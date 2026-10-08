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В Черном море обнаружен чужеродный вид краба - РИА Новости Крым, 08.10.2026
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В Черном море обнаружен чужеродный вид краба
В Черном море обнаружен чужеродный вид краба - РИА Новости Крым, 08.10.2026
В Черном море обнаружен чужеродный вид краба
Один из видов грязевого краба – Eurypanopeus depressus освоил весь Таманский залив и перебирается дальше, в юго-восточную часть Азовского моря. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 08.10.2026
2026-10-08T08:05
2026-10-08T08:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Один из видов грязевого краба – Eurypanopeus depressus освоил весь Таманский залив и перебирается дальше, в юго-восточную часть Азовского моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт океанологии РАН.По информации ученых, очередной вселенец был обнаружен во время недавней экспедиции "Черное море-2026"."В ходе сентябрьского этапа экспедиции "Черное море-2026" Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН участниками совместного с ФИЦ ИнБЮМ (Институт биологии южных морей – ред.) бентосного отряда были зарегистрированы новые места обитания недавнего вселенца – грязевого краба Eurypanopeus depressus в Таманском заливе и Азовском море", – рассказали в институте.Ученые отмечают, что в Таманском заливе в 2024 году обнаруживали единственный экземпляр этого вида в прилегающем к проливу районе, и теперь можно утверждать, что краб-вселенец освоил весь залив, включая его внутренние части, и уже заходит и в юго-восточную часть Азова, вплоть до мыса Каменный, где был зафиксирован при солености 14 PSU.Найденные половозрелые особи с икрой могут косвенно указывать на акклиматизацию вида в регионе и возможное образование самовоспроизводящейся популяции, полагают специалисты.По словам специалистов, найденные половозрелые особи с икрой могут служить косвенным указанием на акклиматизацию вида в регионе и возможное образование самовоспроизводящейся популяции."Не исключена конкуренция как с местными видами крабов, так и с другим вселенцем - крабом Харриса, широко распространенным в Таманском заливе и Азовском море", – предположили в институте.Раньше вид краба Eurypanopeus depressus замечали в Севастополе, на крымском побережье Азовского моря и Керченского пролива, а также на западе Черного моря, отметили ученые.Ранее старший научный сотрудник отдела ихтиологии Института биологии южных морей им. Ковалевского РАН Евгения Карпова рассказывала, что в Крыму, во время проверки состояния русел рек Коккозка и Бельбек после их расчистки ученые обнаружили новое место обитания краснокнижных пресноводных крабов-вселенцев Potamon ibericum (лат.).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чужеродные вселенцы: что угрожает аборигенным видам Черного и Азовского морей Нашествие саранчи на юге России: обнаружены ли вредители в Крыму Змеи появились на берегах Черного и Азовского морей – в чем причина
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черное море, природа, крым, новости крыма, экология, новости, ран, азовское море
В Черном море обнаружен чужеродный вид краба

В Черном море обнаружен чужеродный вид грязевого краба Eurypanopeus depressus – ученые

08:05 08.10.2026
 
© РИА Новости . Фред Гринберг / Перейти в фотобанкЛов крабов. Архивное фото
Лов крабов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости . Фред Гринберг
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Один из видов грязевого краба – Eurypanopeus depressus освоил весь Таманский залив и перебирается дальше, в юго-восточную часть Азовского моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт океанологии РАН.
По информации ученых, очередной вселенец был обнаружен во время недавней экспедиции "Черное море-2026".
"В ходе сентябрьского этапа экспедиции "Черное море-2026" Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН участниками совместного с ФИЦ ИнБЮМ (Институт биологии южных морей – ред.) бентосного отряда были зарегистрированы новые места обитания недавнего вселенца – грязевого краба Eurypanopeus depressus в Таманском заливе и Азовском море", – рассказали в институте.
Ученые отмечают, что в Таманском заливе в 2024 году обнаруживали единственный экземпляр этого вида в прилегающем к проливу районе, и теперь можно утверждать, что краб-вселенец освоил весь залив, включая его внутренние части, и уже заходит и в юго-восточную часть Азова, вплоть до мыса Каменный, где был зафиксирован при солености 14 PSU.
Найденные половозрелые особи с икрой могут косвенно указывать на акклиматизацию вида в регионе и возможное образование самовоспроизводящейся популяции, полагают специалисты.
По словам специалистов, найденные половозрелые особи с икрой могут служить косвенным указанием на акклиматизацию вида в регионе и возможное образование самовоспроизводящейся популяции.
"Не исключена конкуренция как с местными видами крабов, так и с другим вселенцем - крабом Харриса, широко распространенным в Таманском заливе и Азовском море", – предположили в институте.
Раньше вид краба Eurypanopeus depressus замечали в Севастополе, на крымском побережье Азовского моря и Керченского пролива, а также на западе Черного моря, отметили ученые.
Ранее старший научный сотрудник отдела ихтиологии Института биологии южных морей им. Ковалевского РАН Евгения Карпова рассказывала, что в Крыму, во время проверки состояния русел рек Коккозка и Бельбек после их расчистки ученые обнаружили новое место обитания краснокнижных пресноводных крабов-вселенцев Potamon ibericum (лат.).
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