруженные силы россии
армия и флот
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Аннополье в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, продолжаются бои за установление контроля над населенными пунктами Приколотное и Котовка Харьковской области.Ранее в ведомстве сообщали, что подразделения группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские опорные пункты и техника поражены в Запорожской области Армия России разбомбила важный для логистики ВСУ мост в ЗапорожьеМассированный удар по Украине: поражены заводы ВПК и порты
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РИА Новости Крым
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новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, министерство обороны рф, харьковская область
В Харьковской области под контроль армии России перешел еще один населенный пункт

В Харьковской области под контроль армии России перешел населенный пункт Аннополье

11:50 08.10.2026 (обновлено: 11:55 08.10.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа мобильной огневой группы
Боевая работа мобильной огневой группы - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Аннополье в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В ходе расширения внешней зоны контроля в результате активного наступления подразделений группировки взят под контроль населенный пункт Аннополье Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, продолжаются бои за установление контроля над населенными пунктами Приколотное и Котовка Харьковской области.
Ранее в ведомстве сообщали, что подразделения группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля.
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