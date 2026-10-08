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Распространение лихорадки Эбола вышло из-под контроля в экваториальной Африке - РИА Новости Крым, 08.10.2026
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Распространение лихорадки Эбола вышло из-под контроля в экваториальной Африке
Распространение лихорадки Эбола вышло из-под контроля в экваториальной Африке - РИА Новости Крым, 08.10.2026
Распространение лихорадки Эбола вышло из-под контроля в экваториальной Африке
Распространение лихорадки Эбола в провинции Северное Киву в Демократической Республике Конго (ДРК) вышло из-под контроля. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 08.10.2026
2026-10-08T07:28
2026-10-08T07:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Распространение лихорадки Эбола в провинции Северное Киву в Демократической Республике Конго (ДРК) вышло из-под контроля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Africanews.По данным Africanews, на этот регион сейчас приходится почти 40% новых подтвержденных случаев по стране.Вспышка лихорадки Эбола в ДРК началась в апреле 2026 года. По последним данным, там заразились 8 603 человек, из них 4 148 умерли. В начале сентября глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал эпидемию лихорадки Эбола в ДРК самой быстроразвивающейся в истории, подчеркнув, что существуют цепочки передачи вируса, о которых медикам неизвестно.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости сообщила, что на российской границе из-за рисков распространения вируса Эбола усилили санитарный контроль.Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. В числе первых симптомов: лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. После следуют нарушения функций почек и печени, в некоторых случаях начинаются кровотечения, внутренние и внешние.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава ВОЗ: нынешняя эпидемия Эболы - самая быстроразвивающаяся в истории Каковы риски по вирусу Эболы в России Вирусолог сравнил оспу обезьян с Эболой
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эбола, конго, африка, здоровье, новости, в мире, медицина
Распространение лихорадки Эбола вышло из-под контроля в экваториальной Африке

Распространение Эболы в провинции Демократической республики Конго стало бесконтрольным

07:28 08.10.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРоссийские медики разработали вакцину против лихорадки Эбола
Российские медики разработали вакцину против лихорадки Эбола - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Распространение лихорадки Эбола в провинции Северное Киву в Демократической Республике Конго (ДРК) вышло из-под контроля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Africanews.
"Врачи без границ" предупреждают о резком росте числа заболевших Эболой в конголезской провинции Северное Киву... Распространение вышло из-под контроля", – сказано в сообщении со ссылкой на Международную гуманитарную организацию.
По данным Africanews, на этот регион сейчас приходится почти 40% новых подтвержденных случаев по стране.
Вспышка лихорадки Эбола в ДРК началась в апреле 2026 года. По последним данным, там заразились 8 603 человек, из них 4 148 умерли. В начале сентября глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал эпидемию лихорадки Эбола в ДРК самой быстроразвивающейся в истории, подчеркнув, что существуют цепочки передачи вируса, о которых медикам неизвестно.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости сообщила, что на российской границе из-за рисков распространения вируса Эбола усилили санитарный контроль.
Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. В числе первых симптомов: лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. После следуют нарушения функций почек и печени, в некоторых случаях начинаются кровотечения, внутренние и внешние.
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