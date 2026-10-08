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Окно возможностей: что даст крымскому рынку недвижимости льготная ипотека

Окно возможностей: что даст крымскому рынку недвижимости льготная ипотека - РИА Новости Крым, 08.10.2026

Окно возможностей: что даст крымскому рынку недвижимости льготная ипотека

Введение в Крыму и Севастополе льготной ипотеки со ставкой 6% позволит жителям республики улучшить свои жилищные условия, а также поддержит девелоперов и... РИА Новости Крым, 08.10.2026

2026-10-08T07:10

2026-10-08T07:10

2026-10-08T07:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Введение в Крыму и Севастополе льготной ипотеки со ставкой 6% позволит жителям республики улучшить свои жилищные условия, а также поддержит девелоперов и отрасль в целом. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился эксперт по недвижимости Евгений Ткачев.В то же время, заметил эксперт, эта льгота скорее всего не будет распространятся на покупку апартаментов, апарт-отелей и прочей коммерческой курортной недвижимости.Евгений Ткачев провел аналогию с уже введенной льготной ипотекой со ставкой 2% на новых российских территориях."Там ипотека была введена с целью формирования рынка как такового. То есть по факту, на момент введения этой ипотеки, на новых территориях работало всего два девелопера. На сегодняшний день их количество достигает уже девяти. Конечно, там выдача ипотеки растет от года к году. На сегодняшний день объем по данной ипотеке на первое полугодие составляет 3,5 миллиарда", – отметил он.По его словам, по прошествии трех лет действия льготной ипотеки на новых территориях цена квадратного метра с 50-70 тысяч, в среднем выросла до 170-190 тысяч.Гость эфира также пояснил, что и в Крыму цена на недвижимость станет расти при возможном введении льготной ипотеки."Данная мера поддержки сюда приведет некий инвестиционный спрос с материка – мы от этого никуда не денемся. Поэтому здесь мой совет для жителей республики – если есть такая возможность, и вы давно собирались приобрести недвижимость, я бы рассмотрел покупку в ближайшее время", – посоветовал он.Цена на недвижимость в Крыму, по его мнению, помимо влияния ипотеки, вырастет и из-за того, что девелоперы в эти три кризисных месяца понесли достаточно большие убытки из-за проблем с логистикой, подорожанием материалов и некоторых простоев."Плюс инфляция, у нас в любом случае цена на недвижимость будет расти", – подчеркнул специалист.Несмотря на это, Евгений Ткачев считает, что это мера поддержки нужна прежде всего для региона, для девелоперов. При этом и жители Крыма также могут улучшить свои жилищные условия.Динамика роста цен на жилую недвижимость, по прогнозу спикера, сохранится в Крыму примерно до 2030-33 года."Если говорить про коммерческий сегмент, про курортную недвижимость, то здесь уже мы примерно нащупали замедление роста стоимости. Но у нас рынок будет формировать стоимость по следующей модели - мы будем расти, будем фиксироваться, условно говоря, год-два мы будем находиться на каком-то плато, и потом опять будем расти. Потому что курортная составляющая здесь очень сильная", – подытожил спикер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев предложил запустить льготную "крымскую ипотеку"Аксенов анонсировал новые меры поддержки бизнеса в КрымуНазваны регионы РФ с самой доступной ипотекой: на каком месте Крым

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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