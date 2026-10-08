https://crimea.ria.ru/20261008/skolko-ukraintsev-vystupayut-za-peregovory-i-ustupki-territoriy--opros-1160045503.html

Сколько украинцев выступают за переговоры и уступки территорий – опрос

Сколько украинцев выступают за переговоры и уступки территорий – опрос - РИА Новости Крым, 08.10.2026

Сколько украинцев выступают за переговоры и уступки территорий – опрос

Больше половины украинцев выступают за завершение конфликта путем переговоров и территориальные уступки как шаг к долгосрочному миру. Об этом свидетельствуют... РИА Новости Крым, 08.10.2026

2026-10-08T13:25

2026-10-08T13:25

2026-10-08T13:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Больше половины украинцев выступают за завершение конфликта путем переговоров и территориальные уступки как шаг к долгосрочному миру. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской социологической группой "Рейтинг".Исследование проводилось в начале октября, была опрошена тысяча человек.Согласно результатам, 57% опрошенных высказались за прекращение конфликта и поиск компромисса на переговорах. Четверть респондентов (24%) выступили за продолжение боевых действий. Из них 13% - за войну до выхода на границы 2022 года, 21% - до выхода на границы 2014 года.При этом на вопрос о том, какой путь является реальным для завершения конфликта, 83% респондентов назвали поиск компромисса на переговорах – прямых с Россией (26%) или многосторонних с привлечением других стран (57%). За отказ от переговоров и за продолжение конфликта до "возвращения" всех территорий выступает только 9%.Треть опрошенных (35%) выступает против территориальных уступок как шага к достижению долгосрочного мира. Противоположной точки зрения придерживаются 56% граждан. При этом, по из мнению, Украина следует пойти на территориальные уступки, но при условии гарантий безопасности от США и Европы.В рейтинге доверия действующим украинским политикам, согласно данному опросу, лидирует экс-главком ВСУ, посол Киева в Лондоне Валерий Залужный (64%). Второе место делят глава киевского режима Владимир Зеленский и глава его офиса Кирилл Буданов* (53%), на третьем месте – экс-министр обороны Михаил Федоров (38%).Москва неоднократно подчеркивала, что готова к переговорам по урегулированию конфликта, но только на условиях, учитывающих ее национальные интересы и новые территориальные реалии. При этом урегулирование должно быть комплексным и долгосрочным.Глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН в сентябре заявил, что Россия готова к переговорам для достижения устойчивого справедливого мира, однако наученная горьким опытом, она не будет на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции*внесен в России в перечень террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы готовы к переговорам": Мерц обратился к Путину из Киева "Я благодарен Путину": что заявил Токаев в Германии по вопросу Украины Украине придется заплатить: Песков об ответе на удары по России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, статистика, политика, герои сво, новости, россия