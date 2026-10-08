Рейтинг@Mail.ru
Окно возможностей: что даст крымскому рынку недвижимости льготная ипотека - РИА Новости Крым, 08.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261008/okno-vozmozhnostey-chto-dast-krymskomu-rynku-nedvizhimosti-lgotnaya-ipoteka-1160019467.html
Окно возможностей: что даст крымскому рынку недвижимости льготная ипотека
Окно возможностей: что даст крымскому рынку недвижимости льготная ипотека - РИА Новости Крым, 08.10.2026
Окно возможностей: что даст крымскому рынку недвижимости льготная ипотека
Введение в Крыму и Севастополе льготной ипотеки со ставкой 6% позволит жителям республики улучшить свои жилищные условия, а также поддержит девелоперов и... РИА Новости Крым, 08.10.2026
2026-10-08T07:10
2026-10-08T07:10
ипотека
крым
новости крыма
мнения
севастополь
новости севастополя
жилье
жилье в крыму
строительство
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/03/1f/1154787688_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_3146bd6c46d82364e36d89cf1978dad2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Введение в Крыму и Севастополе льготной ипотеки со ставкой 6% позволит жителям республики улучшить свои жилищные условия, а также поддержит девелоперов и отрасль в целом. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился эксперт по недвижимости Евгений Ткачев.В то же время, заметил эксперт, эта льгота скорее всего не будет распространятся на покупку апартаментов, апарт-отелей и прочей коммерческой курортной недвижимости.Евгений Ткачев провел аналогию с уже введенной льготной ипотекой со ставкой 2% на новых российских территориях."Там ипотека была введена с целью формирования рынка как такового. То есть по факту, на момент введения этой ипотеки, на новых территориях работало всего два девелопера. На сегодняшний день их количество достигает уже девяти. Конечно, там выдача ипотеки растет от года к году. На сегодняшний день объем по данной ипотеке на первое полугодие составляет 3,5 миллиарда", – отметил он.По его словам, по прошествии трех лет действия льготной ипотеки на новых территориях цена квадратного метра с 50-70 тысяч, в среднем выросла до 170-190 тысяч.Гость эфира также пояснил, что и в Крыму цена на недвижимость станет расти при возможном введении льготной ипотеки."Данная мера поддержки сюда приведет некий инвестиционный спрос с материка – мы от этого никуда не денемся. Поэтому здесь мой совет для жителей республики – если есть такая возможность, и вы давно собирались приобрести недвижимость, я бы рассмотрел покупку в ближайшее время", – посоветовал он.Цена на недвижимость в Крыму, по его мнению, помимо влияния ипотеки, вырастет и из-за того, что девелоперы в эти три кризисных месяца понесли достаточно большие убытки из-за проблем с логистикой, подорожанием материалов и некоторых простоев."Плюс инфляция, у нас в любом случае цена на недвижимость будет расти", – подчеркнул специалист.Несмотря на это, Евгений Ткачев считает, что это мера поддержки нужна прежде всего для региона, для девелоперов. При этом и жители Крыма также могут улучшить свои жилищные условия.Динамика роста цен на жилую недвижимость, по прогнозу спикера, сохранится в Крыму примерно до 2030-33 года."Если говорить про коммерческий сегмент, про курортную недвижимость, то здесь уже мы примерно нащупали замедление роста стоимости. Но у нас рынок будет формировать стоимость по следующей модели - мы будем расти, будем фиксироваться, условно говоря, год-два мы будем находиться на каком-то плато, и потом опять будем расти. Потому что курортная составляющая здесь очень сильная", – подытожил спикер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев предложил запустить льготную "крымскую ипотеку"Аксенов анонсировал новые меры поддержки бизнеса в КрымуНазваны регионы РФ с самой доступной ипотекой: на каком месте Крым
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/03/1f/1154787688_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cb2717d4e610ca88614d96974e75abf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ипотека, крым, новости крыма, мнения, севастополь, новости севастополя, жилье, жилье в крыму, строительство, недвижимость, недвижимость в крыму
Окно возможностей: что даст крымскому рынку недвижимости льготная ипотека

Ипотека 6% для Севастополя и Крыма поможет людям в покупке жилья и поддержит отрасль

07:10 08.10.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВыбор недвижимости
Выбор недвижимости - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Введение в Крыму и Севастополе льготной ипотеки со ставкой 6% позволит жителям республики улучшить свои жилищные условия, а также поддержит девелоперов и отрасль в целом. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился эксперт по недвижимости Евгений Ткачев.

"На мой взгляд, сейчас это – глоток свежего воздуха. Это именно та мера поддержки, которая необходима, прежде всего, девелоперской отрасли Республики Крым и в том числе Севастополя. Потому что мы все понимаем, что в свете последних событий у нас несколько упал объем продаж по недвижимости в республике, и жилой, и коммерческой", – сказал он.

