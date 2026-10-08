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Пожар в дата-центре "Яндекса": часть сервисов работает с перебоями - РИА Новости Крым, 08.10.2026
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Пожар в дата-центре "Яндекса": часть сервисов работает с перебоями
Пожар в дата-центре "Яндекса": часть сервисов работает с перебоями - РИА Новости Крым, 08.10.2026
Пожар в дата-центре "Яндекса": часть сервисов работает с перебоями
Работа центра обработки данных "Яндекса" в Сасово под Рязанью полностью остановлена из-за пожара, некоторые сервисы могут работать с перебоями. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 08.10.2026
2026-10-08T09:43
2026-10-08T09:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Работа центра обработки данных "Яндекса" в Сасово под Рязанью полностью остановлена из-за пожара, некоторые сервисы могут работать с перебоями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.Как уточнили в компании, что в ЦОДе "Яндекса" в Сасово произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры."Пострадавших нет, профильные службы на месте устраняют последствия", - добавили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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яндекс, пожар, происшествия, рязанская область, новости
Пожар в дата-центре "Яндекса": часть сервисов работает с перебоями

Часть сервисов "Яндекса" работает с перебоями из-за пожара в центре обработки данных

09:43 08.10.2026
 
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Логотип Яндекс - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Работа центра обработки данных "Яндекса" в Сасово под Рязанью полностью остановлена из-за пожара, некоторые сервисы могут работать с перебоями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
"Работа дата-центра полностью остановлена, часть сервисов "Яндекса" может быть недоступна для пользователей", - говорится в сообщении.
Как уточнили в компании, что в ЦОДе "Яндекса" в Сасово произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры.
"Пострадавших нет, профильные службы на месте устраняют последствия", - добавили в пресс-службе.
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ЯндексПожарПроисшествияРязанская областьНовости
 
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