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Реконструкция очистных в Форосе – когда закончат работы - РИА Новости Крым, 08.10.2026
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Реконструкция очистных в Форосе – когда закончат работы
Реконструкция очистных в Форосе – когда закончат работы - РИА Новости Крым, 08.10.2026
Реконструкция очистных в Форосе – когда закончат работы
Работы по реконструкции очистных сооружений в крымском южнобережном поселке Форос выполнены более, чем наполовину и завершатся в следующем году. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 08.10.2026
2026-10-08T11:34
2026-10-08T11:34
юрий гоцанюк
форос
юбк
очистные сооружения
новости крыма
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Шпигельное названиеРаботы по реконструкции очистных сооружений в крымском южнобережном поселке Форос выполнены более, чем наполовину и завершатся в следующем году. Об этом сообщил в четверг председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.По его данным, на объекте работают более 30 специалистов, пять единиц техники и инженерный состав. Строители возводят подпорную стену, монтируют металлоконструкции блока механической очистки и колонны реагентного хозяйства. Также идет отделка КПП и армирование фундамента административного корпуса.Строительство объекта ведется в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.В Гурзуфе также продолжается реконструкция очистных сооружений. Работы ведутся в соответствии с графиком, сообщали ранее в министерстве строительства и архитектуры Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Партените началась реконструкция очистных: когда сдадут объектВ Алуште ввели в эксплуатацию новые очистные сооруженияНовые водоочистные в Красноперекопске – как идет стройка
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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юрий гоцанюк, форос, юбк, очистные сооружения, новости крыма, крым
Реконструкция очистных в Форосе – когда закончат работы

Реконструкция очистных сооружений в Форосе выполнена на 60%

11:34 08.10.2026
 
© Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в МАКСРеконструкция очистных сооружений в Форосе выполнена на 60%
Реконструкция очистных сооружений в Форосе выполнена на 60%
© Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в МАКС
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Шпигельное названиеРаботы по реконструкции очистных сооружений в крымском южнобережном поселке Форос выполнены более, чем наполовину и завершатся в следующем году. Об этом сообщил в четверг председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"Реконструкция очистных сооружений в Форосе выполнена на 60%. Объект мощностью 5 тысяч кубических метров в сутки планируется сдать в эксплуатацию в декабре 2027 года. Новая система обеспечит современную очистку сточных вод", – написал Гоцанюк в своем канале в МАКС.
© Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в МАКСРеконструкция очистных сооружений в Форосе выполнена на 60%
Реконструкция очистных сооружений в Форосе выполнена на 60%
© Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в МАКС
По его данным, на объекте работают более 30 специалистов, пять единиц техники и инженерный состав. Строители возводят подпорную стену, монтируют металлоконструкции блока механической очистки и колонны реагентного хозяйства. Также идет отделка КПП и армирование фундамента административного корпуса.
© Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в МАКСРеконструкция очистных сооружений в Форосе выполнена на 60%
Реконструкция очистных сооружений в Форосе выполнена на 60%
© Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в МАКС
Строительство объекта ведется в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
В Гурзуфе также продолжается реконструкция очистных сооружений. Работы ведутся в соответствии с графиком, сообщали ранее в министерстве строительства и архитектуры Крыма.
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Юрий ГоцанюкФоросЮБКОчистные сооруженияНовости КрымаКрым
 
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