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Почти 400 дронов сбиты над Крымом и еще 20-ю регионами России - РИА Новости Крым, 08.10.2026
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Почти 400 дронов сбиты над Крымом и еще 20-ю регионами России
Почти 400 дронов сбиты над Крымом и еще 20-ю регионами России - РИА Новости Крым, 08.10.2026
Почти 400 дронов сбиты над Крымом и еще 20-ю регионами России
Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 399 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости Крым, 08.10.2026
2026-10-08T08:45
2026-10-08T08:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 399 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ в четверг.Отмечается, что дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), пво
Почти 400 дронов сбиты над Крымом и еще 20-ю регионами России

Почти 400 дронов сбиты над Крымом и еще 20-ю регионами России - Минобороны

08:45 08.10.2026
 
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Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 399 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ в четверг.
"В течение прошедшей ночи (с 20.00 мск 7 октября до 8.00 мск 8 октября) дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 399 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Черного моря.
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