https://crimea.ria.ru/20261008/ochered-na-krymskiy-most-rastet--skolko-zhdat-proezda-1160045810.html

Очередь на Крымский мост растет – сколько ждать проезда

Очередь на Крымский мост растет – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 08.10.2026

Очередь на Крымский мост растет – сколько ждать проезда

Очередь на Крымском мосту на выезде с полуострова достигла 250 машин. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 08.10.2026

2026-10-08T13:15

2026-10-08T13:15

2026-10-08T13:17

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новости крыма

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очереди на крымском мосту

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кубань

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту на выезде с полуострова достигла 250 машин. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Очередь из автомобилей начала расти на транспортном переходе утром в четверг. По состоянию на 9 часов утра на подъездах к мосту стояли 30 машин.Со стороны Тамани очереди на проезд по мосту нет.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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