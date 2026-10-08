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Почти 400 дронов сбиты над Крымом и еще 20-ю регионами России

Почти 400 дронов сбиты над Крымом и еще 20-ю регионами России - РИА Новости Крым, 08.10.2026

Почти 400 дронов сбиты над Крымом и еще 20-ю регионами России

Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 399 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости Крым, 08.10.2026

2026-10-08T08:45

2026-10-08T08:45

2026-10-08T08:45

крым

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пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 399 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ в четверг.Отмечается, что дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), пво