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Очередь на Крымский мост растет – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 08.10.2026
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Очередь на Крымский мост растет – сколько ждать проезда
Очередь на Крымский мост растет – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 08.10.2026
Очередь на Крымский мост растет – сколько ждать проезда
Очередь на Крымском мосту на выезде с полуострова достигла 250 машин. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 08.10.2026
2026-10-08T13:15
2026-10-08T13:17
ситуация на дорогах крыма
новости крыма
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очереди на крымском мосту
керченский пролив
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту на выезде с полуострова достигла 250 машин. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Очередь из автомобилей начала расти на транспортном переходе утром в четверг. По состоянию на 9 часов утра на подъездах к мосту стояли 30 машин.Со стороны Тамани очереди на проезд по мосту нет.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, крымский мост, очереди на крымском мосту, керченский пролив, керчь, тамань, кубань, крым
Очередь на Крымский мост растет – сколько ждать проезда

В очереди на Крымский мост днем в четверг стоят 250 автомобилей

13:15 08.10.2026 (обновлено: 13:17 08.10.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту на выезде с полуострова достигла 250 машин. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
Очередь из автомобилей начала расти на транспортном переходе утром в четверг. По состоянию на 9 часов утра на подъездах к мосту стояли 30 машин.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 250 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении по состоянию на 13 часов.
Со стороны Тамани очереди на проезд по мосту нет.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
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