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Украинские опорные пункты и техника поражены в Запорожской области - РИА Новости Крым, 08.10.2026
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Украинские опорные пункты и техника поражены в Запорожской области
Украинские опорные пункты и техника поражены в Запорожской области - РИА Новости Крым, 08.10.2026
Украинские опорные пункты и техника поражены в Запорожской области
Расчеты ударных беспилотников полка радиационной, химической и биологической защиты 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" поразили... РИА Новости Крым, 08.10.2026
2026-10-08T07:47
2026-10-08T07:47
министерство обороны рф
новости сво
группировка войск "днепр"
вооруженные силы россии
запорожская область
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Расчеты ударных беспилотников полка радиационной, химической и биологической защиты 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" поразили объекты ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.В министерстве отметили, что несмотря на маскировку и оснащение объектов ВСУ комплексами радиоэлектронной борьбы, применение FPV-дронов на оптоволоконном управлении позволило нанести точные попадания, полностью исключив воздействие помех. В результате удара объекты противника были поражены.Воздушная разведка расчетами БПЛА обеспечивает своевременное обнаружение и поражение любых военных объектов ВСУ, подчеркнули в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что подразделения ПВО Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск обеспечивают безопасность воздушного пространства над Запорожской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Портовая инфраструктура и морские суда поражены в Одесской областиУдары по Украине сегодня: разбиты фуры с оружием и танкер с топливом для ВСУУдары ВС РФ по мостам усиливают раскол в украинской элите – мнение
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министерство обороны рф, новости сво, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, запорожская область, видео, видео
Украинские опорные пункты и техника поражены в Запорожской области

Российские операторы дронов поразили опорные пункты и технику противника под Запорожьем

07:47 08.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Расчеты ударных беспилотников полка радиационной, химической и биологической защиты 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" поразили объекты ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"В ходе очередного этапа боевой работы операторы ударных беспилотных летательных аппаратов выявили и поразили опорные пункты, военную технику и живую силу противника", – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что несмотря на маскировку и оснащение объектов ВСУ комплексами радиоэлектронной борьбы, применение FPV-дронов на оптоволоконном управлении позволило нанести точные попадания, полностью исключив воздействие помех. В результате удара объекты противника были поражены.
Воздушная разведка расчетами БПЛА обеспечивает своевременное обнаружение и поражение любых военных объектов ВСУ, подчеркнули в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что подразделения ПВО Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск обеспечивают безопасность воздушного пространства над Запорожской областью.
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