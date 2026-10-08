https://crimea.ria.ru/20261008/ukrainskie-opornye-punkty-i-tekhnika-porazheny-v-zaporozhskoy-oblasti-1160015417.html

Украинские опорные пункты и техника поражены в Запорожской области

Украинские опорные пункты и техника поражены в Запорожской области - РИА Новости Крым, 08.10.2026

Украинские опорные пункты и техника поражены в Запорожской области

Расчеты ударных беспилотников полка радиационной, химической и биологической защиты 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" поразили... РИА Новости Крым, 08.10.2026

2026-10-08T07:47

2026-10-08T07:47

2026-10-08T07:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Расчеты ударных беспилотников полка радиационной, химической и биологической защиты 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" поразили объекты ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.В министерстве отметили, что несмотря на маскировку и оснащение объектов ВСУ комплексами радиоэлектронной борьбы, применение FPV-дронов на оптоволоконном управлении позволило нанести точные попадания, полностью исключив воздействие помех. В результате удара объекты противника были поражены.Воздушная разведка расчетами БПЛА обеспечивает своевременное обнаружение и поражение любых военных объектов ВСУ, подчеркнули в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что подразделения ПВО Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск обеспечивают безопасность воздушного пространства над Запорожской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Портовая инфраструктура и морские суда поражены в Одесской областиУдары по Украине сегодня: разбиты фуры с оружием и танкер с топливом для ВСУУдары ВС РФ по мостам усиливают раскол в украинской элите – мнение

запорожская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, запорожская область, видео, видео