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Погода в Крыму на четверг

Погода в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 08.10.2026

Погода в Крыму на четверг

В четверг в Крыму погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь ночью местами небольшой дождь, сообщили в... РИА Новости Крым, 08.10.2026

2026-10-08T00:01

2026-10-08T00:01

2026-10-08T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь ночью местами небольшой дождь, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +21...23.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью утром на побережье туман. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +18...20.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +12 до +15 ночью, а днем поднимутся до +20...+23 градуса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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