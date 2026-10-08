https://crimea.ria.ru/20261008/rekonstruktsiya-ochistnykh-v-forose--kogda-zakonchat-raboty-1160042706.html

Реконструкция очистных в Форосе – когда закончат работы

Реконструкция очистных в Форосе – когда закончат работы - РИА Новости Крым, 08.10.2026

Реконструкция очистных в Форосе – когда закончат работы

Работы по реконструкции очистных сооружений в крымском южнобережном поселке Форос выполнены более, чем наполовину и завершатся в следующем году. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 08.10.2026

2026-10-08T11:34

2026-10-08T11:34

2026-10-08T11:34

юрий гоцанюк

форос

юбк

очистные сооружения

новости крыма

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Шпигельное названиеРаботы по реконструкции очистных сооружений в крымском южнобережном поселке Форос выполнены более, чем наполовину и завершатся в следующем году. Об этом сообщил в четверг председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.По его данным, на объекте работают более 30 специалистов, пять единиц техники и инженерный состав. Строители возводят подпорную стену, монтируют металлоконструкции блока механической очистки и колонны реагентного хозяйства. Также идет отделка КПП и армирование фундамента административного корпуса.Строительство объекта ведется в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.В Гурзуфе также продолжается реконструкция очистных сооружений. Работы ведутся в соответствии с графиком, сообщали ранее в министерстве строительства и архитектуры Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Партените началась реконструкция очистных: когда сдадут объектВ Алуште ввели в эксплуатацию новые очистные сооруженияНовые водоочистные в Красноперекопске – как идет стройка

форос

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, форос, юбк, очистные сооружения, новости крыма, крым