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Погода в Крыму на четверг
Погода в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 08.10.2026
Погода в Крыму на четверг
В четверг в Крыму погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь ночью местами небольшой дождь, сообщили в... РИА Новости Крым, 08.10.2026
2026-10-08T00:01
2026-10-08T00:01
2026-10-08T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь ночью местами небольшой дождь, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +21...23.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью утром на побережье туман. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +18...20.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +12 до +15 ночью, а днем поднимутся до +20...+23 градуса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму на четверг
Погода в Крыму на четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь ночью местами небольшой дождь, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Ветер южный, юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…14, в горах +4…8; днем +20…24, в горах 14…19", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +21...23.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью утром на побережье туман. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +18...20.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +12 до +15 ночью, а днем поднимутся до +20...+23 градуса.
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