https://crimea.ria.ru/20261008/pozhar-v-data-tsentre-yandeksa-chast-servisov-rabotaet-s-pereboyami-1160040282.html

Пожар в дата-центре "Яндекса": часть сервисов работает с перебоями

Пожар в дата-центре "Яндекса": часть сервисов работает с перебоями - РИА Новости Крым, 08.10.2026

Пожар в дата-центре "Яндекса": часть сервисов работает с перебоями

Работа центра обработки данных "Яндекса" в Сасово под Рязанью полностью остановлена из-за пожара, некоторые сервисы могут работать с перебоями. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 08.10.2026

2026-10-08T09:43

2026-10-08T09:43

2026-10-08T09:43

яндекс

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Работа центра обработки данных "Яндекса" в Сасово под Рязанью полностью остановлена из-за пожара, некоторые сервисы могут работать с перебоями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.Как уточнили в компании, что в ЦОДе "Яндекса" в Сасово произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры."Пострадавших нет, профильные службы на месте устраняют последствия", - добавили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

рязанская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яндекс, пожар, происшествия, рязанская область, новости