В то же время, заметил эксперт, эта льгота скорее всего не будет распространятся на покупку апартаментов, апарт-отелей и прочей коммерческой курортной недвижимости.
Евгений Ткачев провел аналогию с уже введенной льготной ипотекой со ставкой 2% на новых российских территориях.
"Там ипотека была введена с целью формирования рынка как такового. То есть по факту, на момент введения этой ипотеки, на новых территориях работало всего два девелопера. На сегодняшний день их количество достигает уже девяти. Конечно, там выдача ипотеки растет от года к году. На сегодняшний день объем по данной ипотеке на первое полугодие составляет 3,5 миллиарда", – отметил он.
По его словам, по прошествии трех лет действия льготной ипотеки на новых территориях цена квадратного метра с 50-70 тысяч, в среднем выросла до 170-190 тысяч.

"То есть мы увидели, что там льготная ипотека дала такой импульс роста стоимости квадратного метра. Но опять же, ипотека была введена конкретно для формирования рынка. Кроме того, что был удовлетворен внутренний спрос, там еще появилось очень много инвестиционных сделок", – обозначил эксперт по недвижимости.

Гость эфира также пояснил, что и в Крыму цена на недвижимость станет расти при возможном введении льготной ипотеки.
"Данная мера поддержки сюда приведет некий инвестиционный спрос с материка – мы от этого никуда не денемся. Поэтому здесь мой совет для жителей республики – если есть такая возможность, и вы давно собирались приобрести недвижимость, я бы рассмотрел покупку в ближайшее время", – посоветовал он.
Цена на недвижимость в Крыму, по его мнению, помимо влияния ипотеки, вырастет и из-за того, что девелоперы в эти три кризисных месяца понесли достаточно большие убытки из-за проблем с логистикой, подорожанием материалов и некоторых простоев.
"Плюс инфляция, у нас в любом случае цена на недвижимость будет расти", – подчеркнул специалист.
Несмотря на это, Евгений Ткачев считает, что это мера поддержки нужна прежде всего для региона, для девелоперов. При этом и жители Крыма также могут улучшить свои жилищные условия.
"Так как Крым – курортный регион, здесь недвижимость дорожает очень высокими темпами, и среднее домохозяйство в Крыму не успевает накопить на недвижимость. То есть такая ловушка получается, что недвижимость дорожает быстрее. Соответственно, на сегодняшний день – это некое окно возможностей, когда государство субсидирует ставку для обычных домохозяйств", – пояснил собеседник.
Динамика роста цен на жилую недвижимость, по прогнозу спикера, сохранится в Крыму примерно до 2030-33 года.
"Если говорить про коммерческий сегмент, про курортную недвижимость, то здесь уже мы примерно нащупали замедление роста стоимости. Но у нас рынок будет формировать стоимость по следующей модели - мы будем расти, будем фиксироваться, условно говоря, год-два мы будем находиться на каком-то плато, и потом опять будем расти. Потому что курортная составляющая здесь очень сильная", – подытожил спикер.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Развожаев предложил запустить льготную "крымскую ипотеку"
Аксенов анонсировал новые меры поддержки бизнеса в Крыму
Названы регионы РФ с самой доступной ипотекой: на каком месте Крым
 
ИпотекаКрымНовости КрымаМненияСевастопольНовости СевастополяЖильеЖилье в КрымуСтроительствоНедвижимостьНедвижимость в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:10Жил такой парень: к 90-летию Леонида Куравлева
08:58Где в Крыму в четверг не будет воды из-за аварии на сетях
08:45Почти 400 дронов сбиты над Крымом и еще 20-ю регионами России
08:31ВСУ вновь атаковали объекты электроснабжения в Крыму
08:05В Черном море обнаружен чужеродный вид краба
07:47Украинские опорные пункты и техника поражены в Запорожской области
07:28Распространение лихорадки Эбола вышло из-под контроля в экваториальной Африке
07:10Окно возможностей: что даст крымскому рынку недвижимости льготная ипотека
06:50Новости Крыма: что произошло ночью и утром 8 октября
06:40День рождения Марины Цветаевой – инфографика
06:08Страны бывшего СССР и сегодня способен объединить русский язык – мнение
00:01Погода в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 8 октября
22:55День рождения Путина и массированный удар по Украине: главное за день
22:39Псковские десантники уничтожили украинскую технику в районе Доброполья
22:22На газификацию двух сел Белогорского района Крыма потратят более 600 миллионов рублей
22:01На пути в Одессу разбит еще один сухогруз
21:55Родовые сертификаты – как воспользоваться в Крыму
21:37На Солнце произошел всплеск активности: когда магнитная буря ударит по Земле
21:23Крымчанин стал лучшим армрестлером России
Лента новостейМолния