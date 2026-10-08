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В Черном море обнаружен чужеродный вид краба

В Черном море обнаружен чужеродный вид краба - РИА Новости Крым, 08.10.2026

В Черном море обнаружен чужеродный вид краба

Один из видов грязевого краба – Eurypanopeus depressus освоил весь Таманский залив и перебирается дальше, в юго-восточную часть Азовского моря. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 08.10.2026

2026-10-08T08:05

2026-10-08T08:05

2026-10-08T08:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Один из видов грязевого краба – Eurypanopeus depressus освоил весь Таманский залив и перебирается дальше, в юго-восточную часть Азовского моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт океанологии РАН.По информации ученых, очередной вселенец был обнаружен во время недавней экспедиции "Черное море-2026"."В ходе сентябрьского этапа экспедиции "Черное море-2026" Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН участниками совместного с ФИЦ ИнБЮМ (Институт биологии южных морей – ред.) бентосного отряда были зарегистрированы новые места обитания недавнего вселенца – грязевого краба Eurypanopeus depressus в Таманском заливе и Азовском море", – рассказали в институте.Ученые отмечают, что в Таманском заливе в 2024 году обнаруживали единственный экземпляр этого вида в прилегающем к проливу районе, и теперь можно утверждать, что краб-вселенец освоил весь залив, включая его внутренние части, и уже заходит и в юго-восточную часть Азова, вплоть до мыса Каменный, где был зафиксирован при солености 14 PSU.Найденные половозрелые особи с икрой могут косвенно указывать на акклиматизацию вида в регионе и возможное образование самовоспроизводящейся популяции, полагают специалисты.По словам специалистов, найденные половозрелые особи с икрой могут служить косвенным указанием на акклиматизацию вида в регионе и возможное образование самовоспроизводящейся популяции."Не исключена конкуренция как с местными видами крабов, так и с другим вселенцем - крабом Харриса, широко распространенным в Таманском заливе и Азовском море", – предположили в институте.Раньше вид краба Eurypanopeus depressus замечали в Севастополе, на крымском побережье Азовского моря и Керченского пролива, а также на западе Черного моря, отметили ученые.Ранее старший научный сотрудник отдела ихтиологии Института биологии южных морей им. Ковалевского РАН Евгения Карпова рассказывала, что в Крыму, во время проверки состояния русел рек Коккозка и Бельбек после их расчистки ученые обнаружили новое место обитания краснокнижных пресноводных крабов-вселенцев Potamon ibericum (лат.).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чужеродные вселенцы: что угрожает аборигенным видам Черного и Азовского морей Нашествие саранчи на юге России: обнаружены ли вредители в Крыму Змеи появились на берегах Черного и Азовского морей – в чем причина

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