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Семиэтажный жилой дом обрушился в Стамбуле – под завалами люди - РИА Новости Крым, 08.10.2026
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Семиэтажный жилой дом обрушился в Стамбуле – под завалами люди
Семиэтажный жилой дом обрушился в Стамбуле – под завалами люди - РИА Новости Крым, 08.10.2026
Семиэтажный жилой дом обрушился в Стамбуле – под завалами люди
Пять человек спасены и еще семь остаются под завалами после частичного обрушения жилой многоэтажки на востоке Стамбула. Об этом сообщил губернатор провинции... РИА Новости Крым, 08.10.2026
2026-10-08T09:56
2026-10-08T09:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Пять человек спасены и еще семь остаются под завалами после частичного обрушения жилой многоэтажки на востоке Стамбула. Об этом сообщил губернатор провинции Давут Гюль.Уточняется, что происшествие случилось ранним утром четверга в районе Малтепе – в 05:40 рухнули три нижних этажа многоэтажки. В доме 1987 года постройки расположены 12 квартир, к которых проживают 33 человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жилой дом рухнул в Батуми: под завалами ищут людей – видеоБалкон с людьми обрушился в жилом доме в Крыму – есть погибшиеВ Керчи не расселили дом с рухнувшим потолком – дело на контроле в СК
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стамбул, турция, происшествия, новости, в мире
Семиэтажный жилой дом обрушился в Стамбуле – под завалами люди

Семь человек остаются под завалами после обрушения жилого дома в Стамбуле – губернатор

09:56 08.10.2026
 
© РИА Новости . Victoria ViatrisСкорая помощь. Турция
Скорая помощь. Турция - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости . Victoria Viatris
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Пять человек спасены и еще семь остаются под завалами после частичного обрушения жилой многоэтажки на востоке Стамбула. Об этом сообщил губернатор провинции Давут Гюль.
"В результате обрушения повреждены четыре квартиры… спасателям удалось извлечь из-под завалов пятерых. Еще семеро остаются под обломками, с четырьмя из них установлен контакт, троих ищут", – цитирует чиновника РИА Новости.
Уточняется, что происшествие случилось ранним утром четверга в районе Малтепе – в 05:40 рухнули три нижних этажа многоэтажки. В доме 1987 года постройки расположены 12 квартир, к которых проживают 33 человека.
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