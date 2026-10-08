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Страны бывшего СССР и сегодня способен объединить русский язык – мнение - РИА Новости Крым, 08.10.2026
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Страны бывшего СССР и сегодня способен объединить русский язык – мнение
Страны бывшего СССР и сегодня способен объединить русский язык – мнение - РИА Новости Крым, 08.10.2026
Страны бывшего СССР и сегодня способен объединить русский язык – мнение
Территория не только стран СНГ, а всего бывшего Советского Союза является для России жизненно важным пространством, поэтому усилия по улучшению отношений с... РИА Новости Крым, 08.10.2026
2026-10-08T06:08
2026-10-08T06:08
мнения
павел шипилин
снг
россия
политика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Территория не только стран СНГ, а всего бывшего Советского Союза является для России жизненно важным пространством, поэтому усилия по улучшению отношений с соседями трудно переоценить. И к этому должно подключиться все гражданское общество России, используя объединяющие нас факторы, и прежде всего язык и культуру. Такое мнение, оценивая предстоящий саммит стран СНГ, в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.6 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин 8-9 октября посетит Туркмению для участия во встрече глав стран СНГ.По словам Шипилина, важность лагеря стран СНГ для обеспечения безопасности нашей страны в разных ее аспектах трудно переценить, а соответственно, и подобные встречи.По его мнению, огромную роль для успешной реализации этой миссии играет мягкая сила, то есть реализация разного рода международных проектов с упором на общий – русский – язык и культуру."Я не имею ввиду исключительно, допустим, учебу в наших вузах (студентов, граждан стран бывшего СССР – ред.). Это и какие-то соревнования, и фестивали. Я, например, знаю, что во многих странах поют песни на русском языке, они учат его там, в Киргизии например. Почему бы не проводить кинофестивали – та же Грузия у нас всегда (в советские годы – ред.) славилась выдающимися совершенно кинематографистами", – поделился мнением Шипилин.Великий и могучий: как русский язык "живет" в бывшем СССРПри этом шансов работать эффективно с республиками бывшего СССР, в том числе с Прибалтикой, страны которой сегодня выступают чем-то вроде тарана в конфликте Европы против РФ, у России гораздо больше, чем у Запада, считает он."У нас явно больше шансов работать со странами бывшего Советского Союза вплоть до Прибалтики, представьте себе, то есть по всему этому спектру", – полагает Шипилин.Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза Эксперт напомнил, что среди бывших республик СССР есть такие, с которыми Россию связывают важные взаимовыгодные деловые отношения, например Казахстан. А есть те, с которыми Россия пытается выстраивать партнерство в экономическом и геополитическом плане на чистом альтруизме, как в частности Армения. При этом выделить какую-то из постсоветских стран, которая была бы более или менее важна для нас, невозможно, подчеркнул политолог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еревану следует определиться: о чем Путин и Пашинян говорили в Бишкеке Переговоры Путина и Лукашенко: о чем говорили президенты Назад в СССР: отмена акта 1954 года по Крыму может возродить советское государство
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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мнения, павел шипилин, снг, россия, политика, общество
Страны бывшего СССР и сегодня способен объединить русский язык – мнение

Страны бывшего СССР и сегодня способен объединить русский язык – политолог Шипилин

06:08 08.10.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Дудо / Перейти в фотобанкФлаги стран СНГ
Флаги стран СНГ - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости . Дмитрий Дудо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Территория не только стран СНГ, а всего бывшего Советского Союза является для России жизненно важным пространством, поэтому усилия по улучшению отношений с соседями трудно переоценить. И к этому должно подключиться все гражданское общество России, используя объединяющие нас факторы, и прежде всего язык и культуру. Такое мнение, оценивая предстоящий саммит стран СНГ, в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.
6 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин 8-9 октября посетит Туркмению для участия во встрече глав стран СНГ.
По словам Шипилина, важность лагеря стран СНГ для обеспечения безопасности нашей страны в разных ее аспектах трудно переценить, а соответственно, и подобные встречи.
"Безусловно даже не СНГ, а я бы сказал, что территория вообще всего бывшего Советского Союза – для нас это жизненно важное пространство. Поэтому здесь, конечно, усилия должны быть учетверены... для того, чтобы у нас с соседями отношения были самыми радужными... И усилий только президента Путина здесь явно недостаточно – гражданское общество должно к этому подключаться, то есть устраивать связи горизонтальные", – сказал Шипилин.
По его мнению, огромную роль для успешной реализации этой миссии играет мягкая сила, то есть реализация разного рода международных проектов с упором на общий – русский – язык и культуру.
"Я не имею ввиду исключительно, допустим, учебу в наших вузах (студентов, граждан стран бывшего СССР – ред.). Это и какие-то соревнования, и фестивали. Я, например, знаю, что во многих странах поют песни на русском языке, они учат его там, в Киргизии например. Почему бы не проводить кинофестивали – та же Грузия у нас всегда (в советские годы – ред.) славилась выдающимися совершенно кинематографистами", – поделился мнением Шипилин.
Великий и могучий: как русский язык "живет" в бывшем СССР
При этом шансов работать эффективно с республиками бывшего СССР, в том числе с Прибалтикой, страны которой сегодня выступают чем-то вроде тарана в конфликте Европы против РФ, у России гораздо больше, чем у Запада, считает он.
"У нас явно больше шансов работать со странами бывшего Советского Союза вплоть до Прибалтики, представьте себе, то есть по всему этому спектру", – полагает Шипилин.
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Эксперт напомнил, что среди бывших республик СССР есть такие, с которыми Россию связывают важные взаимовыгодные деловые отношения, например Казахстан. А есть те, с которыми Россия пытается выстраивать партнерство в экономическом и геополитическом плане на чистом альтруизме, как в частности Армения. При этом выделить какую-то из постсоветских стран, которая была бы более или менее важна для нас, невозможно, подчеркнул политолог.
"Каждая из них с разными проблемами и с разной степенью вовлеченности во все процессы. Но тем не менее это все наши соседи, и со всеми этими соседями нам предстоит жить очень долго", – резюмировал Шипилин.
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Заголовок открываемого материала
06:08Страны бывшего СССР и сегодня способен объединить русский язык – мнение
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