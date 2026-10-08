https://crimea.ria.ru/20261008/semietazhnyy-zhiloy-dom-obrushilsya-v-stambule--pod-zavalami-lyudi-1160040123.html

Семиэтажный жилой дом обрушился в Стамбуле – под завалами люди

Семиэтажный жилой дом обрушился в Стамбуле – под завалами люди - РИА Новости Крым, 08.10.2026

Семиэтажный жилой дом обрушился в Стамбуле – под завалами люди

Пять человек спасены и еще семь остаются под завалами после частичного обрушения жилой многоэтажки на востоке Стамбула. Об этом сообщил губернатор провинции... РИА Новости Крым, 08.10.2026

2026-10-08T09:56

2026-10-08T09:56

2026-10-08T09:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Пять человек спасены и еще семь остаются под завалами после частичного обрушения жилой многоэтажки на востоке Стамбула. Об этом сообщил губернатор провинции Давут Гюль.Уточняется, что происшествие случилось ранним утром четверга в районе Малтепе – в 05:40 рухнули три нижних этажа многоэтажки. В доме 1987 года постройки расположены 12 квартир, к которых проживают 33 человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жилой дом рухнул в Батуми: под завалами ищут людей – видеоБалкон с людьми обрушился в жилом доме в Крыму – есть погибшиеВ Керчи не расселили дом с рухнувшим потолком – дело на контроле в СК

стамбул

турция

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стамбул, турция, происшествия, новости, в мире